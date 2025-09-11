Lần đầu lọt top đường bay nội địa , Đà Nẵng đang hấp dẫn như thế nào?

Du lịch làm đòn bẩy, bất động sản cất cánh

Trong 8 tháng đầu năm 2025, Đà Nẵng đã phục vụ ước tính 12.8 triệu lượt khách, tăng 20.8% so với cùng kỳ năm 2024, tiệm cận với thành tích cùng kỳ của thời đỉnh cao năm 2019. Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025- kỳ DIFF dài nhất trong lịch sử pháo hoa, Sun World Ba Na Hills với hàng loạt lễ hội và chuỗi show đẳng cấp ra mắt cùng chuỗi hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn kéo dài suốt mùa hè đã góp phần vẽ nên bức tranh du lịch rực rỡ và sôi động của Đà Nẵng.

Ngay trong năm nay, chặng bay Đà Nẵng - Hà Nội lần đầu tiên lọt vào top 10 đường bay nội địa nhộn nhịp nhất toàn cầu, xếp ở vị trí thứ 8 theo báo cáo tháng 7 của Tổ chức phân tích dữ liệu hàng không hàng đầu thế giới OAG. Điều này không chỉ cho thấy sự sôi động của du lịch nội địa mà còn khẳng định vị thế của Đà Nẵng như một điểm đến hàng đầu cả nước. Sức hút của thành phố bên sông Hàn còn thể hiện rõ nét ở sự kiện Đà Nẵng lần đầu tiên lọt vào Top 10 thành phố châu Á có tỉ lệ du khách quay lại cao nhất theo bình chọn của nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda.

Phối cảnh tòa tháp 69 tầng thuộc tổ hợp Da Nang Downtown vừa được khởi công

Du lịch thăng hạng mạnh mẽ, cùng với việc mở rộng địa giới hành chính sau hợp nhất với Quảng Nam và sức nóng của hàng loạt đại công trình vừa được khởi công như: Khu thương mại tự do Đà Nẵng, công trình biểu tượng 69 tầng trong Da Nang Downtown, Tổ hợp Bà Nà - Suối Mơ quy mô 52.000 tỷ đồng … thành "chất xúc tác" khiến Đà Nẵng đang trở thành "miền đất hứa" thu hút một làn sóng cư dân mới và các nhà đầu tư. TS. Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), nhận định du lịch Đà Nẵng phục hồi mạnh mẽ là tín hiệu dự báo trước sự chuyển biến của bất động sản.

"Tôi đã đến Đà Nẵng rất nhiều lần và mỗi lần đến lại thấy có thêm những điều mới mẻ. Đây là thành phố hiếm hoi đem đến cho tôi cảm giác vừa được sống bình yên, vui vẻ lại vừa dễ dàng tìm cơ hội đầu tư. Do vậy tôi đã quyết định đầu tư một suất đất nền ven sông ở Nam Hòa Xuân để xây một ngôi nhà theo ý mình, cân nhắc cho việc nghỉ hưu hay đơn giản là đầu tư tích sản, cho thuê", chị Thu Thảo – nhà đầu tư đến từ Ha Nội bày tỏ.

Với lượng khách du lịch đến Đà Nẵng tăng trưởng hàng năm, lượng chuyên gia, lao động trình độ cao sắp đổ bộ cùng các siêu quy hoạch, trong đó có rất nhiều người nước ngoài có nhu cầu lưu trú lâu dài, chị Thảo và nhiều nhà đầu tư tin là nhu cầu thuê căn hộ, nhà ở sẽ rất lớn.

Khu vực Đông Nam Đà Nẵng với cảnh quan và quy hoạch ấn tượng

Theo các chuyên gia, du lịch tăng trưởng ấn tượng, cộng với việc sắp xếp địa giới hành chính là một trong những yếu tố góp phần làm tăng đáng kể lượng giao dịch bất động sản tại Đà Nẵng trong thời gian qua, đặc biệt là đất nền. Hiện giá đất nền Đà Nẵng đang ở mức dễ chịu, thấp hơn cả giá căn hộ, mở ra biên lợi nhuận hấp dẫn cho nhà đầu tư đón đầu chu kỳ tăng giá mới.

Theo ông Trần Văn Bình – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, luật Kinh doanh Bất động sản mới sẽ khiến quỹ đất nền ngày càng khan hiếm. Tại Đà Nẵng, phân khúc này trong nhiều năm tới chắc chắn chưa thể "hạ nhiệt". Đặc biệt, khu vực phía Đông Nam thành phố sẽ sôi động hơn nhờ vị trí gần trung tâm, thuận lợi về kết nối hạ tầng, rút ngắn thời gian di chuyển và sở hữu nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu An cư và đầu tư.

