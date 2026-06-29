LandCorp - Hành trình 9 năm kiến tạo niềm tin và định hướng phát triển trong kỷ nguyên mới

Từ các dự án căn hộ cao cấp, khu phức hợp, đến các dự án bất động sản nghỉ dưỡng, LandCorp luôn tạo được dấu ấn đối với khách hàng qua sự tư vấn tỉ mỉ, tận tâm, có chiều sâu, am hiểu phong cách sống thượng lưu và thị trường để mang lại hiệu quả đầu tư cao cho khách hàng.

LandCorp hiện nằm trong top đại lý xuất sắc nhất của dự án Fusion Resort & Villas Danang của VinaCapital với doanh số bán hàng lũy kế hơn 536 tỷ. Năm 2025 cũng là năm đánh dấu thành công của LandCorp qua việc đạt TOP 1 dự án Newtown Diamond và Capital Square và liên tục nằm trong top các đại lý dự án Masteri Rivera Danang của Masterise Homes với doanh số lũy kế đạt 496 tỷ. Bên cạnh đó LandCorp cũng là đại lý xuất sắc giao dịch thành công căn biệt thự biển beachfront có giá trị cao nhất tại Thành phố Đà Nẵng thuộc dự án The Residences At Mandarin Oriental, Danang với giá trị niêm yết ~ 180 tỷ.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp – Ceo The Nam Khang Corporation trao cúp vinh danh LandCorp Property Việt Nam giao dịch thành công căn beachfront Villa của dự án The Residences At Mandarin Oriental Danang.

Đóng góp ngân sách nhà nước và hoạt động cộng đồng

Trong hành trình phát triển, LandCorp cũng trải qua những giai đoạn khó khăn nhất của thị trường bất động sản, nhưng Công ty vẫn luôn giữ được những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, chuyên nghiệp – chính trực – hiệu quả, và đặc biệt quan tâm đến các chính sách phúc lợi của cán bộ nhân viên. Trong các năm 2025 và 2026 LandCorp đều nằm trong các doanh nghiệp có đóng góp số thu ngân sách lớn trên địa bàn quận Hải Châu và nay là Thuế cơ sở 2 Tp Đà Nẵng; cụ thể năm 2025 là ~2.4 tỷ và năm 2026 là ~9.4 tỷ (tính đến tháng 26/6/2026).

Bên cạnh đó, LandCorp cũng là doanh nghiệp ý thức được việc đóng góp cho cộng đồng bằng những hành động thiết thực. Công ty đã dành những ngân sách để tổ chức các hoạt động ý nghĩa như tổ chức Noen và chia sẻ chúc Tết những hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viên Nhi Đà Nẵng, các hoạt động chúc Tết với các trường hợp hoàn cảnh khó khăn tại nhà máy nước Hòa Liên v.v…

Chương trình "San sẻ yêu thương, xuân thêm ấm áp" ngày 7/2/2026 tại bênh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cho 30 cháu có hoàn cảnh khó khăn.

LandCorp đồng hành cùng sự phát triển của đất nước

Năm 2026 là một năm khó khăn của thị trường bất động sản Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng trong bối cảnh kinh tế Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng bởi các biến động trên thế giới mà nổi bật là các cuộc chiến tranh ở Châu Âu, Trung Đông tác động lên kinh tế toàn cầu, giá dầu leo thang, các nền kinh tế đối diện với lạm phát cao. LandCorp ý thức được việc thận trọng trong việc mở rộng phát triển nhưng không vì thế bỏ lỡ những cơ hội khi các tập đoàn lớn như VinGroup, Sun Group, Masterise Homes … đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, các công trình trọng điểm quốc gia qua đó thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của đất nước vươn tầm khu vực và thế giới.

Ông Nguyễn Đình Giáp - Giám đốc LandCorp Property Việt Nam, từng học & làm việc ở Singapore và có nhiều kinh nghiệm công tác tại các vị trí quản lý của VinaCapital và Novaland, đã có những chia sẻ: "Chúng tôi luôn biết ơn sự hỗ trợ, đồng hành và tin tưởng của các Chủ đầu tư, đặc biệt là khách hàng trong hành trình 9 năm đã qua. Trong kỷ nguyên mới của đất nước, đứng trước cơ hội và vận hội mới, chúng tôi sẽ luôn tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới với các Chủ đầu tư lớn, uy tín trên thị trường trong thời gian tới để mang đến cho khách hàng nhiều danh mục đầu tư hấp dẫn và hiệu quả."

Ông Nguyễn Đình Giáp và Ông Teo Aung Peng – Ceo Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An trong lễ ký kết đại lý phân phối chiến lược dự án Hoiana Beach Villas.

Hiện nay, LandCorp là đại lý phân phối chính thức (F1) của nhiều dự án bất động sản cao cấp tại Đà Nẵng, bao gồm: Fusion Resort & Villas Danang (VinaCapital), The Residences at Mandarin Oriental, Danang (Nam Khang), Hoiana Beach Villas (Hoiana), Nobu Danang (VCRE), Masteri Rivera Danang (Masterise Homes), Futa Residences (Futaland), Newtown Diamond, Capital Square 2 & 3 và Danang Landmark (Cosmos Housing). Danh mục dự án đa dạng cùng sự hợp tác với các chủ đầu tư uy tín khẳng định vị thế của LandCorp trên thị trường, đồng thời mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn đầu tư và an cư chất lượng.

Công ty TNHH LandCorp Property Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 06, Tòa nhà PVcombank, số 02 đường 30 tháng 4, Phường Hòa Cường, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Hotline: 0907 866 345