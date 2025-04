Lâm Đồng giảm 86 đơn vị hành chính, Đà Lạt chia thành 5 phường sau sắp xếp

Ngày 18/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã thống nhất phương án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã. Theo đó, tỉnh này giảm 86 đơn vị hành chính, từ 137 xã, phường, thị trấn còn 51 xã, phường.

Sau sắp xếp, xóa bỏ thành phố, Đà Lạt sẽ thành 5 phường mới.

Cụ thể, sắp xếp 12 phường, 4 xã của thành phố Đà Lạt với thị trấn Lạc Dương, xã Lát (huyện Lạc Dương) thành 5 phường (giảm 13 đơn vị).

6 phường, 5 xã của thành phố Bảo Lộc với xã Lộc Tân (huyện Bảo Lâm) thành 4 phường (giảm 8 đơn vị).

3 xã của huyện Lạc Dương thành 1 ĐVHC cấp xã (giảm 2 đơn vị).

2 thị trấn, 7 xã của huyện Đơn Dương thành 4 xã (giảm 5 đơn vị).

1 thị trấn, 13 xã của huyện Đức Trọng thành 6 xã (giảm 8 đơn vị).

2 thị trấn, 14 xã của huyện Lâm Hà với xã Bình Thạnh (huyện Đức Trọng) thành 6 xã (giảm 11 đơn vị).

8 xã của huyện Đam Rông với xã Đưng K'Nớ (huyện Lạc Dương) thành 4 xã (giảm 5 đơn vị).

1 thị trấn, 18 xã của huyện Di Linh thành 7 xã (giảm 12 đơn vị).

1 thị trấn, 12 xã của huyện Bảo Lâm thành 5 xã (giảm 8 đơn vị).

5 thị trấn, 18 xã của huyện Đạ Huoai thành 9 xã (giảm 14 đơn vị).

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, dự kiến tỉnh Lâm Đồng sẽ sắp xếp 137 xã, phường, thị trấn thành 51 đơn vị hành chính cơ sở.

Sau khi sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông sẽ thành tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, tổng GRDP đứng thứ 8, sẽ có biển, có rừng, biên giới, hải đảo.

Gia Lai sẽ còn 77 đơn vị hành chính cấp xã

Ngày 18/4, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã ban hành đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025 trên địa bàn tỉnh này.

Quảng trường Đại Đoàn Kết (Gia Lai)

Theo đó, trên cơ sở 210 đơn vị hành chính cấp xã , sau khi thực hiện việc sắp xếp Gia Lai sẽ còn 77 đơn vị hành chính cấp xã (8 phường, 69 xã). Gia Lai có thành phố Pleiku, 2 thị xã An Khê và Ayun Pa cùng 14 huyện.

Theo đó, thành phố Pleiku sẽ thành phường Pleiku trên cơ sở sắp xếp nguyên trạng của 5 đơn vị hành chính (phường Tây, phường Hội Thương, phường Hoa Lư, phường Phù Đổng, xã Trà Đa), nơi đặt trụ sở làm việc tại trụ sở UBND thành phố Pleiku.

Ngoài ra, thành phố Pleiku sẽ còn phường Hội Phú, phường Thống Nhất, phường Diên Hồng, phường An Phú, xã Biển Hồ, xã Gào trên cơ sở sáp nhập nhiều xã xung quanh lại.

Thị xã An Khê sẽ thành phường An Khê trên cơ sở sắp xếp nguyên trạng 6 đơn vị hành chính cấp xã (phường Tây Sơn, phường An Phú, phường Ngô Mây, phường An Phước, phường An Tân, xã Thành An), nơi đặt trụ sở làm việc tại trụ sở UBND thị xã An Khê.

Thị xã Ayun Pa sẽ thành phường Ayun Pa trên cơ sở sắp xếp nguyên trạng 4 đơn vị hành chính (phường Đoàn Kết, phường Sông B, phường Cheo Reo, phường Hòa Bình), nơi đặt trụ sở làm việc tại trụ sở UBND thị xã Ayun Pa...

Một góc thành phố Pleiku

UBND tỉnh đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các chế độ chính sách cho các đối tượng bị tác động khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Gia Lai, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong quá trình triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng quy định; chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; đồng thời, kiểm tra và báo cáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đảm bảo đúng quy định…