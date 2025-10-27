Kỳ vọng nổi trội của cổ phiếu IPO VPS

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chứng kiến làn sóng IPO sôi động, với sự góp mặt của loạt tên tuổi lớn như TCBS, VPBankS và mới đây nhất là VPS. Điểm chung của những doanh nghiệp này là định vị mình không chỉ là công ty chứng khoán, mà là định chế tài chính mang đậm dấu ấn công nghệ.

Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp lại mang đến một chiến lược khác biệt. Với VPS, dấu ấn nổi bật nhất nằm ở mảng môi giới - lĩnh vực đã giúp công ty giữ vững vị thế suốt nhiều năm qua. Bước sang giai đoạn mới, khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng cùng các cơ chế mới thúc đẩy thanh khoản, VPS đang bước vào thời điểm hội tụ đủ "thiên thời – địa lợi – nhân hòa" để bứt phá.

Thương vụ IPO của VPS vì thế được xem là bước đi chiến lược nhằm củng cố năng lực tài chính, tăng khả năng cạnh tranh và tạo ra dư địa tăng trưởng mới. Với mức giá chào bán tối thiểu 60.000 đồng/cp, câu hỏi đặt ra là: nhà đầu tư có thể kỳ vọng gì ở doanh nghiệp này?

Chiến lược tạo nên khác biệt: FinTech hóa và mô hình bền vững

Khác với phần lớn công ty chứng khoán truyền thống trên thị trường, VPS lựa chọn một hướng đi riêng - không tham gia tự doanh. Khoảng 70% doanh thu của công ty hiện đến từ hoạt động môi giới và cho vay ký quỹ, hai mảng có dòng tiền ổn định và ít rủi ro hơn so với đầu tư tự doanh.

Chiến lược này cũng giúp công ty chứng khoán ít chịu ảnh hưởng từ biến động thị trường. Đặc biệt trong giai đoạn thị trường lao dốc mạnh ở năm 2022, VPS trở thành điểm sáng hiếm hoi duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận trong khi nhiều doanh nghiệp cùng ngành sụt giảm mạnh cũng bởi do đầu tư cổ phiếu thua lỗ… Kết quả này cho thấy hiệu quả vận hành bền vững của VPS, đồng thời phản ánh năng lực mở rộng quy mô ở các mảng kinh doanh chủ lực như cho vay ký quỹ và môi giới - những lĩnh vực đang được tối ưu nhờ kiểm soát chi phí và sử dụng vốn hiệu quả.

Bên cạnh đó, định hướng FinTech hóa toàn diện – lấy công nghệ làm động lực cốt lõi để "bình dân hóa" sản phẩm tài chính - đã giúp VPS tối ưu chi phí và mở rộng biên lợi nhuận, một yếu tố khiến định giá IPO của công ty trở nên hấp dẫn so với mặt bằng chung.

Công nghệ và con người - Năng lực thực thi tạo nên khác biệt

Nếu chiến lược là kim chỉ nam, thì công nghệ và con người chính là năng lực thực thi giúp VPS biến tầm nhìn thành kết quả. Công ty đã đầu tư bài bản vào hạ tầng ngay từ sớm, xây dựng hệ thống có năng lực xử lý gấp ba lần nhu cầu thị trường hiện tại, qua đó đáp ứng khối lượng lệnh khổng lồ từ hơn 1,6 triệu tài khoản một cách ổn định và mượt mà.

Song song, đội ngũ hơn 30.000 nhân sự và cộng tác viên tạo nên mạng lưới phục vụ rộng khắp, mang đến dịch vụ tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng 24/7.

Sự kết hợp giữa công nghệ tự chủ và nguồn nhân lực chuyên nghiệp đã tạo nên hiệu suất vận hành vượt trội, thể hiện rõ qua ROE Quý III/2025 đạt 24,4% – cao gấp gần ba lần mức trung bình ngành - cùng biên lợi nhuận gộp hơn 58%, thuộc nhóm hàng đầu thị trường.

