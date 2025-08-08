Kodani Onsen Village – Dinh thự hoàng gia giữa vườn thượng uyển

Ẩn mình giữa thiên nhiên thanh tĩnh, Kodani như một hoàng cung thu nhỏ của xứ Phù Tang – nơi mỗi biệt thự chuẩn Nhật an trú bên dòng khoáng nóng tinh khiết. Không chỉ đơn thuần là chốn nghỉ dưỡng đẳng cấp, Kodani mang đến cho chủ nhân một phong cách sống hoàng gia giao hòa cùng thiên nhiên, tinh tế và khác biệt – nơi giá trị thượng lưu được nâng tầm qua từng trải nghiệm.

Biệt thự Onsen Nhật lớn bậc nhất miền Bắc – Tiên phong xu hướng sống trị liệu cao cấp

Kodani là phân khu biệt thự khoáng nóng mang đậm tinh thần Nhật Bản và có quy mô lớn bậc nhất miền Bắc hiện nay. Không chỉ tiên phong về đẳng cấp, Kodani còn tiên phong xu hướng sống trị liệu đậm chất vương giả: sống giữa thiên nhiên, chăm sóc sức khỏe bằng khoáng nóng ngay tại gia, tái tạo thân – tâm – trí mỗi ngày.

Dòng khoáng nóng quý hiếm được dẫn riêng vào từng biệt thự, biến mỗi căn thành một khu nghỉ dưỡng đỉnh cao về trải nghiệm. Kodani không chỉ là tài sản nghỉ dưỡng giá trị, mà còn là khoản đầu tư cho sức khỏe và chất lượng sống lâu dài – một chuẩn mực mới của giới thượng lưu hiện đại.

Vị trí tâm điểm – Giao hòa thiên nhiên và chuỗi tiện ích đặc quyền

Tọa lạc tại lõi trung tâm của Vườn Vua Resort & Villas, Kodani nắm giữ vị trí đắt giá bậc nhất toàn khu. Không gian sống được chăm chút theo phong cách "vườn thượng uyển" Nhật Bản, hội tụ chuỗi tiện ích trị liệu cao cấp: khu Onsen riêng, bể sục, xông hơi, phòng massage, trà đạo, vườn thiền, hồ cá Koi... – kiến tạo một hệ sinh thái sống an yên và tái tạo toàn diện.

Không chỉ biệt lập, Kodani còn kết nối linh hoạt với chuỗi tiện ích sôi động của toàn khu: quảng trường giải trí, phố đi bộ – tuyến shophouse thương mại, tổ hợp gym & spa, nhà hàng Á – Âu… Hệ thống xe điện nội khu riêng đưa đón tận cửa, tạo nên hành trình sống tiện nghi, khép kín và đầy cảm hứng.

Tinh hoa kiến trúc Nhật – Hòa quyện suối khoáng nóng tự nhiên

Lấy cảm hứng từ triết lý wabi-sabi, Kodani Onsen Village là bản hòa ca giữa kiến trúc tối giản và thiên nhiên thuần khiết. Mái ngói cong, khung gỗ mộc, sân vườn tĩnh tại, tiểu cảnh đá và hồ cá Koi… được sắp đặt tinh tế theo tinh thần Zen – kiến tạo một không gian sống thanh tĩnh, sâu lắng.

Điểm nhấn độc bản chính là dòng khoáng nóng dẫn riêng vào từng căn – nơi khoáng chất thiên nhiên hòa quyện cùng không gian trị liệu cá nhân. Đây không chỉ là trải nghiệm thư giãn, mà còn là chất sống hoàng gia giao hòa cùng thiên nhiên, nâng tầm giá trị sống thượng lưu.

Không cầu kỳ hay phô trương, Kodani đề cao sự tinh giản trong từng đường nét – sang trọng từ chất liệu tự nhiên, đẳng cấp từ năng lượng tích cực. Mỗi biệt thự không chỉ là chốn ở, mà là tuyên ngôn sống của những chủ nhân có gu thẩm mỹ khác biệt. Kodani Onsen Village – biểu tượng mới của phong cách sống Nhật giữa lòng đất Việt.

KODANI ONSEN VILLAGE

Dinh thự khoáng nóng Hoàng gia Nhật

Một phân khu thuộc Vườn Vua Resort & Villas

Chủ đầu tư: Thăng Long Invest Group (TIG)

Đơn vị phân phối độc quyền: An Việt Property

Địa chỉ: Xã Tu Vũ, Tỉnh Phú Thọ

Website: kodanionsen.anvietproperty.com

Hotline: 0766 23 23 23

Fanpage: facebook.com/Kodani.OnsenVillage