Buồn của nền kinh tế chủ chốt BRICS: Ngành đứng top lao đao vì đòn thuế Mỹ, đơn hàng đóng băng 2 tháng, nhà máy đóng cửa, 100.000 lao động có nguy cơ mất việc

Ngành kim cương, trang sức Ấn Độ lao đao

Ngành đá quý và trang sức Ấn Độ đang đối mặt với một mùa mua sắm cuối năm ảm đạm sau khi Washington quyết định áp thuế 50% đối với hàng xuất khẩu của nước này. Các doanh nghiệp cảnh báo động thái này có thể ảnh hưởng đến hơn 2/3 lượng hàng xuất sang Mỹ.

Thuế nhập khẩu 50% với hàng xuất khẩu từ Ấn Độ sang Mỹ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 27/8. Mỹ áp mức thuế này nhằm đáp trả việc New Delhi mua dầu và vũ khí từ Nga.

“Với mức thuế 50%, chúng tôi dự báo xuất khẩu sang Mỹ sẽ giảm hơn 70%. Sự sụt giảm mạnh này sẽ gây tổn thất lớn cho tổng kim ngạch xuất khẩu kim cương và trang sức của Ấn Độ trong năm nay, kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng đối với ngành và lực lượng lao động”, Shaunak Parikh, Phó Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Đá quý và Trang sức Ấn Độ, trao đổi với tờ This Week in Asia.

Mỹ là thị trường xuất khẩu kim cương và trang sức lớn nhất của Ấn Độ. Trong năm tài chính 2024 - 2025, xuất khẩu sang Mỹ đạt 9,23 tỷ USD, chiếm gần 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu.

Ấn Độ - quốc gia chủ chốt trong khối BRICS - là nước xuất khẩu kim cương lớn nhất thế giới nhờ vị thế thống trị trong lĩnh vực cắt và đánh bóng. Ấn Độ xử lý 90% lượng kim cương thô toàn cầu. Dù không phải là nước sản xuất lớn, Ấn Độ nhập khẩu kim cương thô rồi tái xuất khẩu dưới dạng đá quý đã hoàn thiện.

Thuế quan áp dụng trong bối cảnh không thuận lợi cho ngành. Các đơn hàng đã chậm lại trong vài năm qua do thương chiến Mỹ - Trung, xung đột tại Ukraine và nhu cầu gia tăng đối với kim cương nhân tạo giá rẻ.

Ông Parikh cho biết các nhà bán lẻ Mỹ có thể chưa cảm thấy áp lực vì đã tích trữ đủ hàng cho mùa lễ hội. “Tuy nhiên, chúng tôi đang chứng kiến số đơn hàng mới chững lại rõ rệt. Gần như không có đơn hàng nào từ phía người mua và nhà bán lẻ Mỹ lúc này", ông nói.

Các nhà xuất khẩu tại khu kinh tế đặc biệt dành cho xuất khẩu đá quý và trang sức tại trung tâm tài chính Mumbai báo cáo “không có đơn hàng mới trong 2 tháng tới, khiến các nhà máy bỏ không và chi phí cố định gia tăng”.

Theo các lãnh đạo doanh nghiệp trong ngành đá quý và trang sức, hơn 100.000 việc làm có nguy cơ bị ảnh hưởng do tác động của thuế quan Mỹ. Ngành này vốn sử dụng hơn 2,5 triệu lao động tại Ấn Độ.

Một phần tác động đã được bù đắp nhờ nhu cầu nội địa tăng, nhưng chưa đủ để bảo vệ các nhà xuất khẩu. Ông Sanjay Kothari, Giám đốc công ty kim cương Diatrendz tại Mumbai, cho biết doanh số bán sang Trung Quốc vốn chiếm tỷ trọng lớn cũng đã chững lại trong vài năm qua.

Theo ông Kothari, chắc chắn sẽ có “tác động dây chuyền” đến việc làm tại các trung tâm xuất khẩu đá quý và trang sức ở Mumbai và Surat, nơi khoảng 80% kim cương thô toàn cầu được cắt và đánh bóng trước khi xuất khẩu.

“Câu hỏi đặt ra là chúng tôi có thể giữ những mặt hàng đắt đỏ như vàng và kim cương trong bao lâu”, Kothari nói.

Tìm kiếm thị trường thay thế

Khi thuế quan dự kiến sẽ tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh trong một thời gian, các nhà xuất khẩu đá quý và trang sức Ấn Độ hiện đang tìm kiếm thị trường thay thế.

“Dù Mỹ vẫn là thị trường then chốt, chúng tôi đang tích cực đa dạng hóa và khai thác thị trường mới để giảm bớt tác động. Dù vậy, chúng tôi vẫn dự báo xuất khẩu đá quý và trang sức năm nay sẽ giảm 25% đến 30% so với năm ngoái”, ông Parikh nói.

Theo các lãnh đạo ngành, châu Âu và Trung Đông có thể bù đắp một phần nhu cầu từ Mỹ.

“Bạn không thể thay thế nhu cầu từ một thị trường lớn như vậy trong ngắn hạn. Phải mất ít nhất 5 - 10 năm mới có thể gây dựng một thị trường tương tự”, ông Kothari nói.

Các nhà xuất khẩu Ấn Độ cho biết người mua Mỹ có thể tìm nguồn cung kim cương và đá quý từ các nước khác như Israel và Bỉ, nhưng khó có thể thay thế hoàn toàn Ấn Độ.

Nhà xuất khẩu đá quý và trang sức Colin Shah cho rằng ngành sẽ phải đối phó với sự thiếu hụt nguồn cung do thuế quan gây ra trong một thời gian.

Một mối lo lớn khác đối với ngành công nghiệp Ấn Độ là kinh tế Mỹ đang chậm lại và tác động đến nhu cầu tiêu dùng.

Giáo sư kinh tế Biswajit Dhar tại Hội đồng Phát triển Xã hội Delhi cho biết khách hàng mua kim cương và trang sức thường giàu có và có thể chịu được chi phí cao hơn. Nhưng dữ liệu thị trường lao động Mỹ mang đến tín hiệu không mấy tích cực cho nền kinh tế.

Các doanh nghiệp Mỹ tạo thêm 73.000 việc làm trong tháng 7, mức thấp nhất trong nhiều tháng và tỷ lệ thất nghiệp tăng.

“Điều đó có nghĩa kinh tế Mỹ cũng đang chịu tác động từ thuế quan. Trong hoàn cảnh này, nguồn cung của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng”, Giáo sư Dhar nói.

Theo SCMP