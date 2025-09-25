Kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam cao chưa từng có

Sầu riêng chiếm tỷ trọng lớn trong ngành rau quả

Theo ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), tổng hợp từ số liệu Hải quan cho thấy, trong tháng 9, ngành rau quả đã ghi nhận một cột mốc lịch sử khi kim ngạch xuất khẩu đạt gần 1,3 tỷ USD - mức cao nhất từ trước tới nay, tăng 36% so với tháng 8 và cao hơn 41% so với cùng kỳ 2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả đạt hơn 6 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Sầu riêng là loại trái cây vua, vẫn giữ vai trò “đầu tàu” của ngành rau quả. Mặc dù vấp phải “cú ngã lớn” hồi đầu năm do Trung Quốc siết quy định về tồn dư Cadimi và vàng O khiến nhiều lô hàng bị trả về. Tuy nhiên, theo Vinafruit ước tính, trong 9 tháng, mặt hàng sầu riêng đã đem về khoảng 2,5 - 2,6 tỷ USD, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch.

Ngành rau quả đã ghi nhận một cột mốc lịch sử mới.

Đây là thành quả sau khi các cấp chính quyền vào cuộc đặt ra quy chuẩn riêng cho ngành hàng và mở rộng đàm phán quốc tế, bên cạnh đó, người dân và doanh nghiệp cũng đã nhanh chóng điều chỉnh quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Theo ông Nguyên, xuất khẩu sầu riêng có thể tăng mạnh trong những tháng tới, do các vùng trồng lớn đã bắt đầu vào mùa sầu riêng chín, trong khi Trung Quốc, Mỹ... vẫn đang có nhu cầu rất cao về sầu riêng.

Ngoài sầu riêng, hàng loạt các sản phẩm rau quả khác như chuối, dừa, dứa, chanh leo và xoài chế biến cũng đang tăng trưởng ổn định, giúp cơ cấu xuất khẩu ngày càng đa dạng hơn. Điều này không chỉ giảm bớt sự lệ thuộc vào một mặt hàng, mà còn củng cố vị thế của Việt Nam trong nhóm những quốc gia xuất khẩu nông sản nhiệt đới hàng đầu.

Thị trường mở rộng, kỷ lục đang chờ được xác lập

Không chỉ ghi dấu ấn ở trị giá xuất khẩu, thị trường tiêu thụ rau quả Việt Nam cũng cho thấy sự chuyển biến rõ rệt. Trung Quốc vẫn giữ vị trí số một, chiếm gần 58% kim ngạch 8 tháng đầu 2025, song tỷ trọng này đang giảm dần khi nhiều thị trường khác tăng tốc mạnh mẽ.

Tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ tăng tới 60%, đạt 363 triệu USD; Nhật Bản tăng 21%; Hà Lan tăng 39%; Malaysia tăng 67%. Đây là tín hiệu cho thấy, doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu thâm nhập sâu hơn vào những thị trường khó tính, đồng thời khai thác hiệu quả thị trường ngách. Việc giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc - vốn thường biến động và khó lường theo mùa vụ - giúp ngành rau quả có nền tảng phát triển bền vững hơn.

Theo ông Nguyên, với triển vọng quý IV, khi nhu cầu nhập khẩu thường tăng mạnh vào dịp Giáng sinh và Tết Nguyên đán, nhiều khả năng một kỷ lục mới sẽ được xác lập. Nếu giữ nhịp tăng trưởng khoảng 10% so với cùng kỳ, ngành rau quả có thể cán mốc 8,15 tỷ USD, vượt xa thành tích của năm ngoái.

Ngoài sầu riêng, hàng loạt các sản phẩm rau quả khác như chuối, dừa, dứa, chanh leo và xoài chế biến cũng đang tăng trưởng ổn định.

Thành quả này không chỉ phản ánh sự tăng trưởng về kim ngạch, mà còn chứng minh năng lực ứng phó ngày càng tốt hơn của doanh nghiệp trước rào cản kỹ thuật và biến động thị trường.

Mục tiêu xuất khẩu đạt 10 tỷ USD vào năm 2030 ngành rau quả đặt ra hoàn toàn khả thi, thậm chí có thể vượt xa, nếu các vùng nguyên liệu được tổ chức đủ lớn và đồng bộ, đáp ứng xu hướng tiêu thụ nông sản nhiệt đới trên toàn cầu.

Có thể nói, sầu riêng không chỉ là “ngôi sao” mang về nguồn thu lớn, mà còn là chất xúc tác giúp ngành rau quả Việt Nam bước sang một giai đoạn phát triển mới, vững vàng hơn trên bản đồ nông sản thế giới.