Kỷ luật cảnh cáo nữ hiệu trưởng nhiều lần vi phạm

04-09-2025 - 15:14 PM | Xã hội

Nữ hiệu trưởng một trường THPT ở Đắk Lắk đã bị kỷ luật cảnh cáo do có nhiều khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Ngày 4-9, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Đắk Lắk xác nhận vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Huỳnh Thị Kim Huệ, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk).

Bà Huỳnh Thị Kim Huệ, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát, bị kỷ luật cảnh cáo

Theo đó, bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, đã ký quyết định kỷ luật bà Huỳnh Thị Kim Huệ, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát, bằng hình thức cảnh cáo.

Lý do kỷ luật là bà Huệ với trách nhiệm là hiệu trưởng đã có nhiều khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện các quy định về quy chế chuyên môn, các khoản thu, chi ngoài ngân sách và quản lý tài chính, tài sản công.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, trong thời gian làm Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) bà Huệ mắc nhiều vi phạm, bị giáo viên, phụ huynh khiếu nại, phản ánh.

Sau khi bị kỷ luật khiển trách, bà Huệ tiếp tục tái phạm đến mức phải bị kỷ luật cảnh cáo nhưng Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk chỉ "phê bình nghiêm khắc". Sau đó, bà Huệ được Sở GD-ĐT điều về làm Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát.

Tại trường mới, bà Huệ tiếp tục bị giáo viên phản ánh vi phạm về việc thu tiền của học sinh, chặt hạ cây xanh…

Đáng chú ý, trong năm học 2024-2025, tại Trường THPT Cao Bá Quát có 16 học sinh lớp 12 nghỉ học. Có nhiều học sinh được cho là "tự nguyện" làm đơn xin bảo lưu kết quả hoặc viết đơn xin nghỉ học khi gần tới kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trong đó, em H.G.B. sau khi "tự nguyện" làm đơn xin bảo lưu kết quả đã xin đi học lại nhưng bị bà Huệ từ chối với lý do "Không được duyệt thi tốt nghiệp, thi cũng không đậu. Nhà trường xóa sổ rồi…".

Sau khi báo chí phản ánh, có 4 em học sinh đi học lại và tất cả đều đậu tốt nghiệp THPT. Em H.G.B. đã trở thành sinh viên ngành điều dưỡng.

Theo Cao Nguyên

Người lao động

