Lần đầu tiên trong lịch sử APEC hình thành một tầm nhìn chung về AI

Kết thúc Hội nghị Cấp cao APEC 2025, các nhà lãnh đạo đã nhất trí thông qua “Tuyên bố Gyeongju” cùng hai văn kiện quan trọng về AI và cơ cấu dân số - Ảnh: Yonhap News

Tại buổi họp báo sau lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra ngày 1/11 tại thành phố Gyeongju, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết, lãnh đạo các nền kinh tế thành viên đã tập trung thảo luận về phương án hợp tác ứng phó với sự phát triển nhanh chóng của AI và sự thay đổi cơ cấu dân số - những thách thức không thể xử lý riêng lẻ, đòi hỏi sự phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm chung trong khuôn khổ APEC.

Theo Tổng thống Lee Jae Myung, dựa trên kết quả hội nghị, các nhà lãnh đạo APEC đã thông qua ba văn kiện quan trọng.

Thứ nhất, "Tuyên bố Gyeongju" - văn kiện thể hiện tầm nhìn trung và dài hạn của APEC hướng tới một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương mở cửa, năng động và hòa bình; đồng thời tái khẳng định quyết tâm thực hiện "Tầm nhìn Putrajaya 2040". Tuyên bố nhấn mạnh sự hợp tác vì phục hồi và tăng trưởng của khu vực, đề cao vai trò của đổi mới sáng tạo trong việc tạo ra động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy phát triển bao trùm và bền vững.

Thứ hai, "Sáng kiến của APEC về trí tuệ nhân tạo" - văn kiện đề ra phương hướng chính sách giúp các nền kinh tế thành viên cùng tham gia vào quá trình chuyển đổi AI và chia sẻ lợi ích từ quá trình này. Sáng kiến nhấn mạnh việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua đổi mới, tăng cường hợp tác giữa Chính phủ, khu vực tư nhân và giới học giả, đồng thời khuyến khích đầu tư vào hạ tầng AI.

Tổng thống Lee Jae Myung cho biết, đây là lần đầu tiên trong lịch sử APEC hình thành một tầm nhìn chung về trí tuệ nhân tạo. Ông khẳng định Hàn Quốc sẽ đóng góp tích cực, chia sẻ tầm nhìn "xã hội nền tảng AI", góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong khu vực.

Thứ ba, "Khung ứng phó chung của APEC với sự thay đổi cơ cấu dân số" - văn kiện tập trung vào các chính sách đối phó với tỷ lệ sinh thấp và xã hội già hóa, thúc đẩy hợp tác liên ngành nhằm xây dựng hệ thống kinh tế có khả năng phục hồi. Khung hành động này cũng nhấn mạnh việc ứng dụng đổi mới công nghệ trong chăm sóc y tế và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu lao động tương lai. Tổng thống Hàn Quốc đánh giá, việc APEC lần đầu tiên coi thay đổi cơ cấu dân số là một nhiệm vụ trọng tâm chung thể hiện ý nghĩa đặc biệt quan trọng và tầm nhìn dài hạn của Diễn đàn.

Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh trong năm nay, Hàn Quốc đã khôi phục được hợp tác giữa các nền kinh tế thành viên APEC thông qua "Tuyên bố Gyeongju"; đồng thời mở rộng vai trò của APEC như một chủ thể giải quyết thách thức chung của nhân loại thông qua hai văn kiện còn lại. Ba văn kiện này là thành quả chung của tất cả, thể hiện ý chí mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo kinh tế APEC trong việc xây dựng một khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng.

Tổng thống tin tưởng các văn kiện được thông qua tại Gyeongju sẽ định hướng rõ ràng con đường phát triển mà APEC hướng tới trong tương lai.