Lãi lớn, một doanh nghiệp muốn "tán lộc" hơn 20.000 tỷ cho cổ đông

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vừa có công bố thông tin bất thường về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ của BSR và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách cổ đông là 28/8/2025. Thời gian thực hiện lấy ý kiến diễn ra từ ngày 9/9 - 30/9, ngày kiểm phiếu dự kiến là 1/10.

Trước đó, vào ngày 24/12/2024, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN) đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Lọc hóa dầu Bình Sơn lên hơn 20.000 tỷ đồng, từ mức 31.000 tỷ đồng lên 50.073 tỷ đồng (tương đương gần 2 tỷ USD), tương ứng mức tăng 61,5%.

Phương án tăng vốn có thể được triển khai thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu , sử dụng nguồn từ Quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Theo BSR, Việc tăng vốn điều lệ là yêu cầu cấp thiết đáp ứng nhu cầu vốn và tăng hiệu quả cho Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất – một dự án quan trọng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.

Mục tiêu của dự án là nâng công suất sản xuất của nhà máy lên 171.000 thùng/ngày, đa dạng hóa nguồn nguyên liệu đầu vào, đảm bảo cung ứng ổn định và lâu dài, tối ưu hóa chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Đồng thời, dự án sẽ giúp sản phẩm của nhà máy đáp ứng tiêu chuẩn Euro V, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp lọc hóa dầu Việt Nam và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, tại Báo cáo tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 của Petrovietnam, BSR cho biết, sản lượng sản xuất của công ty trong nửa đầu năm đạt hơn 3,84 triệu tấn sản phẩm, vượt 16% kế hoạch. Sản lượng tiêu thụ đạt 3,83 triệu tấn (vượt 17% kế hoạch).

Tổng doanh thu của đơn vị ghi nhận đạt hơn 69.365 tỷ đồng, vượt 22% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế ước đạt khoảng 800 tỷ đồng, vượt 93% kế hoạch và nộp ngân sách Nhà nước đạt 7.411 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch.

Tại thời điểm 30/6/2025, tổng tài sản của BSR đạt hơn 84.000 tỷ đồng. Lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của công ty ở mức khoảng 42.000 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 25% so với đầu kỳ, còn hơn 11.800 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 22%, lên hơn 1.640 tỷ đồng, chủ yếu ở chi phí cho dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Trong khi đó, nợ ngắn hạn chỉ gần 26.800 tỷ đồng, giảm 16% so với đầu năm, với 11.300 tỷ đồng là nợ vay.

Theo đánh giá của Công ty chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS), triển vọng BSR tích cực nhờ nhà máy hoàn tất bảo dưỡng, nhu cầu xăng tăng, biên lợi nhuận lọc dầu châu Á phục hồi và quy định xăng E10 từ năm 2026 giúp gia tăng nhu cầu ethanol, mang lại cơ hội tăng trưởng dài hạn.