Làm thủ tục lên máy bay bằng VNeID: Những sân bay nào đã triển khai?

Cụ thể, theo yêu cầu của Thủ tướng, các sân bay chỉ làm thủ tục tại quầy đối với hành khách có hành lý ký gửi và hành khách đặc biệt. Tất cả hành khách không thuộc diện nêu trên thực hiện thủ tục toàn trình (mua vé, làm thủ tục, kiểm tra an ninh, lên tàu bay) thông qua giải pháp ứng dụng công nghệ sinh trắc học gắn với định danh và xác thực điện tử VNeID hoặc tại hệ thống kiosk tự phục vụ tại sân bay.

Hành khách chỉ mất 3 giây

Đại diện Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Công an và hãng hàng không hoàn thành lắp đặt, vận hành hệ thống thiết bị tại 3 khu vực cốt lõi trong quy trình đi máy bay:

Tại khu vực làm thủ tục, cảng đã bố trí 8 quầy check-in có áp dụng sinh trắc học tại các sảnh A, B và E.

Tại khu vực kiểm tra an ninh, đã có 5 làn kiểm tra an ninh bằng sinh trắc học được lắp đặt tại khu C và sảnh E.

Tại khu vực cửa ra tàu bay, đơn vị đã trang bị thiết bị nhận diện sinh trắc học tại 15 cửa ra tàu bay, từ cửa số 1 đến cửa số 15.

Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ hướng dẫn hành khách thực hiện check-in online bằng ứng dụng VNeID tại sân bay Nội Bài.

“Việc ứng dụng công nghệ sinh trắc học giúp rút ngắn đáng kể thời gian làm thủ tục, giảm tải áp lực tại các khu vực an ninh. Đối với hành khách, lợi ích rõ ràng nhất là sự nhanh chóng và tiện lợi. Nếu như trước đây khâu kiểm tra giấy tờ thủ công tại cửa an ninh mất từ 18-20 giây thì nay với hệ thống Autogate, hành khách chỉ mất 1 - 3 giây.

Đối với sân bay, hệ thống giúp tăng khả năng thông qua tại các khu vực an ninh, giảm tải áp lực cho nhân viên ”, vị này cho biết.

Một cán bộ của Vietjet Air cũng thông tin: “ Chúng tôi đã triển khai sinh trắc học tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và Cát Bi (Hải Phòng). Việc này giúp tiết kiệm thời gian cho cả hành khách cũng như các hãng bay.

Trước đây chúng tôi phải mất hơn 1 giờ đồng hồ để làm thủ tục, nay thời gian được rút ngắn hơn, các chuyến bay vì thế quay đầu nhanh hơn. Bên cạnh đó, nhân sự cũng giảm nhiều, bởi thay vì trước đây lực lượng an ninh phải đứng ra để kiểm tra hành khách khi qua cửa an ninh thì nay không cần nữa ”.

7 sân bay đã áp dụng

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, ngay từ tháng 4, đã có 7 sân bay triển khai thí điểm quy định này, bao gồm: Nội Bài, T3 - Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Đà Nẵng, Phú Quốc (An Giang), Cam Ranh (Khánh Hòa), Phú Bài (Huế), Cát Bi (Hải Phòng).

Trong khi đó, Vietnam Airlines cho biết, hãng đã phục vụ hơn 14.000 lượt hành khách sử dụng VNeID trên 6.000 chuyến bay. Còn Vietjet Air đã phục vụ hơn 10.000 lượt hành khách sử dụng ứng dụng này trên 3.000 chuyến bay.

Hành khách tiết kiệm được nhiều thời gian khi làm thủ tục với VNeID tại ngay tại sân bay.

Cục Hàng không và các hãng bay đều khẳng định việc xác thực giấy tờ tùy thân được thực hiện thủ công, gây mất thời gian và dễ ùn tắc. Còn với công nghệ định danh sinh trắc học tích hợp trên VNeID, hành khách có thể di chuyển xuyên suốt hành trình mà không cần xuất trình giấy tờ, nhờ hệ thống đối chiếu tự động khuôn mặt khách hàng với dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia. Quy trình này tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Quy trình mới cũng giúp hành khách không còn nỗi lo quên giấy tờ và an toàn hơn nhờ dữ liệu sinh trắc học được đối chiếu để ngăn chặn gian lận.

Theo đó, hành khách chỉ cần đăng nhập ứng dụng và thực hiện đúng hướng dẫn là có thể dễ dàng check-in online, xác thực sinh trắc học tại các cổng an ninh và cổng lên máy bay mà không cần mang theo giấy tờ tùy thân bản cứng.

Tuy nhiên, tài khoản định danh điện tử phải ở mức độ 2 mới có thể thực hiện được. Những đối tượng đang sử dụng tài khoản định danh điện tử ở mức độ 1 sẽ không thể dùng ứng dụng VNeID để thay thế căn cước công dân khi làm thủ tục tại sân bay.

Không chỉ Vietjet mà Vietnam Airlines cũng triển khai check-in online bằng ứng dụng VNeID tại sân bay từ tháng 4. Trong khi đó, Bamboo Airways cho biết, hãng đang xúc tiến để triển khai trong thời gian sớm nhất.

Để sử dụng VNeID trong quá trình làm thủ tục, hành khách thực hiện theo ba bước: Thứ nhất: Mở ứng dụng VNeID trên điện thoại cá nhân, sau đó chọn Dịch vụ khác → Thủ tục hàng không → Check-in online và thực hiện theo các bước hướng dẫn trên màn hình. Sau khi hoàn thành check-in trực tuyến, hành khách tiếp tục di chuyển tới khu vực kiểm tra an ninh. Thứ hai: Di chuyển tới khu vực kiểm tra an ninh được trang bị hệ thống sinh trắc học. Đứng vào vị trí được hướng dẫn, nhìn thẳng vào màn hình camera để hệ thống thực hiện nhận diện khuôn mặt. Sau khi hệ thống xác thực thành công và mở cửa, hành khách tiếp tục di chuyển vào khu vực soi chiếu an ninh. Thứ ba: Tại cửa ra tàu bay, hành khách thực hiện tương tự: đứng vào vị trí xác định, nhìn vào camera để hệ thống nhận diện. Sau khi xác thực thành công, cửa sẽ tự động mở và hành khách lên tàu bay mà không cần tiếp xúc với nhân viên. Hành khách cần cập nhật tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2 và đảm bảo đang sử dụng phiên bản ứng dụng mới nhất. Nên tải và cập nhật ứng dụng di động mới nhất của hãng hàng không Vietnam Airlines hoặc Vietjet Air để hỗ trợ xác nhận thông tin nhanh chóng. Lưu ý mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ (CCCD, hộ chiếu…) để dự phòng trong trường hợp hệ thống sinh trắc học gặp sự cố kỹ thuật



