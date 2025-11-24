Lần đầu bốc thăm online mua nhà xã hội tại Hà Nội: Công an giám sát

Theo kế hoạch, sáng 24/11, Liên danh Công ty cổ phần Him Lam Thủ đô và Công ty cổ phần BIC Việt Nam - chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh (phường Bồ Đề, Hà Nội) sẽ tổ chức bốc thăm mua căn hộ chia thành 2 đợt. Trong đó, đợt 1 từ 8h15 đến 8h45 gồm các đối tượng ưu tiên bốc thăm. Đợt 2 từ 9h đến 11h cùng ngày, các đối tượng còn lại sẽ thực hiện bốc thăm.

Các bước thực hiện bốc thăm online mua, thuê mua nhà ở xã hội Rice City Long Châu.

Khách hàng sẽ thực hiện bốc thăm theo hình thức trực tuyến qua đường link sẽ được chủ đầu tư gửi tới email khách hàng trước giờ bốc thăm ngày 24/11. Mỗi khách hàng chỉ được bốc 1 lần duy nhất.

Có 2 loại phiếu, bao gồm phiếu trúng (trúng quyền mua/thuê mua) và phiếu trắng (không trúng quyền mua/thuê mua căn hộ).

Sau khi khách hàng trúng quyền mua, sẽ thực hiện đặt cọc 50 triệu đồng cho chủ đầu tư. Sau đó, sẽ thực hiện ký kết hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện liên danh chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Rice City Long Châu, cho biết quá trình bốc thăm trực tuyến để xác định người được mua, thuê mua nhà ở xã hội sẽ có sự giám sát của công an và các cơ quan liên quan để đảm bảo minh bạch.

Trước đó, chủ đầu tư đã gửi thông tin, kế hoạch cũng như hướng dẫn đến khách hàng có hồ sơ đủ điều kiện thực hiện bốc thăm trực tuyến vào sáng 24/11. Danh sách này được gửi Sở Xây dựng Hà Nội rà soát.

Tiến độ dự án nhà ở xã hội Rice City Long Châu (phường Bồ Đề, Hà Nội).

Được biết, số hồ sơ hợp lệ để được bốc thăm mua, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án này khoảng gần 2.100 bộ. Dự án có 1.951 căn nhà ở xã hội – như vậy tỷ lệ bốc thăm trúng căn hộ nhà ở xã hội tại dự án hơn 94%.

Dự án nhà ở xã hội Rice City Long Châu gồm 3 khối nhà cao 22 tầng có ký hiệu CT1, CT2, CT3 (không bao gồm tầng hầm và tum thang) với tổng số 1.951 căn. Trong đó, 1.765 căn để bán và 186 căn thuê mua. Các căn hộ có diện tích từ 32,31m2 đến 69.9m2.

Giá bán trung bình 29,4 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và chưa có kinh phí bảo trì). Giá thuê mua trung bình: 346.701 đồng/tháng/m2 (đã bao gồm VAT). Đây là dự án có giá mở bán cao nhất Hà Nội.

Việc tổ chức bốc thăm online được nhiều chuyên gia đánh giá là sự sáng tạo, giảm phiền hà, người dân không phải tập trung quá đông gây lãng phí tốn kém...