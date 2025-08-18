Lần đầu tiên trong lịch sử, có 10.000 tỷ đồng vẫn chưa chắc vào Top20 người giàu nhất TTCK Việt Nam, tài sản tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tăng 21% trong 2 tuần

Tính đến ngày 15/8/2025, khối tài sản của 20 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam tăng thêm 71.100 tỷ đồng chỉ trong 1 tuần, lên mức 622.400 tỷ đồng.

Đứng đầu vẫn là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, với khối tài sản đạt 265.400 tỷ đồng, tăng thêm 31.900 tỷ đồng (tương đương 14%) so với đầu tháng 8. Khoảng cách giữa ông Vượng và người xếp thứ 2 hiện lên tới hơn 210.000 tỷ đồng và bỏ xa phần còn lại của bảng xếp hạng.

Trong top 10 còn có bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng đứng ở vị trí thứ 7 với 20.100 tỷ đồng và bà Phạm Thúy Hằng, em gái của bà Hương ở vị trí thứ 10 với 13.400 tỷ đồng. Bà Hương và bà Hằng hiện đều đang giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup.



Ở vị trí số 2, ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát sở hữu 55.400 tỷ đồng, tăng thêm 5.600 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 11% so với đầu tháng. Vợ ông Long là bà Vũ Thị Hiền cũng góp mặt trong top 10 với 14.800 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet Air ghi nhận mức tăng tài sản 21% trong 2 tuần, lên mức 33.500 tỷ đồng và giữ vững vị trí số 4.﻿

Những gương mặt đáng chú ý khác như ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch Thế Giới Di Động vẫn giữ vị trí số 11 với 13.100 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu tháng.



Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT sụt giảm tài sản trong tuần, giảm 600 tỷ đồng, tương đương 5%, xuống còn 12.000 tỷ đồng.



Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Phát Đạt gây bất ngờ với mức tăng mạnh nhất bảng, tương ứng mức tăng 28% trong tuần, nâng tài sản lên 10.700 tỷ đồng, vươn lên vị trí 17.﻿