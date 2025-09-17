La Tiên Villa – Khẳng định cam kết pháp lý minh bạch và bền vững

Chính vì vậy, các dự án cao cấp quy mô lớn, được phát triển bài bản và đảm bảo pháp lý minh bạch, tiến độ chuẩn chỉnh đang trở thành mã "bluechip" được giới đầu tư săn đón.

Dấu ấn đồng hành của những tên tuổi hàng đầu

Tháng 8/2025, tập đoàn KDI chính thức giới thiệu dự án La Tiên Villa – đồng phát triển cùng Masterise Homes kiến tạo một chuẩn mực sống sang trọng giao hòa cùng thiên nhiên nguyên bản giữa đất tiên Vịnh Ngọc, nơi những cư dân thời đại mới được tận hưởng sự giàu có đích thực: giàu nghệ thuật, giàu văn hóa và giàu trải nghiệm.

Cùng với đó,chủ đầu tư ký kết hợp tác chiến lược với Sacombank và biên bản ghi nhớ cùng VietinBank, hai ngân hàng uy tín hàng đầu, mang đến những giải pháp tài chính tối ưu cho người mua và nhà đầu tư. Đồng thời, sự kiện ra quân dự án La Tiên Villa đã hội tụ gần 3000 chuyên viên kinh doanh tinh anh từ 50 đại lý hàng đầu thị trường.

La Tiên Villa là khu nhà giàu lưng vịnh thuộc quần thể đô thị đẳng cấp quốc tế Libera Nha Trang 44ha đã hiện hữu ngay tọa độ vàng của phường Bắc Nha Trang. Nằm trên trục đường Trần Phú nối dài, nương mình bên bến du thuyền đẳng cấp quốc tế nơi vịnh biển đẹp nhất thế giới, 668 căn villa phiên bản giới hạn trong bộ sưu tập La Tiên Villa mang đến mô hình "compound" khép kín đầu tiên tại Nha Trang. Mở ra một không gian sống đủ sôi động để hòa nhịp đô thị, tận hưởng tiện nghi nhưng vẫn trọn vẹn riêng tư để an yên, tĩnh tại. Theo chia sẻ từ chủ đầu tư, 100% các căn villa tại đây sở hữu 2 mặt tiền trước rộng sau thoáng với 6 loại hình sản phẩm, 8 layout điển hình và 6 phong cách kiến trúc mặt ngoài riêng biệt được chạm khắc bởi những tên tuổi tư vấn thiết kế chuyên nghiệp số 1 thị trường.

La Tiên Villa là khu nhà giàu lưng vịnh thuộc quần thể đô thị đẳng cấp quốc tế Libera Nha Trang 44ha đã hiện hữu

Pháp lý minh bạch kiến tạo niềm tin bền vững

Trong bức tranh phát triển năng động của thị trường bất động sản, khách hàng và các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm ngày càng thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi lựa chọn xuống tiền. Pháp lý minh bạch trở thành một trong những thước đo quan trọng hàng đầu để đảm bảo giá trị bền vững cho một dự án. Điều này càng có ý nghĩa đặc biệt trong giai đoạn thị trường bất động sản bước vào chu kỳ thanh lọc, những dự án sở hữu cam kết mạnh mẽ về pháp lý và tiến độ đang trở thành "mã bluechip" được giới đầu tư săn đón.

Khách hàng tham quan dự án, văn phòng bán hàng và trải nghiệm nhà mẫu La Tiên Villa

La Tiên Villa tự hào là dự án sở hữu pháp lý minh bạch, đầy đủ các thủ tục theo quy định pháp luật, hoàn thành nghĩa vụ tài chính và ký hợp đồng cho thuê đất với cơ quan nhà nước, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, giấy phép xây dựng, biên bản nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật, … tất cả đã được hoàn thiện, khẳng định mạnh mẽ sự minh bạch, uy tín và trách nhiệm của chủ đầu tư đối với khách hàng.

Bên trong nhà mẫu La Tiên Villa tại dự án

Bên cạnh đó, chủ đầu tư thường xuyên tổ chức các sự kiện tham quan nhà mẫu và site-tour trực tiếp tại dự án, tạo cơ hội để khách hàng – những chủ nhân tương lai của La Tiên Villa có thể tận mắt cảm nhận không gian sống đẳng cấp và hệ tiện ích đang dần thành hình. Những trải nghiệm chân thực này giúp khách hàng thêm tin tưởng vào tính minh bạch, sự chuyên nghiệp và cam kết mạnh mẽ của chủ đầu tư trong từng giai đoạn phát triển.

La Tiên Villa là khu villa compound mặt biển thuộc quần thể đô thị 44ha, thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích & dịch vụ được quy hoạch đồng bộ và hoàn chỉnh lớn bậc nhất nội đô Nha Trang. Tháng 7/2025, tập đoàn KDI và Masterise Homes - nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế - công bố đồng phát triển La Tiên Villa - biểu tượng mới tại Nha Trang - đô thị vịnh đáng sống bậc nhất Việt Nam.