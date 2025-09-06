Kixx đổi mới nhận diện thương hiệu, định hình tầm nhìn cho tương lai

Bộ nhận diện mới và tuyên ngôn tương lai

Kixx vừa chính thức công bố bộ nhận diện thương hiệu mới, đánh dấu cột mốc hành trình 20 năm phát triển và mở ra một chương mới trong chiến lược toàn cầu hóa. Sự thay đổi lần này không đơn thuần là cuộc "thay áo" về mặt hình ảnh, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của thương hiệu trong việc thích ứng với một thế giới công nghiệp đang biến chuyển không ngừng.

Kixx đã đồng loạt làm mới toàn bộ hệ sinh thái thương hiệu, từ logo, màu sắc, bao bì đến hệ thống tên gọi sản phẩm. Không chỉ tạo nên một diện mạo hiện đại và nhất quán, sự thay đổi này còn giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện, phân loại và lựa chọn sản phẩm phù hợp, đồng thời nâng cao trải nghiệm trong suốt hành trình mua sắm và sử dụng.

Logo mới của Kixx vẫn giữ được tinh thần mạnh mẽ, năng động vốn có, nhưng được tinh chỉnh với những đường cong mềm mại mô phỏng dòng chảy của dầu nhớt. Chi tiết này mang tính biểu tượng cho sự liên tục, linh hoạt và chuyển động không ngừng. Cùng với đó, hệ thống màu sắc cũng được điều chỉnh về độ sáng và độ bão hòa để phù hợp với nhiều nền tảng truyền thông. Tất cả góp phần định hình một diện mạo mới hiện đại và mang tính quốc tế hơn cho thương hiệu.

Logo mới của Kixx

Đáng chú ý, khẩu hiệu thương hiệu cũng được thay đổi từ "All Ways with You" sang "Lubricating the Future". Nếu slogan cũ nhấn mạnh sự đồng hành cùng khách hàng, thì khẩu hiệu mới là một tuyên ngôn táo bạo hơn, khẳng định vai trò của Kixx như một lực đẩy phát triển, vượt lên trên chức năng của dầu nhớt thông thường. "Lubricating the Future" không chỉ nói đến việc bôi trơn máy móc, mà còn truyền tải tầm nhìn dài hạn: góp phần vận hành một thế giới bền vững, nơi công nghệ, công nghiệp và cuộc sống được kết nối liền mạch bằng sự trơn tru và ổn định.

Nâng cao trải nghiệm người dùng từ tên gọi và bao bì sản phẩm

Nhằm đơn giản hóa trải nghiệm mua sắm và tăng tính dễ hiểu cho người dùng, Kixx đã tái cấu trúc hệ thống sản phẩm theo hướng tinh gọn và trực quan hơn. Các dòng sản phẩm nay được phân loại rõ ràng theo tên gọi, ví dụ MX dành cho xe máy, GX dành cho xe con, DX cho xe thương mại, giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu thực tế.

Dòng sản phẩm cao cấp "Flagship line" cũng được tách riêng, làm nổi bật công nghệ lõi và tiêu chuẩn chất lượng vượt trội của Kixx. Đồng thời, toàn bộ hệ thống hiệu suất được tiêu chuẩn hóa thành ba cấp độ, giúp người dùng nhanh chóng so sánh và nhận biết tính năng sản phẩm.

Bao bì được thiết kế hiện đại và ấn tượng hơn

Về mặt thiết kế, bao bì sản phẩm được làm mới toàn diện với các đường nét sắc sảo, cách phối màu theo từng nhóm tính năng và bố cục nhãn mác rõ ràng, dễ tra cứu. Không chỉ tăng khả năng nhận diện thương hiệu tại điểm bán, diện mạo mới còn phản ánh chiến lược toàn cầu hóa của Kixx: hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện với người tiêu dùng thế hệ mới. Dự kiến ra mắt tại Việt Nam trong khoảng cuối năm nay và đầu năm sau, sản phẩm với thiết kế bao bì mới của Kixx hứa hẹn mang lại trải nghiệm nhận diện rõ nét hơn cho người tiêu dùng.

Khởi đầu cho một kỷ nguyên mới

Ra đời năm 2005, Kixx mang trong mình khát vọng vượt khỏi biên giới Hàn Quốc ngay từ những bước đi đầu tiên. Là đứa con chiến lược của GS Caltex, công ty lọc dầu tư nhân đầu tiên tại Hàn Quốc, thương hiệu được định hình trên nền tảng kỹ thuật vững vàng, cùng tầm nhìn toàn cầu hóa mạnh mẽ từ tập đoàn mẹ.

Các sản phẩm dầu nhớt Kixx được đánh giá cao về chất lượng

Hai thập kỷ qua là hành trình không ngơi nghỉ để chinh phục những chuẩn mực cao nhất của ngành dầu nhớt thế giới. Từ việc đạt các tiêu chuẩn nghiêm ngặt như API (Hoa Kỳ), ILSAC hay ACEA (châu Âu), đến việc mở rộng dấu ấn thương hiệu khắp nơi trên thế giới, Kixx đã dần khẳng định mình là một trong những tên tuổi đáng tin cậy trên bản đồ năng lượng quốc tế.

Các văn phòng tại Nga, Ấn Độ, Việt Nam cùng hệ thống phân phối phủ khắp các thị trường trọng điểm đã giúp thương hiệu lan tỏa mạnh mẽ. Từ năm 2017 đến nay, danh hiệu "Thương hiệu dầu nhớt hàng đầu tại Hàn Quốc" do người tiêu dùng bình chọn đã trở thành sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Diện mạo mới - Tầm nhìn mới

Bước sang tuổi 20, Kixx không chỉ làm mới diện mạo thương hiệu, mà còn mở ra một chương phát triển mới giàu cảm hứng. Thông qua kênh Instagram toàn cầu hướng đến thế hệ Gen Z và storybook "The New Kixx" - nơi hành trình thương hiệu được kể lại qua góc nhìn của chính đội ngũ nhân sự, Kixx khẳng định cam kết đồng hành cùng tương lai chuyển động. Hai thập kỷ đầu tiên là nền móng vững chắc, nhưng hành trình trở thành thương hiệu dầu nhớt dẫn đầu toàn cầu giờ mới thực sự bắt đầu.