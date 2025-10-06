Kinh tế TP HCM quý III/2025 tăng trưởng vượt dự báo

Chi cục Thống kê TP HCM vừa có báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2025. Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn TP HCM (GRDP) quý III tăng 8,11% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn 0,87 điểm % so với quý II.

"Xu hướng kinh tế thành phố tốt dần lên, quý sau cao hơn quý trước, trái ngược với dự báo từ đầu năm của các tổ chức quốc tế khi nhận định 6 tháng cuối năm sẽ giảm do tác động thuế quan của Mỹ.

Các giải pháp điều hành, quyết tâm vận hành siêu đô thị với quy mô kinh tế chiếm ¼ cả nước đang đạt hiệu quả" - Chi cục Thống kê thành phố nêu.

Tăng trưởng kinh tế tích cực trong quý III đã góp phần đưa tăng trưởng 9 tháng của siêu đô thị đạt 7,07%, cao hơn 0,51 điểm % so mức tăng nửa đầu năm nay.

Trong các động lực tăng trưởng chính, khu vực dịch vụ dẫn đầu khi tăng 8,59%, chiếm 51,6% kinh tế thành phố nhưng đóng góp đến 61,2% vào tăng trưởng.

Các ngành thương mại, trong đó hoạt động thương mại điện tử đóng góp tích cực; hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng cao nhất 11,73%...

Năm 2025, TP HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8,5%. Như vậy, để đạt được, đầu tàu kinh tế phải bứt tốc hai con số trong 3 tháng cuối, ước phải từ 12-13% trở lên.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 6,9% so với cùng kỳ. Động lực chính tiếp tục đến từ chế biến, chế tạo. Theo khảo sát của Chi cục Thống kê, dự báo tình hình sản xuất kinh doanh trong quý IV/2025 sẽ tốt hơn so với quý trước.

"Dù doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức như chi phí đầu vào tăng cao, nhu cầu đổi mới công nghệ và biến động đơn hàng xuất khẩu. Nhưng với nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, hoạt động sản xuất công nghiệp trong tháng 9 năm 2025 trên địa bàn ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc. Các ngành công nghiệp trọng điểm và ngành truyền thống đều tăng trưởng tích cực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố" – Chi cục Thống kê nêu.

Về các giải pháp thúc đẩy kinh tế thành phố những tháng cuối năm cho mục tiêu tăng trưởng cao, Thạc sĩ Cao Minh Nghĩa, Phó trưởng Phòng Nghiên cứu Phát triển, Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM, kiến nghị một số giải pháp cần ưu tiên là đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; kích cầu tiêu dùng nội địa; phát triển mạnh du lịch. Trong đó, giải ngân 100% kế hoạch vốn là điều kiện tiên quyết để kích thích tăng trưởng ngắn hạn, nhất là với các dự án hạ tầng giao thông, logistics, chống ngập và chuyển đổi năng lượng.

"Thành phố cần cơ chế "tổ công tác đặc biệt" để tháo gỡ thủ tục, áp KPI minh bạch, thưởng - phạt rõ ràng với từng chủ đầu tư. Hiện tiêu dùng chiếm hơn 60% cơ cấu GRDP dịch vụ, cần tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung, hội chợ liên vùng, giảm chi phí logistics và thanh toán để hỗ trợ sức mua người dân" – ông Nghĩa nêu.

Nguồn: Chi cục Thống kê TP HCM

Theo Thống kê TP HCM, với việc mở rộng không gian phát triển theo mô hình chính quyền đô thị hai cấp với định hướng "1 trung tâm, 3 khu vực, 1 đặc khu", đã tạo dư địa mới cho tăng trưởng. Tuy nhiên, giai đoạn đầu vận hành còn chưa khai thác hết tiềm năng từng khu vực; thành phố đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện cơ chế phối hợp.



