Lãnh đạo FLC hé lộ điều condotel Việt Nam cần để hút khách ngoại

Tại tọa đàm "Căn hộ du lịch: Điều gì quyết định giá trị trong chu kỳ mới?" do Báo Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai và Tập đoàn FLC tổ chức ngày 30/10, ông Ricky Ho, Tổng quản lý khu vực FLC Quy Nhơn, cho rằng thị trường căn hộ du lịch Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn nhưng cần thay đổi cách tiếp cận để khai thác hiệu quả.

Theo ông, condotel không nên được nhìn nhận đơn thuần là một khoản đầu tư ngắn hạn, mà phải đặt trong chiến lược phát triển điểm đến du lịch dài hạn, với sự hỗ trợ của hạ tầng đồng bộ, quy hoạch rõ ràng và hành lang pháp lý minh bạch.

Một trong những yếu tố quan trọng là mở rộng tệp khách hàng, đặc biệt thu hút khách quốc tế. Nhóm khách này không chỉ cần nơi lưu trú mà còn có nhu cầu về không gian nghỉ dưỡng tạo cảm giác gắn bó lâu dài.

Ông Ricky Ho dẫn ví dụ, tại Thái Lan, người nước ngoài được sở hữu tối đa 49% tổng diện tích sàn căn hộ trong một dự án, trong khi Malaysia cũng áp dụng nhiều chính sách cởi mở đối với người mua nước ngoài.

Tại Việt Nam, dự thảo quy định đã đề xuất cho phép cá nhân nước ngoài mua hoặc thuê condotel. Tuy nhiên, theo ông Ho, quyền sở hữu hay quyền sử dụng mới chỉ là một phần của bài toán. Điều nhà đầu tư quan tâm hơn cả là khả năng khai thác, tạo ra dòng tiền cho thuê thực tế từ tài sản.

Vì vậy, các nhà phát triển cần chuyển tư duy từ bán từng sản phẩm bất động sản riêng lẻ sang xây dựng và phát triển toàn diện một điểm đến du lịch, nơi các dịch vụ, tiện ích và hoạt động trải nghiệm cùng tạo ra sức hút.

Muốn hút khách quốc tế, phải nâng tầm cả điểm đến

Ở góc độ quản lý và phát triển thị trường, TS Nguyễn Văn Đính cho rằng Nhà nước cần nâng cao vai trò điều hành, định hướng phát triển du lịch, đồng thời quy hoạch và xây dựng kế hoạch đầu tư các điểm đến theo hướng nâng cao chất lượng, khai thác hiệu quả tiềm năng từng vùng.

Về phía doanh nghiệp, cần tập trung đầu tư vào các vùng, khu du lịch với hệ thống dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của du khách, đặc biệt là khách quốc tế.

TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội môi giới Bất động sản Việt Nam.

Bên cạnh chất lượng dịch vụ, công tác quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới cũng cần được đẩy mạnh. Các chính sách về thị thực, đón tiếp và hệ thống giao thông kết nối cần tạo thuận lợi tối đa cho du khách nước ngoài.

Ông Đính gợi ý, Bình Định (cũ) có thể khai thác lợi thế võ cổ truyền bằng cách tổ chức các chương trình biểu diễn, giải đấu võ thuật quốc tế thường niên, thu hút các quốc gia và môn phái đến giao lưu, thi đấu.

Những hoạt động có tính quốc tế nếu được tổ chức thường xuyên, kết hợp với hạ tầng giao thông thuận lợi, sẽ góp phần kéo khách đến, kéo dài thời gian lưu trú và tạo động lực để họ quay trở lại.

Khi lượng khách tăng, các sản phẩm dịch vụ du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng cũng có thêm cơ hội khai thác hiệu quả, qua đó gia tăng giá trị tài sản.

Condotel bước vào cuộc sàng lọc về chất lượng và năng lực vận hành

Đánh giá về sự thay đổi trong nhu cầu thị trường và khẩu vị nhà đầu tư, TS Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế, Thành viên Hội đồng tư vấn kinh tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 2026-2031, nhận định thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang bước vào giai đoạn sàng lọc khắt khe hơn.

Nhà đầu tư và khách hàng ngày càng đòi hỏi sản phẩm có chất lượng, tiện ích đồng bộ và dịch vụ chuyên nghiệp. Các dự án cũng cần hướng đến nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày, lặp lại thường xuyên của tầng lớp trung lưu trong nước và quốc tế, thay vì chỉ tập trung vào những kỳ nghỉ ngắn.

TS Nguyễn Minh Phong (trái), ông Ricky Ho (phải)

Theo ông Phong, chủ đầu tư cần củng cố năng lực tài chính, loại bỏ những cam kết lợi nhuận thiếu thực tế, đa dạng hóa sản phẩm và linh hoạt trong phương thức khai thác. Việc lựa chọn đơn vị phân phối, quản lý vận hành chuyên nghiệp cũng là yếu tố quan trọng để bảo vệ tài sản và duy trì hiệu quả kinh doanh lâu dài.

Trở lại câu chuyện phát triển điểm đến, ông Ricky Ho cho rằng một hệ sinh thái du lịch hấp dẫn phải có sự kết nối giữa hạ tầng giao thông, sản phẩm nghỉ dưỡng, dịch vụ và hành lang pháp lý. Các thành phần không thể phát triển rời rạc mà cần bổ trợ lẫn nhau.

Theo ông, Gia Lai có thể khai thác lợi thế khi kết nối với những điểm đến đã có sức hút như Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc. Muốn tạo dấu ấn riêng, địa phương cần đồng bộ các yếu tố trong hệ sinh thái du lịch, từ hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ đến cơ chế chính sách và khả năng liên kết vùng.

Đây cũng là điều kiện để kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng trải nghiệm của du khách và nâng cao hiệu quả khai thác các sản phẩm condotel trong dài hạn.