Hiệu quả trong hoạt động kinh doanh không chỉ củng cố định giá IPO ở mức hấp dẫn so với các doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực, mà còn mở ra tiềm năng tăng giá cho cổ phiếu sau khi niêm yết, khi câu chuyện FinTech hóa và mở rộng thị phần dần được phản ánh vào kết quả kinh doanh.

Chu kỳ mới - Dòng tiền mới - Cơ hội mới

Việc FTSE Russell chính thức nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi được kỳ vọng mở ra làn sóng dòng vốn mới, kéo theo thanh khoản tăng vọt - yếu tố tác động trực tiếp đến doanh thu môi giới và lợi nhuận margin của VPS.



Đặc biệt, trong giai đoạn 2026 - 2027, chứng khoán Việt được dự báo bứt phá mạnh nhờ nền kinh tế vĩ mô ổn định cùng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi. Thanh khoản dự kiến còn bùng nổ hơn nữa khi loạt cơ chế mới đi vào hoạt động như giao dịch xuyên trưa, kéo dài thời gian khớp lệnh, bán chứng khoán chờ về hay T+0. Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ tăng tốc vòng quay vốn của nhà đầu tư, kéo theo khối lượng khớp lệnh tăng vọt.

Thực tế, thanh khoản bình quân 9 tháng năm 2025 đã đạt 29.200 tỷ đồng/phiên, tăng gần 40% so với năm 2024, nhiều phiên vượt 2 - 3 tỷ USD. Kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy hiệu ứng tương tự: tại Đài Loan, T+0 giúp thanh khoản tăng 45%; tại Hàn Quốc, hệ thống EXTURE ra mắt năm 2009 khiến giao dịch tăng gấp ba lần.

Nhờ lợi thế thị phần hàng đầu, tài chính dồi dào, VPS đang ở vị thế hiếm có để hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng tăng trưởng mới của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Quan trọng hơn, VPS không dừng lại ở quy mô thị phần, mà từng bước biến lợi thế ấy thành nền tảng phát triển bền vững. Không đơn thuần là công ty môi giới lớn nhất, VPS đã xây dựng một cầu nối bền chặt với nhà đầu tư, từng bước hiện thực hóa định vị "Người đồng hành dẫn đầu". Đằng sau đó là chiến lược đầu tư mang tính hệ thống: từ phát triển đội ngũ chuyên gia tư vấn quy mô lớn, đến đầu tư mạnh vào hạ tầng công nghệ, hệ thống giao dịch tốc độ cao và nền tảng dữ liệu lớn.

Khi thị trường bước vào chu kỳ sôi động, sức mạnh tổng hòa giữa quy mô, công nghệ và năng lực vận hành tích luỹ trong nhiều năm qua sẽ giúp VPS vừa củng cố tệp khách hàng hiện hữu, vừa thu hút dòng giao dịch mới, mở cơ hội bứt phá doanh thu và lợi nhuận.

Thương vụ IPO lần này được kỳ vọng sẽ trở thành bước ngoặt giúp VPS nhằm củng cố năng lực tài chính, tăng khả năng cạnh tranh và tạo ra dư địa tăng trưởng mới. Với mức giá chào bán tối thiểu 60.000 đồng/cp, VPS dự kiến thu về ít nhất 12.100 tỷ đồng, qua đó nâng vốn chủ sở hữu lên hơn 26.000 tỷ đồng - thuộc nhóm cao nhất toàn thị trường. Nguồn lực này giúp công ty mở rộng trần cho vay margin lên hơn 52.000 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu đầu tư tăng mạnh và duy trì tốc độ tăng trưởng cao của hai mảng cốt lõi là môi giới và cho vay margin.

Có thể thấy rằng, VPS không chỉ bán cổ phiếu mà còn đang bán một câu chuyện tăng trưởng có thật - được xây dựng từ nền tảng tài chính vững mạnh, chiến lược rõ ràng và năng lực công nghệ vượt trội. Chặng đường mới này không chỉ hứa hẹn chu kỳ tăng trưởng bền vững, mà còn củng cố đà tăng giá cổ phiếu trong trung và dài hạn, biến tiềm năng thành giá trị thực cho nhà đầu tư.