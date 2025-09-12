La Tiên Show: The Cội – Khai mở thêm sức hút đầu tư tại đô thị chuẩn quốc tế

Theo đó, ngày 13/9, tại Quảng trường Trống Đồng (La Tiên Villa - Libera Nha Trang), La Tiên Show – The Cội chính thức khai hội. Đây là cột mốc giới thiệu những hình ảnh đầu tiên của Quảng trường Trống Đồng – công trình biểu tượng trong quần thể đô thị 44ha đẳng cấp quốc tế Libera Nha Trang. Sự xuất hiện của không gian nghệ thuật này hứa hẹn sẽ mang đến cho Nha Trang một dấu ấn văn hoá mới, một niềm tự hào xứng tầm.

Trong tương lai, đây sẽ là điểm đến lý tưởng cho các hoạt động văn hoá - nghệ thuật, thể thao - giải trí hoặc các lễ hội, triển lãm quy mô lớn. Và La Tiên Show – The Cội chính là nhạc hội đầu tiên được tổ chức tại đây. Việc hơn 5.000 khán giả đăng ký nhận vé mời, vượt xa số lượng dự kiến ban đầu cho thấy sức hút của Quảng trường Trống Đồng (La Tiên Villa) ngay cả khi chưa chính thức ra mắt.

Đó cũng là một dấu hiệu tốt khẳng định đô thị quốc tế 44ha Libera Nha Trang ngày càng giàu sức sống, củng cố thêm hệ tiện ích - dịch vụ phong phú. Đặc biệt là tâm huyết của chủ đầu tư KDI Holdings kiến tạo điểm đến mới cho du khách trong và ngoài nước, khai mở thêm tiềm năng đầu tư ngay từ lúc này.

Cùng với chuyến viễn du trở về cội nguồn cùng La Tiên Show: The Cội, khách mời có thể tham gia hành trình trải nghiệm riêng tư, mở cánh cửa đến với một chất sống tự do tĩnh lặng tại La Tiên Villa, với điểm chạm đầu tiên là nhà mẫu mang kiến trúc "biết thở" độc đáo.

Nhà mẫu La Tiên Villa "lost in nature".

Từ đây, nhà đầu tư trực tiếp trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên nguyên bản, cảm nhận rõ nét mỗi nhịp thở của ngôi nhà thở cùng nhịp thiên nhiên. Khắc hoạ một phong cách sống khoáng đạt, bền vững và tự do – như một bản giao hưởng của đất trời, dành riêng cho những tâm hồn tinh tế.

Các căn biệt tự La Tiên Villa được bàn giao full nội thất sang trọng.

Cùng với đó, việc khám phá hệ tiện ích - dịch vụ chuẩn quốc tế từ quản lý vận hành 5 sao, bao gồm: tiện ích chăm sóc sức khoẻ, ẩm thực quốc tế đến compound xanh khép kín, tất cả cùng hướng đến chuẩn sống toàn cầu… Đặc biệt, giá trị bền vững của dự án còn được khẳng định qua loạt công trình văn hoá biểu tượng như Nhà hát Đó, Quảng trường Trống Đồng, cùng chuỗi show diễn Rối Mơ, Chum Show đạt top 1 Trip Advisor… đón đầu lưu lượng khách du lịch quanh năm, gia tăng khả năng khai thác và tiềm năng tăng giá dài hạn.

Nhà hát Đó – Công trình biểu tượng văn hoá nghệ thuật nâng tầm Nha Trang.

Chum Show – Show diễn đậm bản sắc văn hoá địa phương tại Nhà hát Đó.

Từ những hoạt động, sự kiện đang được đẩy mạnh, giới đầu tư tin rằng La Tiên Villa vừa mang lại tiềm năng gia tăng tài chính, từ khả năng tạo dòng tiền cho thuê ổn định, tính thanh khoản cao nhờ hạ tầng kết nối liên tục được nâng cấp và đặc biệt là lượng khách du lịch dồi dào sẵn có, vừa chạm đến giá trị tinh thần: một không gian "đáng sống", một "di sản" văn hoá - nghệ thuật để thế hệ sau tiếp nối.

La Tiên Villa là compound mặt biển thuộc quần thể đô thị 44ha, thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích & dịch vụ được quy hoạch đồng bộ và hoàn chỉnh lớn nhất nội đô Nha Trang.

Tháng 7/2025, tập đoàn KDI Holdings và Masterise Homes - nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế - công bố đồng phát triển La Tiên Villa - biểu tượng mới tại Nha Trang - đô thị vịnh đáng sống bậc nhất Việt Nam.

Trong vai trò đồng phát triển dự án, Masterise Homes sẽ cùng KDI Holdings định hình ý tưởng kiến trúc, định hướng lựa chọn vật liệu các hạng mục bàn giao đến tư vấn thiết kế hệ tiện ích toàn diện từ tiện ích trong nhà, ngoài trời, khu vực công cộng của La Tiên Villa, cam kết mang đến sản phẩm chất lượng vượt trội với giá trị bền vững.