Kỷ lục “không tưởng” ở đảo ngọc đẹp bậc nhất hành tinh: 750 đêm khai hỏa 380.000 quả pháo hoa

Kể từ tháng 1/2024, tại show diễn đa phương tiện Nụ hôn của biển cả mỗi đêm đều có bắn pháo hoa khiến cả bầu trời bừng sáng, trở thành thương hiệu của hòn đảo ngọc Phú Quốc.

Theo thống kê từ đơn vị đầu tư, đã có hơn 750 đêm pháo hoa với hơn 380.000 quả pháo được khai hỏa trong suốt 2 năm qua. Ước tính có hơn 880.000 khán giả trực tiếp tại khán đài show diễn và hàng triệu du khách, người dân tại Thị trấn Hoàng Hôn chiêm ngưỡng màn pháo hoa của Phú Quốc. Đây không chỉ là một kỷ lục về tần suất, mà còn là tuyên ngôn mạnh mẽ về khát vọng vươn mình của một điểm đến.

Hai năm không nghỉ một ngày pháo hoa cũng là hai năm Phú Quốc chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của du khách quốc tế, sự sôi động của các đường bay, sự ra đời của của các tuyến phố đêm, chợ đêm, nhà hàng, khách sạn.

Ít nơi nào trên thế giới duy trì pháo hoa nghệ thuật như một “nhịp đập thường nhật” của du lịch. Đảo ngọc Phú Quốc và Tập đoàn Sun Group đã chọn con đường ít ai dám đi khi đầu tư lớn, làm đều đặn, làm bền bỉ, dù có những đêm đầu tiên show diễn chỉ đón được một vài trăm khách. Tất cả để giữ lửa cho hòn đảo, cho du khách và cho niềm tin vào tương lai.

Hình ảnh rực rỡ của pháo hoa ở Phú Quốc

Cùng sự bổ sung show diễn Bản giao hưởng đại dương, Phú Quốc đang trở thành hòn đảo duy nhất trên thế giới có 2 màn pháo hoa mỗi đêm. Pháo hoa là một mảnh ghép trong bức tranh chiến lược kiến tạo hệ sinh thái du lịch – giải trí – nghỉ dưỡng và cả hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông… mang tầm quốc tế.

Lượng du khách đến đảo liên tục tăng trưởng, nhiều thời điểm lập kỷ lục mới, cho thấy sức hấp dẫn của Phú Quốc không chỉ quay lại, mà còn đang bước vào một chu kỳ phát triển dài hạn.

Nhiều chục nghìn tỷ đồng được đổ về Nam đảo Phú Quốc, một siêu tổ hợp giải trí hiếm có tại Việt Nam, nơi có những công trình biểu tượng, show diễn quốc tế với 2 màn pháo hoa mỗi đêm, nơi thu hút tới 4 thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu thế giới, nơi sở hữu những khu phố thương mại và ẩm thực sầm uất...

Cùng hạ tầng đồng bộ được đầu tư, Nam đảo Phú Quốc sẽ trở thành trái tim của APEC 2027, nơi đón tiếp hơn 20.000 lãnh đạo cấp cao, cộng đồng doanh nghiệp từ 21 nền kinh tế lớn trên thế giới và hàng nghìn phóng viên quốc tế. Để chuẩn bị cho sự kiện lịch sử, tại đây đang kiến thiết Trung tâm Hội nghị và Triển lãm đạt kỷ lục mới của thế giới, Nhà biểu diễn đa năng có khả năng tổ chức những chương trình biểu diễn quốc tế, hệ thống khách sạn cao cấp được quản lý bởi các thương hiệu hàng đầu, cùng trục giao thông kết nối thuận tiện Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc.

Những con số ấn tượng mà Phú Quốc năm 2025 và đầu 2026 đạt được