Kinh doanh bất động sản thua lỗ, nữ điều dưỡng ở Huế lừa hơn 10 tỷ đồng

12-09-2025 - 06:24 AM | Bất động sản

Lời hứa mua đất, đáo hạn ngân hàng của một "nữ quái" từng là điều dưỡng biến thành cú lừa hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 11/9, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bị cáo Thạch Thị Loan (SN 1985, trú tại TP Huế), nguyên là điều dưỡng tại một bệnh viện lớn ở Huế. Loan bị tuyên phạt 9 năm tù, buộc trả lại số tiền hơn 10 tỷ đồng cho 2 bị hại.

Theo cáo trạng, năm 2018, thông qua mối quan hệ đồng hương Hà Tĩnh tại Huế, Loan quen biết chị Trần Thị Hồng Thúy (SN 1979, trú tại phường Kim Long, TP Huế).

Kinh doanh bất động sản thua lỗ, nữ điều dưỡng ở Huế lừa hơn 10 tỷ đồng- Ảnh 1.

Bị cáo Thạch Thị Loan tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

Từ năm 2019, Loan nhiều lần vay tiền của chị Thúy để kinh doanh bất động sản và cho người khác vay lại hưởng chênh lệch. Thời gian đầu, bị cáo trả lãi và gốc đúng hẹn, tạo được lòng tin.

Đến năm 2020, hoạt động kinh doanh thua lỗ, Loan mất khả năng cân đối tài chính. Đầu năm 2022, bị cáo tiếp tục vay tiền theo hình thức “lấy chỗ sau trả chỗ trước” khiến số nợ ngày càng phình to.

Từ tháng 4/2022, Loan nhiều lần gian dối, bịa lý do cần tiền mua đất, đáo hạn ngân hàng để vay của chị Thúy, rồi chiếm đoạt. Tổng cộng, trong khoảng thời gian từ 27/4 đến 23/9/2022, bị cáo đã 10 lần chiếm đoạt của chị Thúy số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngày 31/8/2022, do cần tiền trả nợ, Loan tiếp tục dựng chuyện cần vốn gấp để đáo hạn ngân hàng và thông qua sự giới thiệu của chị Thúy đã vay của anh Hồ Thiên Minh (SN 1983, nhân viên ngân hàng tại Huế) số tiền 2 tỷ đồng. Loan ký hợp đồng vay, cam kết trả trong ngày nhưng sau đó không thực hiện, chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Tổng số tiền Thạch Thị Loan chiếm đoạt của các bị hại là hơn 10 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tiến hành thẩm vấn, làm rõ hành vi phạm tội, nguồn gốc số tiền vay và thủ đoạn gian dối của bị cáo. Bị cáo Loan thừa nhận hành vi, bày tỏ sự ăn năn, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.


Theo Nguyễn Vương/VTC News

VTC News

