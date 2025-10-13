KN Holdings tạo dấu ấn tại Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025

Trong không khí sôi động của Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 (VIIE 2025), Tập đoàn KN Holdings đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với gian hàng trưng bày đổi mới sáng tạo tiêu biểu, thu hút sự quan tâm đặc biệt của các lãnh đạo, đối tác quốc tế và giới đầu tư.

KN Industrial City – Thành phố công nghiệp thế hệ mới tại Đồng Nai

Tại triển lãm, gian hàng của KN Industrial City (KNIC) – một dự án trọng điểm thuộc KN Holdings – nổi bật với thông điệp "The Next Generation of Vietnam’s Industrial Park". Được quy hoạch bởi Nippon Koei (Nhật Bản), KNIC giới thiệu mô hình thành phố công nghiệp thế hệ mới tại Đồng Nai, liền kề sân bay quốc tế Long Thành, với định hướng trở thành trung tâm của chuỗi cung ứng bán dẫn và công nghệ cao trong khu vực Đông Nam Á. Không chỉ là một khu công nghiệp, KNIC được thiết kế như một hệ sinh thái sản xuất thông minh, kết hợp giữa công nghệ – con người – môi trường, hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Gian hàng KNIC tại VIIE 2025 giới thiệu loạt giải pháp phát triển xanh như: sử dụng năng lượng tái tạo, hệ thống nước tuần hoàn, quản lý chất thải khép kín, cùng tiêu chuẩn vận hành sinh thái quốc tế, khẳng định cam kết mạnh mẽ của KN Holdings trong chiến lược phát triển bền vững.

Hành trình gần nửa thế kỷ đổi mới và kiến tạo

Thành lập ngay sau năm 1975 bởi nhà sáng lập – doanh nhân Lê Văn Kiểm, KN Holdings khởi đầu từ doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi và bột màu, để rồi sau gần 50 năm phát triển, tập đoàn đã trở thành một trong những doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam, tiên phong trong đổi mới và hội nhập quốc tế.

KN Holdings hiện tập trung vào 5 lĩnh vực trọng điểm: (i) Bất động sản: với các dự án quy mô lớn, tiêu biểu là CaraWorld Cam Ranh, khu phức hợp nghỉ dưỡng - giải trí - đô thị biển đẳng cấp quốc tế, biểu tượng cho mô hình du lịch xanh, phát triển bền vững. (iii) Dịch vụ: bao gồm dịch vụ golf và du lịch nghỉ dưỡng, nổi bật là sân Golf Long Thành, sân KN Golf Links (iii) Khu công nghiệp & logictis: với các khu công nghiệp xanh Nam Long Thành, Đông Long Thành và KN Industrial City – nền tảng cho sự phát triển bền vững của công nghiệp Việt Nam; (iv) Năng lượng tái tạo: với các dự án điện mặt trời tại Khánh Hòa như KN Cam Lâm, Cam Lâm VN và KN Vạn Ninh; (v) Nông nghiệp công nghệ cao, góp phần hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp sạch và thông minh.



Tiên phong trong chuyển đổi xanh và trách nhiệm xã hội

Năm 2024, KN Holdings được Diễn đàn Bất động sản Công nghiệp Việt Nam (VIPF) vinh danh là "Nhà phát triển bất động sản công nghiệp có chiến lược chuyển đổi xanh tiêu biểu", ghi nhận nỗ lực tiên phong của tập đoàn trong hành trình phát triển bền vững.

Với phương châm 'phụng sự xã hội bằng cả trái tim', KN Holdings không ngừng nỗ lực mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng, xã hội. Tập đoàn luôn tiên phong trong các hoạt động thiện nguyện. Tính đến nay tổng số tiền mà doanh nghiệp chi cho các hoạt động từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa, y tế, giáo dục và môi trường đã lên đến hơn 2.900 tỷ đồng

Đặc biệt, trong giai đoạn Covid-19, Tập đoàn đã đóng góp hơn 600 tỷ đồng, góp phần bảo vệ sức khỏe hàng triệu người dân. Vào tháng 10 năm 2024, Tập đoàn đã ủng hộ 180 tỷ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước theo lời mời gọi của Chính phủ,…cùng nhiều chương trình hỗ trợ giáo dục, y tế và an sinh xã hội.

Tại VIIE 2025, hình ảnh KN Holdings và KN Industrial City không chỉ thể hiện năng lực của một tập đoàn kinh tế đa ngành, mà còn là biểu tượng của tinh thần đổi mới sáng tạo Việt Nam – nơi công nghệ, con người và trách nhiệm cộng đồng cùng hòa quyện để kiến tạo giá trị.

Đồng hành cùng khát vọng Việt Nam đổi mới sáng tạo

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và hội nhập toàn cầu, KN Holdings khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, các bộ ngành và cộng đồng doanh nghiệp trong hành trình đổi mới sáng tạo quốc gia. Với nền tảng gần nửa thế kỷ kinh nghiệm, tư duy quản trị hiện đại và cam kết phát triển bền vững, tập đoàn đang góp phần khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt trên bản đồ kinh tế toàn cầu.