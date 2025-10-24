Kospi phá đỉnh lịch sử, chứng khoán châu Á “xanh mướt” nhờ kỳ vọng vào Thượng đỉnh Mỹ - Trung
Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 2% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, đạt mức cao kỷ lục, trong bối cảnh thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt đi lên sau khi Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội đàm vào tuần tới.
Theo Reuters, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết ông Trump sẽ rời Mỹ sang Malaysia vào tối thứ Sáu, sau đó lần lượt thăm Nhật Bản và Hàn Quốc, nơi ông sẽ phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit) và gặp ông Tập vào thứ Năm tuần tới.
Ngoài Kospi, chỉ số Kosdaq của Hàn Quốc cũng tăng 0,92%. Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết sẵn sàng can thiệp để ổn định thị trường ngoại hối nếu cần thiết, trong bối cảnh đồng won vẫn biến động mạnh so với đồng USD.
Đồng won tăng nhẹ 0,11% trong phiên, đạt 1.434,7 won/USD, song vẫn giảm hơn 4% trong ba tháng qua. Tính từ đầu năm đến nay, đồng won đã tăng giá 2,86% so với đồng bạc xanh.
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,78%, còn Topix tăng 0,39%. Lạm phát lõi của Nhật Bản tăng lên 2,9% trong tháng 9, mức cao nhất kể từ tháng 5 và phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế được Reuters khảo sát. Con số này cao hơn mức 2,7% của tháng 8. Lạm phát lõi loại trừ giá thực phẩm tươi sống nhưng vẫn bao gồm chi phí năng lượng. Lạm phát toàn phần của Nhật Bản cũng tăng lên 2,9% so với 2,7% tháng trước.
Tại Úc, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Michele Bullock cho biết cơ quan này dự kiến đánh giá và nâng cấp hệ thống thanh toán liên ngân hàng vào năm tới, bao gồm việc áp dụng công nghệ trao đổi dữ liệu mới, kéo dài thời gian giao dịch và mở rộng phạm vi sử dụng tiền ngân hàng trung ương cho các hoạt động thanh toán.
Trong khi đó, tại Mỹ, các chỉ số chứng khoán chính đều kết thúc phiên trước trong sắc xanh. S&P 500 tăng 0,58% lên 6.738,44 điểm, được thúc đẩy bởi nhóm cổ phiếu công nghệ sau loạt báo cáo lợi nhuận tích cực. Chỉ số Dow Jones tăng 144,20 điểm (0,31%) lên 46.734,61 điểm, còn Nasdaq Composite tăng 0,89% lên 22.941,80 điểm, nhờ đà tăng mạnh của Nvidia, Broadcom, Amazon và Oracle (tăng gần 3%).
Tham khảo: CNBC
Nhịp Sống Thị Trường