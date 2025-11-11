Lãi cho vay mua nhà của ngân hàng nào ưu đãi nhất đầu tháng 11?

Có mức cho vay ưu đãi nhất có thể kể đến ngân hàng TPBank khi triển khai gói vay mua nhà ưu đãi dành cho người trẻ, dưới 35 tuổi, chỉ 3,6% cố định trong 3 tháng đầu. Bên cạnh đó, khách hàng còn được hưởng chương trình ân hạn gốc tới 60 tháng từ TPBank.

Tiếp đó, Eximbank khi vừa ra mắt gói vay mua nhà "Vững tổ ấm – Chắc tương lai" với lãi suất ưu đãi chỉ từ 3,68%/năm, lên đến 36 tháng đầu tiên mỗi năm cho khách hàng từ 22 – 35 tuổi. Thời gian vay tối đa lên đến 40 năm. Ngoài ra, thời gian ân hạn gốc lên đến 7 năm.

Ngân hàng SHB cũng có mức lãi suất cho vay mua nhà ưu đãi khi triển khai gói vay vốn 16.000 tỷ phục vụ nhu cầu mua nhà với lãi suất ưu đãi chỉ từ 3,99%/năm. Khách hàng sẽ được vay tối đa 90% giá trị tài sản dự định mua, không giới hạn số tiền vay với lãi suất chỉ từ 3,99%/năm. Bên cạnh đó, khách hàng còn được miễn trả gốc đến 60 tháng đầu tiên – tương đương 5 năm và được tặng kèm thẻ tín dụng/hạn mức thấu chi hấp dẫn.

Ngân hàng PVComBank cũng tung gói tín dụng ưu đãi “Hành trình mới, sống trọn ước mơ với lãi suất hấp dẫn chỉ từ 3,99%/năm. Gói tín dụng ưu đãi được PVcomBank triển khai đến hết tháng 1/2026.

Lãi cho vay mua nhà tháng 11 chưa có nhiều biến động.

Hai ngân hàng khác cũng có mức ưu đãi dưới 5%/năm là HDBank và MSB. Ngân hàng HDBank đang triển khai gói tín dụng quy mô 30.000 tỷ đồng với thời gian vay lên đến 50 năm. Mức lãi suất khởi điểm là 4,5%/năm trong 3 tháng đầu, với khoản vay tối đa lên đến 50 tỷ đồng, giải ngân 90% giá trị tài sản bảo đảm và khách hàng được ân hạn nợ gốc tối đa 5 năm.

Ngân hàng MSB cũng triển khai gói vay ưu đãi mua nhà dành cho người trẻ với lãi suất chỉ từ 4,5%/năm – cố định 6 tháng đầu. Thời gian vay lên tới 35 năm với phương thức trả nợ gốc linh hoạt khi lãi suất và gốc có thể được thanh toán theo phương thức phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng.

Nhiều ngân hàng thương mại cổ phần khác có mức lãi suất trên 5%/năm như: ABBank triển khai gói vay mua nhà dành cho người trẻ độ tuổi từ 19 đến 40 mức lãi suất từ 5%năm, cho vay tới 100% nhu cầu vốn, thời gian vay linh hoạt đến 35 năm.

BVBank triển khai gói vay ưu đãi với lãi suất cạnh tranh chỉ từ 5,49%/năm cùng các chính sách linh hoạt dành cho khách hàng trẻ. Theo đó, gói vay ưu đãi mua nhà lần này được áp dụng mức lãi suất vay ưu đãi chỉ từ 5,49%/năm, thời hạn vay lên đến 25 năm và khách hàng vay được tối đa 85% tài sản bảo đảm.

ACB cũng tham gia với gói vay ưu đãi dành riêng cho người trẻ dưới 35 tuổi, lãi suất từ 5,5%/năm. VPBank triển khai gói vay mua nhà ưu đãi dành cho giới trẻ với lãi suất chỉ từ 5,2%/năm. Với gói vay ưu đãi này, khách hàng có thể vay tối đa tới 80% giá trị căn nhà, thời gian vay lên tới 25 năm.

Ở nhóm Big 4 ngân hàng mức lãi suất ưu đãi dao động từ 5,5%/năm. Theo đó, Agribank có chương trình vay ưu đãi dành cho những khách hàng trên 35 tuổi với các mức lãi suất cố định trong thời gian đầu. Trong đó, cố định 5,5%/năm trong 6 tháng đầu, cố định 6,2%/năm trong 12 tháng đầu và cố định 6,5%/năm trong 24 tháng đầu.

Ngân hàng BIDV tiếp tục duy trì chương trình cho vay mua nhà ở đối với khách hàng dưới 35 tuổi. Theo đó, khách hàng cá nhân đến 35 tuổi có nhu cầu mua/thuê mua nhà ở trên toàn quốc được BIDV hỗ trợ lãi suất 5,5%/năm cố định trong vòng 3 năm.

Tại VietinBank, với nhóm khách hàng trên 35 tuổi, ngân hàng cung cấp các mức lãi suất cố định trong 6 tháng, 12 tháng, hoặc 24 tháng đầu tiên. Mức lãi suất dao động từ khoảng 6% đến 8%/năm, tùy thuộc vào từng chương trình cụ thể.

Vietcombank áp dụng l ãi suất cho vay chỉ từ 5,2%/năm cho sản phẩm “Nhà Mới Thành Đạt”. Sản phẩm áp dụng cho nhiều loại hình bất động sản khác nhau, từ căn hộ chung cư đến nhà ở riêng lẻ hay đất ở, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trẻ.