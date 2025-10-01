KT Beauty sở hữu thiết bị MCT Unit, tiên phong xu hướng thẩm mỹ y học tái tạo

Công nghệ MCT, một bước tiến y học lớn đến từ Tây Ban Nha

Trong bối cảnh ngành thẩm mỹ bước vào kỷ nguyên y học tái tạo, một xu hướng làm đẹp được dự báo sẽ chi phối toàn cầu trong thập kỷ tới, việc đầu tư mạnh tay cho công nghệ MCT càng cho thấy tầm nhìn dài hạn và cam kết tiên phong xu hướng của KT Beauty.

CEO Khánh Tôn (bên phải) và Công nghệ MCT Unit tại KT Beauty giúp chiết xuất và giải phóng sản phẩm tái tạo tự thân nguyên bản. Ảnh: KT Beauty

MCT Unit được phát triển tại châu Âu, ứng dụng cơ chế quang nhiệt sinh học (photothermal biomodulation) để chiết xuất và giải phóng các sản phẩm tái tạo tự thân nguyên bản từ máu của khách hàng. Sản phẩm tự thân thu được sau quá trình xử lý bao gồm nhiều thành phần sinh học có giá trị, như huyết tương giàu protein, tiểu cầu, các yếu tố tăng trưởng và cả những túi ngoại bào (exosome) mang hoạt tính sinh học. Đây đều là những cấu phần quan trọng, đóng vai trò truyền thông tế bào, điều hòa miễn dịch và thúc đẩy tái tạo mô tổn thương.

Công nghệ MCT mở ra giải pháp trẻ hóa an toàn, cá nhân hóa và bền vững. Ứng dụng của MCT trải rộng từ thẩm mỹ nội khoa (trẻ hóa da, điều trị rụng tóc, cải thiện bệnh lý da) đến thẩm mỹ ngoại khoa và phục hồi sau phẫu thuật.

Hiệu quả lâm sàng và ưu thế vượt trội

Các nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng tại quốc tế và tại KT Beauty Medical Centre khẳng định, sản phẩm tái tạo tự thân mang lại hiệu quả trẻ hóa toàn diện: cải thiện độ săn chắc da, hỗ trợ điều trị nám, sẹo mụn, rụng tóc, đồng thời thúc đẩy phục hồi sau tổn thương hoặc phẫu thuật. Điểm mạnh vượt trội của sản phẩm nằm ở độ tương thích sinh học tuyệt đối, loại bỏ nguy cơ đào thải miễn dịch, giữ nguyên hoạt tính sinh học để phát huy tối đa hiệu quả tái tạo. Đây là lý do công nghệ MCT được xem như một "vũ khí mới" trong y học tái tạo. Nhờ đó, khách hàng không chỉ thấy kết quả rõ rệt trong ngắn hạn mà còn duy trì hiệu quả lâu dài, tái sinh tế bào từ gốc.

Sản phẩm tái tạo tự thân mang đến sự tương thích sinh học tuyệt đối, an toàn không đào thải.

Chiến lược đầu tư dài hạn của KT Beauty Medical Centre

Chia sẻ tại lễ ra mắt, CEO Khánh Tôn nhấn mạnh: "Đầu tư công nghệ MCT Unit là minh chứng cho chiến lược tiên phong của KT Beauty trong việc cập nhật và chuyển giao những công nghệ thẩm mỹ theo xu hướng y học tái tạo đẳng cấp quốc tế. Chúng tôi luôn đặt an toàn và hiệu quả của khách hàng lên hàng đầu, đồng thời tiếp tục mở rộng hệ sinh thái dịch vụ để mang đến những trải nghiệm làm đẹp chuẩn quốc tế."

CEO Khánh Tôn (đứng ở giữa hàng, bên phải) tại lễ chuyển giao công nghệ MCT Unit cho KT Beauty Medical Centre. Ảnh: KT Beauty

Trong nhiều năm qua, dưới sự dẫn dắt của CEO Khánh Tôn, KT Beauty liên tục nâng cấp chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa danh mục. Ngoài MCT Unit, trung tâm còn sở hữu loạt công nghệ trẻ hóa không xâm lấn hàng đầu như CFU, Laser Pico Discovery, Sylfirm X kết hợp với hệ sinh thái thẩm mỹ ngoại khoa toàn diện. Sự đầu tư mạnh mẽ này giúp KT Beauty đáp ứng mọi nhu cầu làm đẹp cho khách hàng từ các giải pháp nhẹ nhàng, an toàn đến các liệu trình chuyên sâu, lâu dài.

KT Beauty là điểm đến của giới doanh nhân và nghệ sĩ

Không chỉ là nơi quy tụ công nghệ đỉnh cao, KT Beauty còn được nhiều doanh nhân, chính khách và nghệ sĩ lựa chọn như địa chỉ làm đẹp tin cậy. Diễn viên Thuận Nguyễn, người mẫu Trà My, Á hậu Quỳnh Anh cùng nhiều khách hàng nổi tiếng khác đều đang đồng hành cùng KT Beauty trong hành trình nâng tầm nhan sắc.

KT Beauty chú trọng xây dựng không gian trải nghiệm dịch vụ vô cùng thư giãn, sang trọng và riêng tư. Ảnh: KT Beauty

Với việc tiên phong đưa MCT Unit vào ứng dụng tại Việt Nam, KT Beauty Medical Centre khẳng định vị thế tiên phong xu hướng thẩm mỹ y học tái tạo, mang đến giải pháp trẻ hóa chuẩn quốc tế cùng chất lượng dịch vụ cao cấp, an toàn, cá nhân hóa và bền vững cho những khách hàng chọn KT Beauty là nơi gửi gắm niềm tin và sắc đẹp.

