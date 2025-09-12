Làn sóng IPO công ty chứng khoán: “Cuộc đua nghìn tỷ” trong bối cảnh thị trường lập đỉnh

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong giai đoạn sôi động hiếm có khi VN-Index liên tục chinh phục những cột mốc mới, dòng tiền dồi dào hơn đi cùng kỳ vọng nâng hạng thị trường đang đến gần. Không khí hứng khởi này đã tạo điều kiện thuận lợi cho hàng loạt doanh nghiệp đẩy nhanh kế hoạch huy động vốn, đặc biệt là nhóm công ty chứng khoán – những định chế tài chính vốn gắn bó mật thiết với dòng chảy của thị trường.

Theo thống kê, nhiều công ty lớn đồng loạt công bố kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng hoặc tăng vốn quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Các công ty tận dụng cơ hội để huy động vốn, củng cố nền tảng hoạt động, và mở rộng các nghiệp vụ tự doanh, margin (cho vay ký quỹ), bảo lãnh phát hành.

TCBS: Thương vụ IPO “cháy hàng”

Cái tên được nhắc đến nhiều nhất thời gian qua là Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS). Ngày 19/8/2025, TCBS chính thức mở cổng đăng ký mua cổ phiếu IPO với mức giá 46.800 đồng/cổ phiếu, dự kiến phát hành tối đa 231,15 triệu cổ phiếu – tương đương 11,1% vốn điều lệ. Tính theo mức giá này, TCBS được định giá khoảng 3,7 tỷ USD trước thềm IPO.

Điều bất ngờ là lượng đăng ký mua đã vượt xa mọi dự đoán. Sự kiện IPO của TCBS đã ghi nhận lượng đăng ký mua từ các nhà đầu tư đạt hơn 575,16 triệu cổ phiếu, cao gấp 2,5 lần so với số lượng mà TCBS chào bán là 231,15 triệu cổ phiếu. Do đó, Công ty công bố tỷ lệ phân bổ (pro rata) cổ phiếu cho nhà đầu tư là 40,18%. Đợt IPO này đã ghi nhận hơn 26.000 nhà đầu tư đăng ký mua thành công.

Bên cạnh kênh phân phối của TCBS, Top 3 Đại lý bán lẻ cổ phiếu IPO TCBS số lượng lớn nhất là SSI, HSC và DNSE. Trong đó các kênh đăng ký mua cổ phiếu IPO trực tuyến tại TCBS, SSI và DNSE giúp nhà đầu tư tiết kiệm nhiều thời gian, thuận tiện và minh bạch thông tin, được sự đón nhận mạnh mẽ.

Sự thành công của TCBS không chỉ đến từ sức hấp dẫn của bản thân doanh nghiệp mà còn từ cách tiếp cận công nghệ. TCBS áp dụng nền tảng iPO trên ứng dụng TCInvest, cho phép toàn bộ quy trình đăng ký, đặt cọc và thanh toán diễn ra trực tuyến. Đây được xem là bước đi tiên phong, vừa tiết kiệm thời gian, vừa tăng tính minh bạch và công bằng cho nhà đầu tư.

Theo kế hoạch, số vốn huy động từ thương vụ lên tới hơn 10.800 tỷ đồng sẽ được TCBS phân bổ 70% cho hoạt động tự doanh cổ phiếu và trái phiếu, còn lại 30% cho dịch vụ ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán.

"N gười khổng lồ” tiếp theo VPBankS

VPBank Securities (VPBankS) cũng đang có những động thái gia nhập cuộc chơi. Công ty công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên HoSE hoặc UPCoM, tùy theo kết quả chào bán.

Theo phương án chào bán, VPBankS dự kiến phát hành tối đa 25% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu, tương ứng 375 triệu cổ phiếu. Sau chào bán, số lượng cổ phiếu tối đa sẽ đạt 1,875 tỷ đơn vị, tương ứng vốn điều lệ tăng từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng. Nếu chào bán hết số cổ phiếu đã đăng ký, vốn điều lệ của VPBankS sẽ vươn lên vị trí thứ 3 ngành chứng khoán.

HĐQT được ủy quyền quyết định giá chào bán, đảm bảo nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã được soát xét là 12.130 đồng/cp. Thời gian chào bán dự kiến là từ quý III/2025 đến quý II/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Theo phương án sử dụng vốn, 30% số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán, 70% còn lại để bổ sung vốn cho hoạt động vay ký quỹ (margin) và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của công ty.

