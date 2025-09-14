Làm theo những bước đơn giản sau, người dùng sẽ biết ngay đường link lạ mình chuẩn bị ấn vào có phải bẫy lừa đảo hay không

﻿Đường link là gì?

Đường liên kết (hay hyperlink) là một kết nối địa chỉ trên Internet, cho phép người dùng nhấp vào để chuyển hướng tới một trang web, tài liệu, tập tin hoặc vị trí khác, đóng vai trò như “cầu nối” giữa các nội dung trực tuyến. Trong đời sống số, đường liên kết mang lại nhiều tiện ích: giúp người dùng nhanh chóng tiếp cận thông tin, kết nối các nguồn dữ liệu, chia sẻ tài liệu, hình ảnh, video chỉ trong vài giây, thậm chí còn hỗ trợ giao dịch mua sắm, thanh toán trực tuyến thuận tiện. Tuy nhiên, chính vì sự phổ biến và lợi ích này mà đường liên kết trở thành công cụ lợi hại để gài bẫy người dùng bằng cách lừa đảo lừa đảo.

Mánh lừa lừa đảo qua mạng bằng cách gửi liên kết giả mạo thực chất đã xuất hiện từ nhiều năm nay và đến nay vẫn chưa hạ nhiệt. Yên chí, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn: kẻ gian có thể giả tưởng ngân hàng, sàn thương mại điện tử, cơ quan nhà nước hay thậm chí là bạn bè, đồng nghiệp để gửi cho bạn những đường liên kết “trông có vẻ hợp pháp”.

Chỉ cần một cú nhấp chuột, người dùng có thể dẫn đến trang web chứa mã độc, được yêu cầu nhập tài khoản thông tin, mật khẩu hoặc mã OTP – và ngay lập tức mất kiểm soát dữ liệu, thậm chí chí mất tiền oan. Điều nguy hiểm là những đường link này thường được ngụy trang rất thông minh, ví dụ chỉ khác một vài ký tự nhỏ trong tên miền, hoặc thêm dấu chấm, dấu gạch ngang mà nếu không để ý kỹ năng, người dùng sẽ khó phát hiện.

Chính vì vậy, công việc trang bị cho mình kỹ năng nhận diện và kiểm tra độ an toàn của một liên kết trước khi nhấp vào là hết sức cần thiết, nhất là trong cảnh lừa đảo trực tuyến ngày càng phức tạp.

Theo đó, trước khi truy cập vào liên kết không được cung cấp, người dùng có thể tìm kiếm tên miền tên thông tin theo 3 cách sau:

Cách 1: Gửi tin nhắn (miễn phí) theo cú pháp: TCTM [Tên miền hoặc liên kết website] gửi 156.

Sau khi ﻿tiếp nhận yêu cầu của bạn, hệ thống sẽ cung cấp thông tin liên quan đến trang web như loại tên miền, tên chủ nhà có thể đăng ký sử dụng, ngày đăng ký, ngày hết hạn,… Dựa trên những thông tin đó, bạn dễ dàng xác định đó phải là trang chủ web chính hay không.

Cách 2: Tra cứu trực tiếp trên cổng thông tin tra cứu tại trang Tra cứu tên miền .

Bước 1: Trước hết, bạn cần truy cập vào Cổng tìm kiếm tên miền thông tin.

Bước 2: Tiếp theo, bạn điền thông tin web cần kiểm tra vào ô trống giữa màn hình và ấn Tìm kiếm .

Hệ thống tra cứu thông tin tên miền nêu trên sẽ giúp người dùng xác định các thông tin: Loại tên miền (Tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” hay tên miền quốc tế); Tên chủ có thể đăng ký sử dụng; Đăng ký tên miền quản lý. Từ đây, bạn hoàn toàn có thể xác định việc cung cấp đường dẫn có an toàn để truy cập hay không.

Cách 3: Kiểm tra trang web lừa đảo trên trang Tín nhiệm mạng ﻿

Một cách kiểm tra trang web có chủ chủ hay không là thông qua trang Tín nhiệm mạng. Đây là sản phẩm do Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia – NCSC phối hợp hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam – VNISA tạo ra.

Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào trang Tín nhiệm mạng .

Bước 2: Đến, bạn nhấn vào tính năng Tra cứu trên thanh công cụ.

Bước 3: Nhập tên web bạn muốn kiểm tra và nhấn Tìm kiếm sẽ có thông tin bạn cần.