Ông Bình nhấn mạnh: "Nói về đất nền, yếu tố số một là pháp lý, số hai là vị trí, và số ba là tiện ích. Khi khách hàng hay nhà đầu tư quan tâm để ở hoặc tích sản, pháp lý luôn là điều kiện tiên quyết. Sau đó, vị trí cần thuận tiện, hạ tầng phải đảm bảo và gắn liền với hệ sinh thái tiện ích xung quanh. Đà Nẵng vốn được biết đến là thành phố trẻ, đáng sống, hội tụ đủ biển – núi – sông, con người thân thiện, là điểm đến hàng đầu của khách du lịch và ngày càng hấp dẫn người dân đến lập nghiệp.

Hòa Xuân - "Tâm điểm" của thị trường đất nền

Thực tế, đất nền khu vực Đông Nam thành phố, đặc biệt là Hòa Xuân và Ngũ Hành Sơn, đang trở thành tâm điểm hút vốn đầu tư. Giới đầu tư và cả những người có nhu cầu ở thực đều "săn lùng" đất nền tại đây vì vị trí thuận tiện, kết nối tốt với trung tâm và đón đầu quá trình phát triển của thành phố về phía Nam. Đặc biệt, khu vực này đang được hưởng lợi từ dự án cụm nút giao thông CMT8 - Thăng Long - Lê Thanh Nghị - cầu Hòa Xuân trị giá hơn 1.570 tỷ đồng, giúp giải quyết điểm nghẽn giao thông, mở rộng không gian phát triển về phía Nam.

Đất nền ven sông, đầy đủ pháp lý tại Đà Nẵng đang ở mức giá "dễ chịu"

Ông Võ Hồng Thắng - Phó tổng giám đốc DKRA Group cho rằng, từ đầu năm 2025, thị trường đất nền Đà Nẵng có dấu hiệu hồi phục và đà hồi phục trở nên rõ nét hơn sau khi sáp nhập địa giới hành chính, nhất là tại các khu vực giáp ranh với Quảng Nam (cũ) như Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn, Điện Bàn… Theo dữ liệu của DKRA Group, mức độ tiêu thụ đất nền Đà Nẵng trong quý II/2025 đã tăng 50% so với cùng kỳ.

Một trong những dự án tạo "dấu ấn" trên thị trường thời gian qua là đất nền khu vực Cồn Dầu, gần cầu Hòa Xuân. Hàng trăm lô đất được tung ra thị trường đã nhanh chóng có chủ. Giới đầu tư đang chuyển sự quan tâm sang những dải đất ven sông, gần công viên 50ha trong khu đô thị Nam Hòa Xuân trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm.

Công viên 50ha tại khu vực Nam Hòa Xuân

Sức hút của đất nền Nam Hòa Xuân đến từ nhiều yếu tố vượt trội, trong đó bên cạnh vị trí nằm ở gần trung tâm, gần biển, kết nối thuận tiện với sân bay hay về phía Hội An, dự án còn được giới đầu tư đánh giá cao vì cảnh quan sinh thái ven sông, không gian thoáng mát và dễ dàng kết nối tiện ích trong khu vực như công viên, trung tâm thương mại, quy hoạch bệnh viện, trường học trong thời gian tới…

Không chỉ các nhà đầu tư, những người có nhu cầu ở thực cũng chọn đất nền Hòa Xuân. Anh Lê Mạnh Linh, một nhà đầu tư từ Hà Nội, đã quyết định xuống tiền cho một lô đất 100m² ở ven sông Cẩm Lệ thay vì mua căn hộ ở thủ đô. "Tôi dự định sẽ xây một căn nhà vừa để ở vừa cho thuê. So với giá nhà đất ở Hà Nội hay TP. HCM thì mức giá đất nền ở Đà Nẵng khá dễ thở. Bên cạnh đó, tôi thích tự quy hoạch, thiết kế và xây dựng không gian sống theo ý muốn. Đây là ưu điểm mà căn hộ chung cư không thể có được" – Anh Mạnh Linh bày tỏ.

Có thể thấy, Đà Nẵng đang hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành một trung tâm kinh tế và an cư mới tại miền Trung, sẵn sàng trở thành đối trọng với Hà Nội và TP.HCM.