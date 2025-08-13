Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lạm phát hạ nhiệt, giới chuyên gia dự đoán Fed sẽ hạ lãi suất ngay trong tháng 9, mức 50 điểm cơ bản "không nằm ngoài khả năng"

13-08-2025 - 11:00 AM | Tài chính quốc tế

Các chuyên gia kinh tế tại tập đoàn tài chính Nomura Holdings vừa dự báo rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tới, trong bối cảnh thị trường lao động suy yếu và áp lực lạm phát đang giảm dần.

Lạm phát hạ nhiệt, giới chuyên gia dự đoán Fed sẽ hạ lãi suất ngay trong tháng 9, mức 50 điểm cơ bản "không nằm ngoài khả năng"- Ảnh 1.

Cụ thể, Nomura kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 9, sau đó tiếp tục 2 đợt giảm khác vào tháng 12 năm nay và tháng 3 năm sau. Dự báo này cho thấy sự thay đổi đáng kể trong quan điểm của Nomura, vốn trước đây tin rằng Fed sẽ trì hoãn việc nới lỏng chính sách tiền tệ cho đến cuối năm.

Thị trường tài chính cũng đang điều chỉnh kỳ vọng theo hướng tương tự. Dữ liệu từ thị trường hợp đồng tương lai lãi suất toàn cầu cho thấy nhà đầu tư đang định giá khả năng cắt giảm vào tháng 9, và một đợt tiếp theo trong tháng 12 đang được cân nhắc.

Một trong những cơ sở cho kỳ vọng này là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới công bố cho tháng 7. Theo đó, CPI lõi đã tăng 0,3%, phù hợp với dự báo trước đó của giới chuyên gia. Đáng chú ý, các nhóm hàng hóa bị ảnh hưởng bởi thuế nhập khẩu cũng chỉ ghi nhận mức tăng khiêm tốn, làm giảm lo ngại rằng thuế quan sẽ tiếp tục tạo ra áp lực lạm phát lớn.

Bên cạnh đó, các tín hiệu từ thị trường lao động cũng khiến Fed phải cân nhắc lại chính sách. Những điều chỉnh dữ liệu gần đây cho thấy tốc độ tạo việc làm trung bình trong 3 tháng qua là yếu nhất kể từ đại dịch Covid-19. Đây được xem là dấu hiệu rõ ràng về sự giảm nhiệt của thị trường lao động Mỹ - một yếu tố mà Fed luôn theo dõi chặt chẽ trong việc điều chỉnh lãi suất.

Sau khi báo cáo CPI được công bố, một số nhà đầu tư thậm chí đã bắt đầu kỳ vọng vào khả năng Fed sẽ thực hiện một đợt giảm mạnh tới 50 điểm cơ bản ngay trong tháng 9. Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ông Scott Bessent, cũng bày tỏ sự ủng hộ với phương án này trong một cuộc phỏng vấn trên kênh Fox Business, cho rằng đây là lựa chọn đáng để cân nhắc.

Tuy Fed chưa đưa ra tín hiệu chính thức nào về khả năng thay đổi chính sách, nhưng áp lực từ thị trường và dữ liệu kinh tế thực tế đang ngày càng khiến giới chức ngân hàng trung ương khó có thể phớt lờ.

Cuộc họp chính sách tiền tệ vào tháng 9 tới nhiều khả năng sẽ là bước ngoặt quan trọng trong định hướng lãi suất của Mỹ trong giai đoạn cuối năm 2025 và đầu 2026.

Dầu Nga đã thấy 'cứu tinh' ngay sau khi bị Ấn Độ 'quay lưng': Là nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, 'bỏ' 8 triệu thùng từ Ả Rập Xê Út để lấy nguồn cung của Moscow

Vu Lam

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tập đoàn bất động sản nặng nợ nhất Trung Quốc sẽ bị huỷ niêm yết sau 12 ngày tới: Cuộc khủng hoảng lại 'thủng đáy'?

Tập đoàn bất động sản nặng nợ nhất Trung Quốc sẽ bị huỷ niêm yết sau 12 ngày tới: Cuộc khủng hoảng lại 'thủng đáy'? Nổi bật

Dầu Nga đã thấy 'cứu tinh' ngay sau khi bị Ấn Độ 'quay lưng': Là nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, 'bỏ' 8 triệu thùng từ Ả Rập Xê Út để lấy nguồn cung của Moscow

Dầu Nga đã thấy 'cứu tinh' ngay sau khi bị Ấn Độ 'quay lưng': Là nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, 'bỏ' 8 triệu thùng từ Ả Rập Xê Út để lấy nguồn cung của Moscow Nổi bật

Trung Quốc ra động thái bất ngờ, thị trường ‘vàng trắng’ bùng nổ, giá tăng dựng đứng

Trung Quốc ra động thái bất ngờ, thị trường ‘vàng trắng’ bùng nổ, giá tăng dựng đứng

10:40 , 13/08/2025
Biểu tượng ngành nhiếp ảnh 133 năm tuổi Kodak đối mặt nguy cơ phá sản, không đủ tiền để hoạt động quá 12 tháng

Biểu tượng ngành nhiếp ảnh 133 năm tuổi Kodak đối mặt nguy cơ phá sản, không đủ tiền để hoạt động quá 12 tháng

10:26 , 13/08/2025
Nóng: Do Kwon nhận tội sau thảm họa Terra - một trong những cú sập kinh hoàng nhất trong lịch sử tiền số khiến thị trường “bốc hơi” khoảng 40 tỷ USD

Nóng: Do Kwon nhận tội sau thảm họa Terra - một trong những cú sập kinh hoàng nhất trong lịch sử tiền số khiến thị trường “bốc hơi” khoảng 40 tỷ USD

10:15 , 13/08/2025
Nợ công Mỹ vượt mốc chưa từng thấy, cao hơn GDP Eurozone và Trung Quốc gộp lại

Nợ công Mỹ vượt mốc chưa từng thấy, cao hơn GDP Eurozone và Trung Quốc gộp lại

09:38 , 13/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên