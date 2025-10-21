Lãnh đạo Đồng Tháp thúc tiến độ dự án ĐT.857, tuyến tránh Cao Lãnh và bến phà An Phong - Tân Bình

Ngày 20/10, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang và Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư tỉnh trực tiếp khảo sát hiện trường thi công một số dự án trên địa bàn tỉnh.

Các dự án được khảo sát bao gồm: dự án nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự (giai đoạn 3, tuyến tránh Cao Lãnh); dự án xây dựng bến phà An Phong - Tân Bình và tuyến đường kết nối; dự án xây dựng tuyến ĐT.857, đoạn Quốc lộ 30 - ĐT.845.

Tại công trình tuyến tránh Cao Lãnh , thuộc dự án nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự (giai đoạn 3), Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp khảo sát dự án xây dựng tuyến ĐT.857 đoạn Quốc lộ 30 - ĐT.845

Tuyến tránh Cao Lãnh là một phần của dự án nâng cấp Quốc lộ 30, tổng kinh phí 2.500 tỷ đồng, khởi công từ 2010 song tạm dừng theo Nghị quyết 11 của Chính phủ. Tháng 7/2022, dự án được tái khởi động lại, đến nay tuyến đường đã hình thành, sắp thông xe.

Dự án gồm 3 giai đoạn, tái khởi công bằng tuyến tránh Hồng Ngự, nâng cấp Quốc lộ 30 đã hoàn thành năm 2022. Riêng giai đoạn 3 - tuyến tránh Cao Lãnh khởi công năm 2022 với kinh phí hơn 900 tỷ đồng.

Điểm đầu tuyến tránh tại nút giao An Bình (thuộc phường Mỹ Trà), kết nối cao tốc Lộ Tẻ - Cao Lãnh; điểm cuối nối với Quốc lộ 30 tại khu vực gần cầu Phong Mỹ (thuộc xã Phong Mỹ).

Tuyến đường này có chiều dài gần 15km, được chia thành 3 gói thầu xây dựng. Quy mô nền đường rộng 12m, mặt rộng 11m, thảm bê tông nhựa nóng, vận tốc thiết kế 80km/h.

Dự án tuyến tránh Cao Lãnh khi đi vào hoạt động chính thức sẽ điều tiết xe cộ tránh các khu dân cư, tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 30; nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa từ các cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, Thường Phước đi các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ thông qua các tuyến cao tốc.

Đối với công trình xây dựng bến phà An Phong - Tân Bình và tuyến đường kết nối , kế hoạch vốn năm 2025 là 71,5 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 41 tỷ đồng, đạt gần 57,6%. Hiện gói thầu số 11 đã cơ bản hoàn thành, trong khi gói thầu số 12 còn chậm tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công khối lượng cống tròn, cống hộp; tiếp nhận vật liệu cát như đã đăng ký để triển khai công tác thi công đắp cát nền đường và cán đá láng nhựa mặt đường.

Với dự án xây dựng tuyến ĐT.857 đoạn Quốc lộ 30 - ĐT.845 , đến nay lũy kế giải ngân đạt 64,18%, riêng nguồn vốn năm 2025 mới giải ngân đạt 4,51%. Dự án chậm tiến độ ở nhiều gói thầu, nhất là từ gói số 17 đến 22.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp yêu cầu tháo gỡ nhanh những khó khăn được xác định là nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ như nhà thầu chưa chủ động tìm nguồn cung ứng cát san lấp, chưa hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng, năng lực tài chính một số nhà thầu suy giảm nên việc tập trung vật tư, thiết bị, nhân sự thi công chậm trễ kéo dài.