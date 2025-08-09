Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

LandBase chính thức ra mắt: Khởi đầu kỷ nguyên mới cho trợ lý bất động sản thông minh

LandBase chính thức ra mắt: Khởi đầu kỷ nguyên mới cho trợ lý bất động sản thông minh

Ngày 9 tháng 8 năm 2025, chính thức ra mắt nền tảng LandBase - Trợ lý bất động sản thế hệ mới; nhằm mang đến sự tối ưu hóa khi đưa ra quyết định đầu tư.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản (BĐS) ngày càng sôi động và dữ liệu phân mảnh, LandBase ra đời như một bước đột phá công nghệ, giúp nhà đầu tư tra cứu và ra quyết định nhanh chóng, chính xác chỉ với một nền tảng duy nhất.

LandBase chính thức ra mắt: Khởi đầu kỷ nguyên mới cho trợ lý bất động sản thông minh- Ảnh 1.

Ra mắt nền tảng bất động sản LandBase

Chỉ 5 phút đã nắm trọn thông tin bất động sản

Điểm nổi bật của LandBase là khả năng tự động thu thập, tổng hợp và phân tích hàng nghìn nguồn tin bất động sản mỗi ngày nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Nhà đầu tư chỉ mất vài phút để nắm bắt tin tức nóng, xu hướng mới nhất; tra cứu bản đồ quy hoạch chính xác; cập nhật chính sách pháp lý quan trọng; công nghệ AI tư vấn pháp lý, tài chính, chiến lược đầu tư.

LandBase chính thức ra mắt: Khởi đầu kỷ nguyên mới cho trợ lý bất động sản thông minh- Ảnh 2.

Nắm trọn thông tin bất động sản tại LandBase

Nhờ đó, người dùng nền tảng LandBase tiết kiệm hàng giờ tra cứu, so sánh và sàng lọc thông tin từ nhiều nguồn rời rạc như báo chí, website hay báo cáo thị trường.

LandBase tích hợp mọi thông tin nhà đầu tư cần

Khác với các nền tảng thông thường chỉ cung cấp một phần thông tin, LandBase bất động sản tích hợp đầy đủ những gì nhà đầu tư cần. Bởi trong nền tảng sở hữu bản đồ quy hoạch chi tiết, biểu đồ lịch sử giá BĐS, tính năng so sánh các dự án, kiểm tra những tiện ích xung quanh. Bên cạnh đó, nền tảng LandBase ứng dụng công nghệ để tổng hợp tóm tắt các tin tức mới nhất về thị trường bất động sản đến người dùng. Đặc biệt, LandBase hỗ trợ kết nối người dùng với các chuyên gia hàng đầu lĩnh vực BĐS, những đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín và chuyên nghiệp (như: tư vấn pháp lý, thiết kế công trình, thi công xây dựng, thẩm định giá, đo đạc địa chính,...).

LandBase chính thức ra mắt: Khởi đầu kỷ nguyên mới cho trợ lý bất động sản thông minh- Ảnh 3.

LandBase tích hợp tính năng cho nhà đầu tư bất động sản

Với LandBase, nhà đầu tư không còn phải chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng, phần mềm và website. Mọi thao tác từ tra cứu quy hoạch, kiểm tra pháp lý, theo dõi giá, so sánh dự án đến kết nối chuyên gia đều gói gọn trong một nền tảng duy nhất.

LandBase cá nhân hóa thông tin người dùng

Hiểu được rõ nhu cầu của người dùng, LandBase mang đến tính năng cá nhân hóa thông tin của user, dựa vào các thông tin đã tra cứu và tìm kiếm trên nền tảng. Từ đó, tối ưu thời gian tìm kiếm, gia tăng tin tức liên quan đến vị trí địa lý, giá mua bán,.. mà người dùng đang quan tâm.

LandBase chính thức ra mắt: Khởi đầu kỷ nguyên mới cho trợ lý bất động sản thông minh- Ảnh 4.

Nền tảng LandBase - Trợ lý bất động sản thế hệ mới

Tiết kiệm thời gian, tối ưu quyết định đầu tư  

Nền tảng bất động sản LandBase không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian tra cứu thông tin quy hoạch hay cập nhật tin tức mới nhất mà còn hỗ trợ nhà đầu tư dễ dàng đưa ra quyết định dựa trên số liệu thực tế, giảm rủi ro đầu tư cảm tính. Đồng thời, dễ dàng nhìn ra cơ hội đầu tư tiềm năng dựa trên dữ liệu lịch sử giá và xu hướng thị trường bất động sản.

LandBase hướng đến mục tiêu trở thành trợ lý bất động sản thế hệ mới, nơi công nghệ hiện đại và dữ liệu lớn giúp mọi quyết định đầu tư nhanh chóng - chính xác - an toàn.

Tất cả chỉ cần một nền tảng LandBase, thị trường bất động sản đã nằm gọn trong tay bạn!

