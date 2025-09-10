Lãnh đạo doanh nghiệp dưỡng lão Đức: Tới năm 2030, nước chúng tôi có 6,5 triệu người cần chăm sóc, đó là cơ hội lớn cho lao động Việt

Tham dự toạ đàm Ngành điều dưỡng Việt - Đức tại Hà Nội sáng 9/9, ông Alexander Keppers, CEO Mulheimer Seniorendienste, thẳng thắn nêu ra vấn đề thiếu hụt nhân sự trong ngành điều dưỡng tại Cộng hoà Liên bang Đức. Theo ông Keppers, nước Đức có dân số hơn 83 triệu người nhung đang có tới 5 triệu người cần được chăm sóc. Tới năm 2030, con số này sẽ tăng thêm 1,5 triệu người, nâng tổng số lên 6,5 triệu người.

Thuộc sở hữu của Mülheim, thành phố với dân số 170.000 người, Mülheimer Seniorendienste hiện đang điều hành 3 cơ sở chăm sóc với doanh thu năm 2024 đạt 30 triệu euro. Trong nhiều năm gần đây, doanh nghiệp cũng bắt đầu tuyển dụng người lao động từ nhiều quốc gia khác nhau để làm việc trong ngành này trong bối cảnh nước Đức đang đối mặt tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực.

Ông Alexander Keppers, CEO Mulheimer Seniorendienste.

“Chăm sóc người cao tuổi là một công việc đặc thù, đòi hỏi không chỉ đòi hỏi năng lực chuyên môn mà còn thực sự cần những người làm với trái tim và tình yêu công việc. Sự thấu hiểu và tin tưởng từ những người được chăm sóc chính là sự đánh giá chính xác nhất cho năng lực của từng cá nhân”, ông Keppers chia sẻ.

Bên cạnh sự chăm chỉ và mong muốn gắn bó, công việc điều dưỡng đặc biệt đòi hỏi các tu nghiệp sinh nước ngoài phải thành thạo về ngôn ngữ. Đó không chỉ là sự giao tiếp thông thường mà còn cần sẻ chia với những người, vốn đã cần sự chăm sóc.

“Đây là công việc giữa con người với con người. Đối tượng được chăm sóc là những người già, người bệnh. Chính bởi vậy, ngôn ngữ chính là chìa khoá. Bên cạnh đó, học viên cũng cần vượt qua những khác biệt về văn hoá bên cạnh học những kiến thức về chuyên môn”, ông Keppers khẳng định.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh các cơ sở dưỡng lao, ông Keppers tin rằng sự chăm chỉ, hiếu khách và cách thức cư xử chuẩn mực, lịch sự của tu nghiệp sinh Việt sẽ giúp các bạn trẻ có thể làm tốt công việc này. Tuy nhiên, lãnh đạo Mulheimer Seniorendienste cũng hơn một lần nhấn mạnh vào tầm quan trọng của ngôn ngữ và năng lực chuyên sâu, điều có thể giúp tu nghiệp sinh điều dưỡng Việt có thể cạnh tranh với các đối thủ tới từ khắp nơi trên thế giới.

Đồng quan điểm với ông Keppers, ông Nguyễn Quang Đức, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn VNEU – đơn vị đồng tổ chức toạ đàm, khẳng định tu nghiệp sinh Việt có nhiều lợi thế như chăm chỉ, chịu khó, khéo léo, cầu tiến… nhưng để cạnh tranh với đối thủ tới từ nhiều quốc gia khác, các bạn trẻ cần nhiều hơn thế.

Các diễn giả chia sẻ tại Toạ đàm.

“Đức đang thiếu hụt nguồn nhân lực và đó là cơ hội cho tu nghiệp sinh Việt. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hoá nguồn nhân lực thì thị trường việc làm Đức không chỉ có tu nghiệp sinh Việt Nam mà còn có những người đến từ Ấn Độ, Philippines, Indonesia…. Để cạnh tranh được trong môi trường quốc tế như vậy, tu nghiệp sinh Việt không chỉ cần phát huy thế mạnh mà vốn có còn phải trau dồi về tiếng và trình độ chuyên môn để đáp ứng tốt đòi hỏi của công việc”, ông Nguyễn Quang Đức chia sẻ.

Trong vai trò diễn giả, ông Cấn Văn Minh, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Đức, khẳng định nghề diều dưỡng là một nghề khó vì mục tiêu là giúp đỡ con người, phục vụ con người. Từng gắn bó 8 năm ở Đức trong vai trò là một du học sinh, sau đó là nghiên cứu sinh, ông Minh khẳng định các bạn trẻ cần chuẩn bị về tiếng và học để có sự thấu hiểu bên cạnh trình độ chuyên môn.

Ông Cấn Văn Minh, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Đức.

Ông Minh cũng cho rằng các doanh nghiệp đối tác phía Đức cần đưa ra những hỗ trợ rõ ràng cụ thể như nơi ăn, chốn ở, các thủ tục hành chính… để đảm bảo cho học viên Việt có điều kiện tốt nhất khi sang Đức làm việc. Hợp tác về nguồn nhân lực không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần tăng cường mối quan hệ giữa 2 nước, nhất là khi Việt Nam và Cộng hoà Liên bang Đức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm nay, 2025.