Lamborghini Temerario nhận đặt hàng tại Việt Nam: Giá từ gần 19,6 tỷ đồng, mạnh 907 mã lực, ra mắt ngay đầu năm sau

Ngày 4/11/2025, Lamborghini cùng nhà phân phối chính thức S&S Group công bố giá bán của mẫu siêu xe thể thao hybrid mới Lamborghini Temerario tại Việt Nam. Mức giá khởi điểm là 19.599.800.000 đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Khách hàng khi đặt mua sẽ được hưởng chính sách bảo hành 3 năm và bảo dưỡng 5 năm.

Lamborghini Temerario chính thức công bố giá bán tại Việt Nam. Ảnh: Lamborghini

Temerario là mẫu xe hoàn thiện dải sản phẩm điện khí hóa của Lamborghini. Xe được trang bị động cơ V8 4.0L tăng áp kép kết hợp với ba mô-tơ điện, cho tổng công suất 907 mã lực. Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h là 2,7 giây, tốc độ tối đa đạt 343 km/h. Động cơ có thể đạt vòng tua tối đa 10.000 vòng/phút. Hệ thống khí động học được cải tiến với lực ép phía sau tăng 103% so với Huracán EVO.

Lamborghini Temerario gây ấn tượng với hiệu suất khủng. Ảnh: Lamborghini

Thiết kế của Lamborghini Temerario sử dụng khung nhôm mới giúp tăng độ cứng thêm 20% và tối ưu không gian cabin. Khoang lái được mở rộng với khoảng trống đầu tăng 34 mm, chiều dài để chân tăng 46 mm và tầm nhìn phía trước mở rộng 4,8 độ.

Ngoại thất Lamborghini Temerario được thiết kế cứng hơn và tối ưu bên trong. Ảnh: Lamborghini

Nội thất được phát triển theo triết lý “như một phi công”, trong đó hành khách phụ có màn hình riêng để theo dõi các chỉ số vận hành. Xe được trang bị hệ thống Lamborghini Vision Unit với ba tính năng chính gồm Telemetry 2.0, Memories Recorder và Dashcam an toàn.

Nội thất Lamborghini Temerario. Ảnh: Lamborghini

Telemetry 2.0 cho phép ghi lại dữ liệu lái và có thể kết hợp với nhịp tim người lái thông qua Apple Watch. Memories Recorder hỗ trợ ghi và chỉnh sửa video hành trình. Dashcam an toàn tự động ghi lại một phút video trong trường hợp va chạm hoặc thao tác khẩn cấp.

Lamborghini Temerario sẽ ra mắt Việt Nam năm 2026. Ảnh: Lamborghini

Năm 2025, Lamborghini tổ chức chuỗi sự kiện ra mắt Temerario tại các thị trường Thái Lan, Malaysia và Singapore. Tại Việt Nam, sự kiện ra mắt chính thức dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026. Ngoài các tùy chọn tiêu chuẩn, khách hàng có thể cá nhân hóa xe thông qua chương trình Ad Personam với hơn 400 lựa chọn màu sắc và vật liệu.

Một số hình ảnh vể Lamborghini Temerario: