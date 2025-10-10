Ảnh minh họa

Lào vừa khởi động một dự án trồng sầu riêng quy mô lớn, hướng đến mục tiêu thúc đẩy xuất khẩu sang Trung Quốc trong bối cảnh nhu cầu trái cây nhiệt đới tại thị trường này tiếp tục tăng mạnh. Dự án kéo dài 25 năm không chỉ tập trung vào việc nâng cao sản lượng và chất lượng sầu riêng, mà còn tạo thêm việc làm và cơ hội chia sẻ lợi nhuận cho nông dân địa phương.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào, giai đoạn đầu của dự án được triển khai tại làng Huay Kham, huyện Sangthong, thủ đô Viêng Chăn, với diện tích thí điểm khoảng 6 hecta. Một trang trại chuyên dụng sẽ được xây dựng để trồng và nhân giống các giống sầu riêng chất lượng cao, phục vụ cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

Dự án được thực hiện dưới hình thức hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Nông Lâm nghiệp Quốc gia (NAFRI) và Công ty TNHH EK Farmland, doanh nghiệp có kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Các phương pháp sản xuất sẽ được áp dụng dựa trên nghiên cứu từ Trung tâm Nghiên cứu Rau Quả, đảm bảo tuân thủ quy trình canh tác khoa học nhằm nâng cao năng suất và giảm chi phí.

Lễ ký kết chính thức quan hệ hợp tác giữa hai bên được tổ chức ngày 7/10, có sự tham dự của ông Somdet Bouphakham, Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng ông Pooreum Song, Tổng giám đốc EK Farmland.

Một điểm đáng chú ý là mô hình canh tác có sự tham gia của nông dân địa phương. Họ sẽ được mời tham gia sản xuất và chia sẻ lợi nhuận trong tương lai, qua đó cải thiện sinh kế và góp phần xây dựng chuỗi cung ứng nông sản bền vững.

Về mục tiêu cụ thể, Lào đặt kế hoạch xuất khẩu 400 tấn sầu riêng cao cấp vào năm 2026, trong đó Trung Quốc được xác định là thị trường trọng điểm. Lợi thế lớn đến từ tuyến đường sắt Trung Quốc – Lào, giúp rút ngắn thời gian vận chuyển xuống còn chưa đầy hai ngày, giảm chi phí logistics và duy trì độ tươi của sản phẩm. Đây chính là một trong những lợi thế quan trọng nhất đối với các đối thủ như Thái Lan và Việt Nam.

Lào là quốc gia duy nhất trong ba nước Đông Nam Á này có tuyến đường sắt trực tiếp kết nối với Trung Quốc và đã được khai thác hiệu quả trong xuất khẩu nông sản.

Theo số liệu mới nhất, tính đến nay, tuyến đường sắt này đã vận chuyển 150.000 tấn sầu riêng, tăng 91% so với cùng kỳ năm trước. Việc mở rộng hệ thống chuỗi cung ứng lạnh cũng giúp sầu riêng Lào tiếp cận được nhiều tỉnh thành hơn tại Trung Quốc, mở ra cơ hội gia tăng thị phần cho nông sản nước này.

Với dự án canh tác mới, cùng lợi thế về hạ tầng logistics và nhu cầu tiêu thụ lớn từ Trung Quốc, Lào đang từng bước khẳng định vị thế là một nguồn cung sầu riêng tiềm năng trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời thúc đẩy mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững trong dài hạn.