Kobler mang giải pháp vật liệu Xanh đến hội thảo Kiến trúc vì Sức khỏe

TS. KTS. Phan Đăng Sơn - Chủ tịch Hội KTS Việt Nam cho biết rằng sức khỏe là nền tảng quan trọng cho hạnh phúc của mỗi cá nhân và là tiền đề cho sự phát triển bền vững của đất nước. Do đó kiến cũng có trách nhiệm kiến tạo môi trường sống lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng sống và sức khỏe cộng đồng.

Năm 2025, chủ đề "Kiến trúc vì sức khỏe" hướng tới việc khẳng định vai trò của kiến trúc trong việc góp phần nâng cao chất lượng sống và sự an lành. Xuyên suốt hội thảo, các đại biểu không chỉ dừng lại ở việc thảo luận lý thuyết mà còn đi sâu vào các giải pháp thực tiễn phù hợp với điều kiện Việt Nam. Từ việc thay đổi tư duy xã hội, kết nối chặt chẽ giữa Kiến trúc sư và nhà hoạch định chính sách, đến việc kiến nghị các tiêu chuẩn xây dựng mới – tất cả đều hướng tới một đích đến chung: Kiến tạo nên những công trình 'khỏe', an toàn và bền vững cho thế hệ tương lai.

Các vấn đề giữa kiến trúc và sức khỏe được trao đổi tại hội thảo

Đồng hành cùng sự kiện, Kobler không chỉ đóng vai trò nhà tài trợ mà còn là một điển hình cho giải pháp vật liệu "Kiến trúc vì Sức khỏe".

Minh chứng cho cam kết này, các sản phẩm của Kobler được nghiên cứu để "chữa lành" không gian sống. Nổi bật là dòng sàn thạch anh Kobler đá tinh thể đá muối Himalaya – sự hòa quyện giữa năng lượng phong thủy của đá thạch anh và đặc tính sản sinh ion âm thanh lọc không khí của tinh thể đá muối himalaya cùng công nghệ hiện đại, mang lại sự thịnh vượng và thư thái. Kobler còn tích hợp công nghệ Microban Protection ở lớp phủ bề mặt, giúp ngăn chặn vi khuẩn sinh sôi, bảo vệ hệ tiêu hóa và hô hấp cho trẻ nhỏ.

Khu trưng bày sàn thạch anh Kobler được giới chuyên gia quan tâm

Tại khu trưng bày, Kobler thu hút sự quan tâm của các chuyên gia, nhà khoa học, kiến trúc sư. Khách tham quan được trực tiếp trải nghiệm những tính năng vượt trội của sàn thạch anh Kobler như khả năng chống xước, chống nước, chống cháy lan, cùng bề mặt vân gỗ tinh xảo phủ lớp sapphire độc đáo. Những trải nghiệm thực tế này không chỉ khẳng định chất lượng vượt trội mà còn tạo niềm tin mạnh mẽ về sự khác biệt của Kobler so với các dòng sản phẩm trên thị trường.

Bên cạnh sản phẩm, Kobler còn khẳng định chiến lược phát triển bền vững tại Việt Nam qua những con số ấn tượng. Sau nhà máy 25 triệu Euro tại Đà Nẵng (2022), năm 2025, Kobler tiếp tục rót thêm 3 triệu Euro cho hoạt động R&D. Khoản đầu tư này nhằm mục tiêu tung ra các sản phẩm ưu việt mới, kỳ vọng cung ứng 3,5 triệu m2 sàn thạch anh mỗi năm, góp phần hiện thực hóa sứ mệnh kiến tạo những công trình xanh và an toàn trên khắp Việt Nam.

Bên lề hội thảo, ông Vũ Khánh Toàn – Cố vấn chiến lược cấp cao cho biết: "Những biến đổi khí hậu gần đây đặt ra yêu cầu mới đối với ngành hàng vật liệu xây dựng. Việt Nam hiện nằm trong nhóm các nước có tỷ lệ mắc bệnh hô hấp cao hàng đầu thế giới, trung bình khoảng 300.000 – 500.000 ca mỗi năm. Cùng với đó, tỷ lệ người mắc bệnh cơ xương khớp ở nước ta cũng thuộc mức cao nhất thế giới, đặc biệt là các bệnh lý ảnh hưởng đến gân gót chân. Một vật liệu vừa xanh, có khả năng thanh lọc không khí, vừa bền bỉ và êm ái khi tiếp xúc được kỳ vọng sẽ giảm bớt gánh nặng sức khỏe cho người Việt".

Ông Vũ Khánh Toàn (bên phải) – chia sẻ về tầm nhìn chiến lược tại sự kiện tọa đàm kinh tế Việt Đức

Với nền tảng chất lượng Đức vượt trội, Kobler đang định hình lại phân khúc vật liệu xây dựng cao cấp tại Việt Nam. Sự tin chọn của các chủ nhân biệt thự triệu đô dành cho Kobler chính là minh chứng rõ nét nhất cho uy tín và đẳng cấp của thương hiệu – một mảnh ghép không thể thiếu để kiến tạo những không gian sống vương giả và bền vững.