Làm thất thoát 1 triệu USD của ngân hàng, nữ giao dịch viên bất ngờ được thưởng lớn và nhận cơn mưa lời khen

Theo China News, một giấy chứng nhận "Hành động dũng cảm" cùng với phần thưởng vừa được Chi nhánh Bắc thành phố Từ Châu của Ngân hàng Công thương Trung Quốc trao tặng cho một nữ giao dịch viên. Đằng sau là câu chuyện đầy mưu trí của nhân viên ngân hàng khi đối mặt với một hiện tượng bất thường của khách hàng.

Vào một buổi sáng, sảnh giao dịch của chi nhánh vẫn bận rộn như thường lệ, nhân viên làm việc hăng say. Trong lúc này, một cuộc gọi đặt lịch rút tiền mặt số lượng lớn được chuyển đến. Theo quy trình, nhân viên ghi nhận thông tin từ khách hàng. Tuy nhiên, người gọi cung cấp thông tin cho thấy việc khách hàng ở nơi khác rút tiền. Chính điều này khiến nhân viên nhận thấy có điều gì đó "bất thường".

Khi được hỏi về mục đích rút tiền, người gọi trả lời mập mờ rằng "để giải quyết việc cho con trai". Ngày hôm sau, một người đàn ông xuất hiện tại quầy giao dịch để rút số tiền lớn, lên tới 7,5 triệu NDT (khoảng 1 triệu USD). Nhân viên hỏi thêm về mục đích rút tiền, và ông này trả lời "mua nhà cho con trai". Tuy nhiên, qua kiểm tra, thông tin về diện tích tài sản mà ông cung cấp không khớp và dòng tiền giao dịch trên tài khoản cũng không phù hợp.

Lúc này, nữ nhân viên ngân hàng báo cáo với cấp trên và cảnh sát về việc nghi ngờ đây là một vụ lừa đảo lớn. Nữ nhân viên ngân hàng nêu kế hoạch rằng muốn làm thủ tục rút tiền cho bọn lừa đảo để giúp cảnh sát theo dõi tên lừa đảo và tóm gọn băng đảng của chúng. Sau đó, cảnh sát đồng ý và liên hệ với các bên để theo dõi và đảm bảo tuyệt đối không làm mất số tiền đã bị rút của ngân hàng.

Kết quả điều tra khiến nhiều người kinh ngạc, số tiền 7,5 triệu NDT mà người đàn ông này định rút là từ một vụ lừa đảo. Nạn nhân là một phụ nữ ở Đông Bắc Trung Quốc. Tìm hiểu nguyên nhân, cảnh sát cho biết, cách đây vài ngày, người phụ nữ nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cảnh sát, thông báo rằng tài khoản ngân hàng có liên quan đến một vụ lừa đảo viễn thông và cần hợp tác với cơ quan điều tra. Người tự xưng này yêu cầu người phụ nữ chuyển toàn bộ tiền sang một tài khoản an toàn khác nhưng sau khi hoàn thành chuyển tiền thì người tự xưng là cảnh sát biến mất.

Người phụ nữ lập tức báo cảnh sát và biết được số tiền của mình đã được ngân hàng bảo toàn. Sau đó, cảnh sát không chỉ bắt giữ người đàn ông này, cảnh sát còn truy bắt thêm 3 đồng phạm khác và phát hiện thêm các manh mối phạm tội khác.

Nạn nhân sau đó đã nhận lại toàn bộ số tiền bị lừa, bày tỏ sự xúc động sâu sắc. Hành động nhanh trí của nhân viên ngân hàng ban đầu làm thất thoát tiền của ngân hàng nhưng cuối cùng không chỉ giúp bảo toàn tiền của ngân hàng mà giúp bảo vệ tài sản của khách hàng, góp phần triệt phá hoàn toàn băng nhóm lừa đảo.

Để ghi nhận đóng góp này, Quỹ Hành động dũng cảm đã trao tặng giấy chứng nhận "Hành động dũng cảm" cho đội ngũ nhân viên ngân hàng dưới sự chứng kiến của cảnh sát. Quản lý chi nhánh ngân hàng chia sẻ: "Phòng chống lừa đảo là nhiệm vụ hàng ngày của chúng tôi. Với quy trình kiểm tra nghiêm ngặt và kỹ năng chuyên môn cao, chúng tôi cam kết bảo vệ túi tiền của khách hàng và đảm bảo môi trường tài chính an toàn, đáng tin cậy."

Cảnh sát đề nghị mọi người cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Để làm việc với người dân, cơ quan chức năng sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không yêu cầu người dân cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cũng như chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng nơi gần nhất.

Liên quan thủ đoạn lừa đảo này, chuyên gia an ninh mạng cho biết, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo, đặc biệt là những người già thường hay thờ ơ với nguy cơ an ninh, an toàn của mình cho đến khi trở thành nạn nhân của tội phạm. Để bảo vệ được mình, mọi người cần thường xuyên cập nhật tình hình thời sự, an ninh trật tự, nắm được các phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo, lúc đó mới có thể nhận diện và biết cách phòng tránh.