Kỷ lục chưa từng có mùa phim 2/9

02-09-2025 - 12:21 PM | Lifestyle

Thị trường phim Việt dịp lễ 2/9 bùng nổ khi "Mưa đỏ" liên tiếp cháy vé tại các cụm rạp ở Hà Nội và TPHCM, thiết lập loạt kỷ lục doanh thu chưa từng có, trong khi Làm giàu với ma 2 vẫn nỗ lực tạo dấu ấn giữa cơn sốt phòng vé.

Mưa đỏ cháy vé

Mùa phim lễ 2/9 năm nay ghi nhận hiện tượng chưa từng có trong lịch sử phòng vé Việt Nam, đó là Mưa đỏ .

Trong ba ngày cuối tuần, bộ phim gần như áp đảo tuyệt đối khi đem về 122,1 tỷ đồng từ 1,25 triệu vé/14.090 suất chiếu, chiếm hơn 80% tổng doanh thu toàn thị trường cuối tuần (152,1 tỷ đồng).

Theo đại diện Box Office Vietnam, Mưa đỏ có mức lấp đầy đạt hơn 68%, liên tục cháy vé tại các cụm rạp ở Hà Nội và TPHCM, tạo nên cơn sốt hiếm có. Hiện, bộ phim lấy bối cảnh lịch sử 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị có tổng doanh thu 378 tỷ đồng.

Chiều tối 31/8, Mưa đỏ chính thức vượt Bộ tứ báo thù để trở thành phim ăn khách nhất 2025, đồng thời lọt top 5 tác phẩm doanh thu cao nhất mọi thời đại. Tác phẩm của Điện ảnh Quân đội nhân dân còn vượt Mai để giữ kỷ lục doanh thu trong ngày cao nhất lịch sử phòng vé Việt, thu về hơn 47 tỷ đồng với gần nửa triệu vé bán ra.

Mưa đỏ đang lập nhiều kỷ lục tại rạp Việt.

Sau 10 ngày công chiếu, Mưa đỏ đã cán mốc 300 tỷ đồng, nhanh hơn cả Nhà bà Nữ (11 ngày), Lật mặt 7: Một điều ước (14 ngày) và Bố già (16 ngày).

Trong khi đó, Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn dù đối đầu với hiện tượng Mưa đỏ nhưng vẫn đạt kết quả khả quan.

Chỉ riêng 3 ngày cuối tuần, phim thu 19,4 tỷ đồng từ 218.793 vé/4.038 suất chiếu, nâng tổng doanh thu kể cả suất chiếu sớm lên hơn 26 tỷ đồng. Đây được xem là thành tích “đáng nể” của NSƯT Hoài Linh và ê-kíp trong thế trận bất cân xứng. Hiện, phim của đạo diễn Trung Lùn đạt hơn 34,1 tỷ đồng.

Đến ngày 1/9 - ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ, Mưa đỏ tiếp tục khẳng định vị thế khi thu 45 tỷ đồng từ 439.703/5.495 suất chiếu (dự đoán đạt 50 tỷ đồng vào cuối ngày). Làm giàu với ma 2 giữ vững ngôi á quân với 5,91 tỷ đồng từ 60.467 vé/1.646 suất chiếu.

Mang mẹ đi bỏ chứng kiến sự sụt giảm mạnh, chỉ còn 169 triệu đồng từ 1.547 vé/26 suất chiếu, gần như bị nuốt chửng trong bức tranh khả quan của hai bộ phim Việt. Tác phẩm của Hồng Đào, Tuấn Trần đạt tổng doanh thu 171,1 tỷ đồng.

Chờ thị trường sau lễ

Trái ngược với sự bùng nổ của phim Việt, phim ngoại mùa lễ năm nay chứng kiến sự hụt hơi rõ rệt. Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành dù giữ phong độ tốt với tỷ lệ lấp đầy cao nhưng khó có thể bứt phá khi suất chiếu bị giới hạn.

Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành đạt 4,25 tỷ đồng từ 32.693 vé/640 suất chiếu, tỷ lệ lấp đầy hơn 28% và dẫn trước Băng đảng quái kiệt 2 (3,76 tỷ đồng từ 32.979 vé/961 suất chiếu) nhờ ưu thế phân bổ ở hệ thống CGV.

Nhiều bộ phim Việt nối đuôi Mưa đỏ, Làm giàu với ma 2 ra rạp dịp lễ 2/9.

Tuần tới, thị trường phim Việt chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngay sau dịp lễ, ba dự án nội tiếp tục nối đuôi ra rạp gồm Cô dâu ma (5/9), Phá đám sinh nhật mẹ (biên kịch nghìn tỷ Bình Bồng Bột), Bịt mắt bắt nai, Có chơi có chịu, Khế ước bán dâu của đạo diễn Lê Văn Kiệt và bom tấn Tử chiến trên không . Sự xuất hiện liên tiếp của loạt phim Việt hứa hẹn kéo dài mạch nóng của phòng vé trong tháng 9.

Với lịch ra rạp dày đặc và nhu cầu giải trí cao sau kỳ nghỉ lễ, thị trường được dự đoán tiếp tục sôi động, trong đó Mưa đỏ được kỳ vọng vươn lên để thách thức những kỷ lục cao nhất lịch sử điện ảnh Việt.

Chỉ 6 tháng, 1 ngành công nghiệp ở Việt Nam thu về 1.800 tỷ đồng: Trấn Thành góp hơn 300 tỷ, 1 cái tên cần đúng 3 ngày để có 100 tỷ

Theo Trạch Dương

Tiền Phong

