Lá dân dã Việt Nam bất ngờ được xuất khẩu sang “Tây”, giá đắt đỏ lên tới 2 triệu/kg

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong tháng 8/2025, tổng kim ngạch xuất khẩu các loại lá của Việt Nam đạt 1,17 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ. Riêng lá nguyệt quế đạt 144.000 USD, xếp thứ hai sau lá sắn (517.000 USD) và cao hơn lá chuối, lá khoai lang, lá chanh.

Tính chung 8 tháng đầu năm, xuất khẩu các loại lá đạt 8,67 triệu USD, tăng 26,9% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, lá nguyệt quế tăng tới 68,5%, đạt hơn 1,2 triệu USD.

Hiện tại, lá nguyệt quế khô trong nước được bán phổ biến tại các công ty nông sản, siêu thị, sàn thương mại điện tử với giá 50.000–80.000 đồng/100g. Trong khi đó, tại Mỹ, giá bán dao động từ 1,5–2 triệu đồng/kg, cao gấp nhiều lần so với trong nước – Thông tin trên VNN.

Các sản phẩm lá nguyệt quế Việt Nam đang được tiêu thụ mạnh tại Ấn Độ, Bangladesh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và các nước châu Âu. Xuất khẩu tăng nhanh cho thấy loại nông sản tưởng chừng bình thường này đã có vị thế mới trên thị trường quốc tế.

Lá nguyệt quế (bay leaves) có nguồn gốc Địa Trung Hải, được trồng phổ biến tại Ấn Độ, Pakistan, các nước Đông Nam Á, Nam Âu, Bắc Phi và Australia. Ở Việt Nam, cây được trồng rải rác tại nhiều vùng, vừa làm cảnh, vừa làm gia vị.

Lá nguyệt quế dài 6–12 cm, dày, bóng, mép lá hơi nhăn, tỏa mùi thơm dịu đặc trưng. Lá tươi có vị đắng, hăng nên thường được phơi khô trước khi sử dụng. Ngoài ẩm thực, chúng còn là nguồn dược liệu quý và nguyên liệu sản xuất tinh dầu cho ngành mỹ phẩm, thực phẩm, nước hoa, xà phòng hay sản phẩm nha khoa.

Trong lá chứa hai hoạt chất kháng viêm mạnh là mycrene và eugenol. Khi đốt lá, tinh dầu bay hơi có thể giúp làm sạch phổi, giảm sưng viêm, thông đường hô hấp. Nhiều người dùng phương pháp này để hỗ trợ điều trị hen suyễn, dị ứng hoặc cảm cúm.

Các nghiên cứu còn cho thấy, lá nguyệt quế có tác dụng giảm đường huyết, hạ cholesterol, hỗ trợ tim mạch và tiêu hóa, đặc biệt tốt cho người tiểu đường hoặc mắc hội chứng ruột kích thích.

Hướng tới phát triển bền vững

Câu chuyện “những chiếc lá đi Tây” là minh chứng sinh động cho tư duy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp. Từ những sản phẩm phụ từng bị bỏ đi, nay trở thành mặt hàng có giá trị.

Lá nguyệt quế đang được kỳ vọng trở thành một mặt hàng tiềm năng trong nhóm gia vị – dược liệu nếu được phát triển đúng hướng. Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ lá nguyệt quế khô trên thế giới, đặc biệt tại châu Âu, Trung Đông và Bắc Mỹ, tăng mạnh nhờ xu hướng sử dụng nguyên liệu tự nhiên trong ẩm thực và y học cổ truyền.

Theo các chuyên gia, để phát triển bền vững, cây lá nguyệt quế cần được trồng và sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp đang định hướng xây dựng chuỗi giá trị khép kín – từ sản xuất, sơ chế đến chế biến sâu thành tinh dầu, bột hương liệu, trà thảo mộc – nhằm nâng cao giá trị xuất khẩu.

Việc xây dựng thương hiệu “Lá nguyệt quế Việt Nam”, gắn với truy xuất nguồn gốc, bao bì đạt chuẩn và đẩy mạnh xúc tiến thương mại quốc tế, được xem là bước đi chiến lược giúp nông sản này vươn ra thị trường toàn cầu.