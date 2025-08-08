Làm đường trên cao dọc Quốc lộ 51: 2 phương án với vốn dự kiến hơn 16.000 tỉ đồng

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có buổi làm việc để nghe các sở, ngành và nhà đầu tư đề xuất dự án báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Dự án tuyến đường trên cao dọc Quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đường trên cao dọc Quốc lộ 51 sẽ kéo dài từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM (CII), đại diện liên danh nhà đầu tư đề xuất dự án, đã trình thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Sở Tài chính đang thực hiện lấy ý kiến các đơn vị liên quan đối với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, liên danh nhà đầu tư đề xuất dự án đưa ra 2 phương án tài chính để thực hiện đầu tư dự án.

Cụ thể, phương án 1, có tổng mức đầu tư hơn 16.100 tỉ đồng với cơ cấu vốn nhà nước tham gia vào dự án hơn 4.800 tỉ đồng (chiếm hơn 30% tổng mức đầu tư), vốn BOT (bao gồm lãi vay) hơn 11.200 tỉ đồng (chiếm gần 70% tổng mức đầu tư). Với phương án này, thời gian thu phí hoàn vốn dự án là 25 năm 3 tháng.

Phương án 2, tổng mức đầu tư dự án gần 16.600 tỉ đồng. Toàn bộ nguồn vốn thực hiện dự án là vốn BOT (bao gồm lãi vay). Với phương án này, thời gian thu phí hoàn vốn dự án là 26 năm 9 tháng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà đề nghị liên danh nhà đầu tư đề xuất dự án cung cấp thêm hồ sơ cho Sở Xây dựng để làm rõ tính hiệu quả về kinh tế - xã hội, mỹ quan đô thị báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh. Đảng ủy UBND tỉnh sẽ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Đồng thời, Sở Xây dựng nghiên cứu, đánh giá hiệu quả của phương án xây dựng tuyến đường trên cao với phương án đầu tư xây dựng 2 nút giao ngã tư Vũng Tàu và Cổng 11, báo cáo UBND tỉnh.

Dự án tuyến đường trên cao dọc Quốc lộ 51 đoạn từ nút giao ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được nhà đầu tư đề xuất triển khai thực hiện có chiều dài khoảng 5,5 km. Dự án sẽ thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường trên cao dọc Quốc lộ 51 và các nút giao ngã tư Vũng Tàu, Cổng 11, đường Võ Nguyên Giáp với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và nút giao với Hương lộ 2.



