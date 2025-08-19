Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh – 8000 đồng xu vàng lưu giữ lịch sử

Trong không khí tự hào và tri ân, anh Đinh Lâm Tới nghệ nhân Việt Nam đã dành nhiều tháng nghiên cứu, chế tác và cho ra đời 8.000 đồng xu vàng lưu niệm – mỗi đồng xu không chỉ là tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, mà còn là biểu tượng của lòng biết ơn, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Bộ đồng xu được chế tác bằng đồng nguyên chất, mạ vàng 24k đường kính 8cm, dày 3mm. Mỗi đồng xu được đánh số seri từ 0001 đến 8000, tạo nên giá trị sưu tầm và khẳng định tính độc bản cho từng sản phẩm.

Điểm đặc biệt của đồng xu nằm ở thiết kế khắc hai mặt tinh xảo

Mặt chính khắc hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, bên cạnh là con số 80 nổi bật, tượng trưng cho chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc. Dưới chân là mốc thời gian "2/9/1945 – 2/9/2025", nhắc nhớ hành trình 80 năm giữ gìn độc lập và xây dựng đất nước.

Mặt sau khắc hình Quốc huy Việt Nam và dòng chữ "Kỷ niệm 80 năm thành lập Nước CHXHCN Việt Nam" – khẳng định chủ quyền thiêng liêng và niềm tự hào quốc gia.

Mỗi đồng xu được đặt trong hộp đựng in hình Bác Hồ, kèm theo túi sang trọng và giấy chứng nhận sản phẩm, vừa đảm bảo giá trị trưng bày, vừa mang tính lưu giữ lâu dài.

Giá trị tinh thần vượt lên giá trị vật chất

Không chỉ là một vật phẩm lưu niệm, đồng xu vàng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh còn chứa đựng thông điệp tri ân các thế hệ cha anh – những người đã cống hiến, hy sinh để đất nước có được hòa bình, độc lập hôm nay.

Theo chia sẻ của nghệ nhân chế tác, quá trình thực hiện đồng xu không chỉ là công việc kỹ thuật, mà còn là hành trình "đặt cả trái tim và niềm tự hào vào từng chi tiết". Từng đường nét, từng mảng khắc đều được chăm chút, vừa đảm bảo yếu tố mỹ thuật, vừa toát lên ý nghĩa lịch sử và tinh thần dân tộc.

Thông tin liên hệ:

King Gold Art – Tinh Hoa Qùa Vàng

Địa chỉ: Số 530 Đường láng, phường Láng, Hà Nội

Web: kinggoldart.vn

Hotline: 0969 458 666 -0969 458 669 – 0986847296

Email: kinggoldart.vn@gmail.com