KAFI và kế hoạch tăng vốn hàng nghìn tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông của Chứng khoán Kafi vào cuối tháng 3/2025 đã thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCoM trong quý 2/2025 và tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 7.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCoM chưa thể được triển khai sớm như dự kiến do thay đổi về chính sách pháp luật.

Trong tháng 7 vừa qua, Kafi đã phê duyệt điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ năm 2025. Theo đó, Chứng khoán Kafi dự kiến chào bán 250 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. Tỷ lệ thực hiện quyền 2:1. Thời gian thực hiện trong năm 2025.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần, ước tính Công ty thu về 2.500 tỷ đồng. Nếu hoàn tất đợt phát hành này, công ty sẽ tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên tối đa 7.500 tỷ đồng.

"B om tấn” VPS và loạt tên tuổi rục rịch tăng vốn

Công ty chứng khoán có thị phần môi giới dẫn đầu nhiều năm - VPS vừa thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025, dự kiến tổ chức vào tháng 10/2025 theo hình thức họp trực tiếp.

Giữa lúc thị trường thăng hoa, không loại trừ khả năng mội dung chính tại đại hội lần này của “ông vua” thị phần là kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Song song đó, SSI cũng sẽ triệu tập ĐHĐCĐ vào cuối tháng 9 tới đây, bàn về phương án chào bán tối đa 415,58 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu, dự kiến nâng vốn điều lệ lên gần 25.000 tỷ đồng. Chứng khoán Tiên Phong (ORS) thì dự định phát hành gần 288 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho TPBank, đưa vốn điều lệ từ hơn 3.300 tỷ lên hơn 6.200 tỷ đồng.

Những kế hoạch dồn dập này cho thấy bức tranh chung: toàn ngành chứng khoán đang bước vào một chu kỳ mở rộng vốn rầm rộ, nhằm củng cố vị thế và chuẩn bị cho các mảng kinh doanh mới.

Vì sao làn sóng IPO bùng nổ?

Lý do đầu tiên đến từ nhu cầu tăng vốn để đáp ứng giới hạn an toàn tài chính, đặc biệt khi thị trường margin và trái phiếu đang tăng trưởng nóng. Các công ty cần vốn lớn để mở rộng dư địa cho vay ký quỹ, đồng thời đủ sức tham gia các thương vụ bảo lãnh phát hành quy mô tỷ đô.

Thứ hai, yếu tố niềm tin và hiệu ứng ngân hàng mẹ đóng vai trò quan trọng. Khi TCBS hay VPBankS bước ra thị trường, nhà đầu tư cảm thấy an tâm hơn nhờ thương hiệu và sức mạnh tài chính của Techcombank hay VPBank. Điều này cũng tạo ra hiệu ứng dây chuyền, kéo giá cổ phiếu ngân hàng mẹ tăng mạnh mỗi khi có thông tin IPO công ty con.

Thứ ba, công nghệ đã thay đổi cuộc chơi. Việc TCBS triển khai đăng ký IPO trực tuyến qua nền tảng iPO đã mở ra một chuẩn mực mới, giúp hàng chục nghìn nhà đầu tư có thể tiếp cận dễ dàng, minh bạch và công bằng. Đây cũng là xu hướng mà nhiều công ty chứng khoán khác sẽ phải học theo.

Cuối cùng, bối cảnh vĩ mô với kỳ vọng nâng hạng thị trường, dòng vốn ngoại chờ đợi và sự phục hồi của nền kinh tế càng khiến IPO trở thành kênh huy động vốn tối ưu trong giai đoạn này.

Đối với ngành chứng khoán, việc nâng vốn lên hàng chục nghìn tỷ đồng không chỉ để gia tăng sức mạnh cạnh tranh trong nước mà còn là bước chuẩn bị cho quá trình hội nhập sâu hơn với khu vực và quốc tế. Khi Việt Nam tiến gần tới việc nâng hạng thị trường, các công ty chứng khoán trong nước sẽ phải đối diện với sự cạnh tranh trực tiếp từ các định chế toàn cầu. Để đứng vững, việc củng cố nền tảng tài chính ngay từ bây giờ là điều tất yếu.