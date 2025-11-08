Kobler đồng hành cùng GBA trong hành trình 30 năm phát triển tại Việt Nam

Đây là một trong những hoạt động trọng điểm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm hành trình ba thập kỷ hợp tác và phát triển giữa cộng đồng doanh nghiệp Đức và Việt Nam.

Dấu ấn 30 năm hợp tác Việt – Đức qua "GBA Legacy in Frames"

Sự kiện có sự tham dự của Bà Andrea Sühl – Tổng Lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại TP. Hồ Chí Minh, Ông Phạm Dự Diễm – Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh (DOFA), Bà Minh Nguyễn – Phó Chủ tịch GBA, Bà Tôn Nữ Thị Ninh - Chủ tịch Quỹ Hòa bình & Phát triển TP. HCM, cùng đại diện các doanh nghiệp Đức tiêu biểu như Siemens, Bosch, Kobler, Schaeffler, B. Braun, Bayer, Messer và các đối tác Việt Nam thân thiết.

Triển lãm ảnh về những dấu ấn trong hành trình hợp tác Việt - Đức (Ảnh: GBA)

Triển lãm ảnh "GBA Legacy in Frames" tái hiện hành trình ba mươi năm hợp tác Việt – Đức thông qua những cột mốc, hình ảnh và câu chuyện về con người. Mỗi bức ảnh là một lát cắt sinh động về chặng đường hợp tác, sáng tạo và phát triển bền vững giữa hai quốc gia.

Bên cạnh đó, tọa đàm "Từ Đổi Mới đến Cánh cổng Toàn cầu" đã khắc họa bức tranh toàn diện về hành trình phát triển của Việt Nam từ sau Đổi Mới năm 1986 – thời điểm mở ra cơ hội hợp tác quốc tế, trong đó cộng đồng doanh nghiệp Đức đóng vai trò tiên phong.

Kobler – Đối tác Vàng đồng hành cùng hành trình phát triển bền vững

Vào tháng 1/2025, thương hiệu ván sàn Kobler (Đức) đã chính thức trở thành Đối tác Vàng của GBA. Với kinh nghiệm trong ngành vật liệu xây dựng thế giới, Kobler đã xây dựng danh tiếng nhờ các sản phẩm chất lượng, thân thiện với môi trường và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Kể từ khi có mặt tại Việt Nam, Kobler luôn chú trọng ứng dụng công nghệ đầu cuối tiên tiến của Đức, đưa tiêu chuẩn chất lượng Đức trong từng chi tiết sản phẩm. Các dòng sàn Kobler nổi bật với độ bền vượt trội, khả năng chống nước, chống trầy xước và thân thiện với môi trường, phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam và đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của người tiêu dùng hiện đại.

Nhà máy Kobler tại Việt Nam đón nhiều đoàn đại biểu từ các trường đại học hàng đầu tại Đức tham quan (Ảnh: Kobler Việt Nam)

Với triết lý MM (Maximize Comfort – Maximize Advantage) Tối đa hóa tiện ích & công nghệ, tối đa hóa lợi thế bản địa, Kobler không ngừng đổi mới để mang đến giải pháp vật liệu sàn thông minh, góp phần xây dựng không gian sống an toàn, tiện nghi và bền vững hơn cho người Việt.

Sự hiện diện của Kobler tại sự kiện kỷ niệm 30 năm của Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam không chỉ thể hiện niềm tự hào được đồng hành cùng GBA, mà còn khẳng định cam kết lâu dài của thương hiệu trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Việt – Đức – nơi những giá trị về chất lượng, đổi mới và phát triển xanh được cùng nhau vun đắp.

Ông Bùi Bá Duy, Giám đốc Nhà máy Kobler tại Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ bán sản phẩm, mà còn mang đến những giải pháp về vật liệu xây dựng xanh và bền vững cho người tiêu dùng. Việc trở thành Đối tác Vàng của Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam không chỉ là vai trò nhà tài trợ, mà còn là lời cam kết đầu tư lâu dài của cộng đồng doanh nghiệp Đức nói chung và của Kobler nói riêng. 30 năm cũng chính là con số thể hiện cam kết bảo hành sản phẩm của chúng tôi tại Việt Nam."

Ông Bùi Bá Duy, đại diện Kobler Việt Nam chụp ảnh cùng bà Tôn Nữ Thị Ninh (Ảnh: GBA)

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, Kobler tiếp tục đặt trọng tâm vào việc nghiên cứu – cải tiến sản phẩm để vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa giảm thiểu tác động đến môi trường.

Bằng việc giữ vững tinh thần đổi mới chuẩn Đức và hướng đến giá trị bền vững chuẩn Việt, Kobler mong muốn cùng GBA và cộng đồng doanh nghiệp Đức – Việt viết tiếp hành trình phát triển vì một tương lai thịnh vượng, xanh và nhân văn hơn.