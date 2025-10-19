Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lâm Đồng chuẩn bị đấu giá khu “đất vàng” hơn 48 ha ven biển Mũi Né

19-10-2025 - 13:45 PM | Bất động sản

Khu “đất vàng” dọc đường biển Mũi Né được tỉnh Lâm Đồng đưa vào danh mục đấu giá năm 2025, phục vụ phát triển đô thị - du lịch

Ngày 19-10, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đang hoàn tất thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất năm 2025 đối với các khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.

Nổi bật trong danh mục là khu I thuộc Khu đô thị thương mại - dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né, nằm dọc đường Võ Nguyên Giáp, kéo dài qua hai phường Mũi Né và Phú Thủy. Khu đất này có diện tích hơn 48 ha (483.923 m²), được quy hoạch làm đất ở và đất thương mại dịch vụ, nằm trên trục ven biển tập trung nhiều dự án du lịch cao cấp.

Lâm Đồng chuẩn bị đấu giá khu “đất vàng” hơn 48 ha ven biển Mũi Né- Ảnh 1.

Quỹ đất đoạn đầu 2 bên đường Võ Nguyên Giáp, Mũi Né

Ngoài ra, tỉnh sẽ đấu giá khu đất Nhà hàng - khách sạn Thông Xanh (4.255,6 m²) tại phường Đức Nghĩa và khu đất 3.999,7 m² thu hồi của Hợp tác xã Cơ khí Tiền Phong ở phường Phan Thiết.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương liên quan xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm, đảm bảo nguyên trạng trước khi đấu giá. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được giao làm đầu mối kiểm tra ranh giới, phối hợp giải phóng mặt bằng và di dời các hộ dân trong khu vực.

Việc đấu giá các khu đất này nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, tăng nguồn thu ngân sách và thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo Châu Tỉnh

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng gây sốc: Rót gần 18 tỷ USD vào Hạ Long Xanh, vượt mặt siêu đô thị lấn biển Cần Giờ để trở thành dự án đắt nhất lịch sử

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng gây sốc: Rót gần 18 tỷ USD vào Hạ Long Xanh, vượt mặt siêu đô thị lấn biển Cần Giờ để trở thành dự án đắt nhất lịch sử Nổi bật

Chaebol Hàn Quốc SK muốn đầu tư loạt dự án tại tỉnh ven biển Việt Nam

Chaebol Hàn Quốc SK muốn đầu tư loạt dự án tại tỉnh ven biển Việt Nam Nổi bật

“Giá cao vẫn cháy hàng” - Tín hiệu phục hồi hay rủi ro tích tụ trên thị trường BĐS?

“Giá cao vẫn cháy hàng” - Tín hiệu phục hồi hay rủi ro tích tụ trên thị trường BĐS?

13:44 , 19/10/2025
Lấy ý kiến cơ quan thuế và công an để cấp sổ cho dự án An Phú - An Khánh

Lấy ý kiến cơ quan thuế và công an để cấp sổ cho dự án An Phú - An Khánh

07:41 , 19/10/2025
Chuyển động mới tại tuyến đường hơn 47.000 tỷ đồng kết nối sân bay lớn nhất miền Bắc về Hà Nội

Chuyển động mới tại tuyến đường hơn 47.000 tỷ đồng kết nối sân bay lớn nhất miền Bắc về Hà Nội

07:36 , 19/10/2025
Hàng trăm khách hàng 'sốc' khi nhận thông báo thu hồi căn hộ từ chủ đầu tư Grand Sunlake

Hàng trăm khách hàng 'sốc' khi nhận thông báo thu hồi căn hộ từ chủ đầu tư Grand Sunlake

07:19 , 19/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên