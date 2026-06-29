Phiên giao dịch ngày 29/6 ghi nhận diễn biến đáng chú ý tại cổ phiếu VCG của Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Vinaconex. Hiện nay, VCG tăng 1.350 đồng/cp, tương ứng tăng kịch biên độ 6,89%, lên 20.950 đồng/cp.

Đáng chú ý, thanh khoản cổ phiếu này tăng đột biến với hơn 11,3 triệu cổ phiếu được sang tay, cao hơn nhiều so với mức bình quân gần đây.

Trước đó, dữ liệu thị trường ghi nhận khối lượng bình quân 10 phiên của VCG khoảng 2,17 triệu cổ phiếu/phiên, tức thanh khoản phiên hôm nay cao gấp gần 5 lần.

Diễn biến tăng mạnh của VCG xuất hiện sau giai đoạn cổ phiếu này điều chỉnh từ vùng trên 22.000 đồng/cp hồi đầu quý II xuống dưới 20.000 đồng/cp trong tháng 6. Với mức giá 20.950 đồng/cp, vốn hóa Vinaconex ước đạt khoảng 13.500 tỷ đồng.

Về thông tin doanh nghiệp, Vinaconex trước đó đã thông qua phương án phát hành hơn 51,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 8%, qua đó dự kiến nâng vốn điều lệ lên gần 6.982 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2026 sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận.