Kỳ tích tại Tether – nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới: Mỗi nhân viên tạo ra 185 triệu USD lợi nhuận/năm, bằng 400 nhân viên Apple

Ngày 5/11, diễn ra Hội thảo "Tài sản mã hóa và bức tranh pháp lý: Hướng đi mới cho sinh viên Ngoại thương" do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) và Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo ABAII phối hợp cùng Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Nghiêm Minh Hoàng, Chuyên gia Ứng dụng Fintech, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam; Chuyên gia Cao cấp Chiến lược, Công ty 1Matrix, cho biết hiện nay có 45 trong số 75 quốc gia được Atlantic Council khảo sát đã chính thức công nhận hoặc chấp thuận giao dịch tài sản mã hóa. Việt Nam đã ban hành Luật Công nghiệp Công nghệ số vào tháng 6/2025, và trong lần khảo sát tiếp theo của Atlantic Council, rất có thể Việt Nam sẽ trở thành quốc gia thứ 46 trong danh sách này.

Theo ông Hoàng, việc nhiều quốc gia nhanh chóng ban hành quy định về blockchain và tài sản mã hóa không chỉ phản ánh xu thế quản trị mới, mà còn cho thấy nhận thức rõ ràng hơn về tầm quan trọng của stablecoin và thanh toán xuyên biên giới – hai yếu tố đang định hình lại dòng chảy tài chính toàn cầu. Các mô hình thanh toán dựa trên stablecoin đang chứng minh hiệu suất vượt trội so với hệ thống ngân hàng truyền thống.

Theo số liệu từ Crypto Times, trong năm 2024, Tether, tập đoàn phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, đã ghi nhận lợi nhuận ròng 13 tỷ USD chỉ với 70 nhân viên, tương đương khoảng 185 triệu USD lợi nhuận/người/năm. Mỗi nhân viên Tether tạo ra giá trị lợi nhuận cao gấp khoảng 400 lần nhân viên Apple (0,57 triệu USD/người/năm); gấp khoảng 10.000 lần so với thu nhập bình quân của nhân viên ngân hàng lớn tại Việt Nam (khoảng 480 triệu VND/năm).

Ông Nghiêm Minh Hoàng, Chuyên gia Ứng dụng Fintech, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam; Chuyên gia Cao cấp Chiến lược, Công ty 1Matrix

Tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành hàng loạt văn bản, chiến lược và quyết sách quan trọng nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho blockchain và tài sản mã hóa. Từ Chiến lược Blockchain Quốc gia, Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Luật Công nghiệp Công nghệ số, Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa trong 5 năm, Việt Nam đang thể hiện tầm nhìn chủ động và cởi mở trong việc ứng dụng công nghệ mới, đồng thời bảo đảm an toàn, minh bạch cho hệ sinh thái tài chính số.

"Khi khung pháp lý được hoàn thiện, cơ hội sẽ không chỉ mở ra cho các kỹ sư công nghệ, mà còn cho các chuyên viên pháp lý, nhà phân tích dữ liệu, chuyên gia tư vấn doanh nghiệp. Đây là giai đoạn mà sinh viên Ngoại thương có thể nắm bắt để phát huy vai trò cầu nối giữa công nghệ và chính sách, giữa đổi mới và tuân thủ", ông Hoàng chia sẻ.

Theo ông Hoàng, sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài sản mã hóa đang đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao, am hiểu pháp lý và có tư duy quốc tế, đồng thời mở ra hàng loạt vị trí mới như pháp chế công nghệ, phân tích dữ liệu on-chain, hay quản lý dự án Web3 - những nghề vốn chưa từng tồn tại 10 năm trước.

Theo bà Lê Vũ Hương Quỳnh, Giám đốc Phát triển khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Tether, blockchain là cơ hội nhưng cũng là phép thử cho sự chủ động của thế hệ trẻ. Mô hình vận hành của Tether là minh chứng rõ nhất cho việc giá trị của một doanh nghiệp không đến từ số lượng nhân sự, mà từ khả năng làm chủ công nghệ. Với nền tảng học thuật vững vàng và tinh thần cầu thị, sinh viên Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh ở sân chơi toàn cầu.



