Lạm phát hạ nhiệt, giới chuyên gia dự đoán Fed sẽ hạ lãi suất ngay trong tháng 9, mức 50 điểm cơ bản "không nằm ngoài khả năng"

Cụ thể, Nomura kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 9, sau đó tiếp tục 2 đợt giảm khác vào tháng 12 năm nay và tháng 3 năm sau. Dự báo này cho thấy sự thay đổi đáng kể trong quan điểm của Nomura, vốn trước đây tin rằng Fed sẽ trì hoãn việc nới lỏng chính sách tiền tệ cho đến cuối năm.

Thị trường tài chính cũng đang điều chỉnh kỳ vọng theo hướng tương tự. Dữ liệu từ thị trường hợp đồng tương lai lãi suất toàn cầu cho thấy nhà đầu tư đang định giá khả năng cắt giảm vào tháng 9, và một đợt tiếp theo trong tháng 12 đang được cân nhắc.

Một trong những cơ sở cho kỳ vọng này là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới công bố cho tháng 7. Theo đó, CPI lõi đã tăng 0,3%, phù hợp với dự báo trước đó của giới chuyên gia. Đáng chú ý, các nhóm hàng hóa bị ảnh hưởng bởi thuế nhập khẩu cũng chỉ ghi nhận mức tăng khiêm tốn, làm giảm lo ngại rằng thuế quan sẽ tiếp tục tạo ra áp lực lạm phát lớn.

Bên cạnh đó, các tín hiệu từ thị trường lao động cũng khiến Fed phải cân nhắc lại chính sách. Những điều chỉnh dữ liệu gần đây cho thấy tốc độ tạo việc làm trung bình trong 3 tháng qua là yếu nhất kể từ đại dịch Covid-19. Đây được xem là dấu hiệu rõ ràng về sự giảm nhiệt của thị trường lao động Mỹ - một yếu tố mà Fed luôn theo dõi chặt chẽ trong việc điều chỉnh lãi suất.

Sau khi báo cáo CPI được công bố, một số nhà đầu tư thậm chí đã bắt đầu kỳ vọng vào khả năng Fed sẽ thực hiện một đợt giảm mạnh tới 50 điểm cơ bản ngay trong tháng 9. Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ông Scott Bessent, cũng bày tỏ sự ủng hộ với phương án này trong một cuộc phỏng vấn trên kênh Fox Business, cho rằng đây là lựa chọn đáng để cân nhắc.

Tuy Fed chưa đưa ra tín hiệu chính thức nào về khả năng thay đổi chính sách, nhưng áp lực từ thị trường và dữ liệu kinh tế thực tế đang ngày càng khiến giới chức ngân hàng trung ương khó có thể phớt lờ.

Cuộc họp chính sách tiền tệ vào tháng 9 tới nhiều khả năng sẽ là bước ngoặt quan trọng trong định hướng lãi suất của Mỹ trong giai đoạn cuối năm 2025 và đầu 2026.