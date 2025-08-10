Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lãnh đạo HSC muốn bán 500.000 cổ phiếu HCM

10-08-2025 - 19:42 PM | Thị trường chứng khoán

Ông Lâm Hữu Hổ- Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng tại HSC vừa đăng ký bán ra 500.000 cổ phiếu HCM nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC, MCK: HCM, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty.

Theo đó, ông Lâm Hữu Hổ- Giám đốc Tài chính kiếm Kế toán trưởng của HSC vừa đăng ký bán ra 500.000 cổ phiếu nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức khớp lệnh từ ngày 13/8/2025 đến ngày 28/8/2025.

Nếu giao dịch thành công, ông Hổ sẽ giảm sở hữu cổ phiếu HCM từ gần 1,9 triệu cổ phiếu xuống còn gần 1,4 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu vốn từ 0,26% xuống còn 0,19% vốn tại HSC.

Liên quan đến cổ phiếu HCM, mới đây Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) mới đây đã có thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và HSC về giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, HFIC muốn chào bán hơn 121,6 triệu quyền mua (tương đương hơn 60,8 triệu cổ phiếu) cổ phiếu HCM với giá khởi điểm 6.875 đồng/quyền mua. Giá trị chuyển nhượng dự kiến gần 836,3 tỷ đồng.

Phương thức giao dịch là bán đấu giá thông qua HoSE. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 12/8/2025 đến ngày 18/8/2025.

Trước đó, ngày 23/7/2025, HFIC cũng có thông báo bán đấu giá toàn bộ hơn 121,6 triệu quyền mua cổ phiếu HCM với giá khởi điểm như trên. Thời gian nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền đặt cọc là từ ngày 24/7 đến 16h ngày 4/8/2025.

Hiện, HFIC đang sở hữu hơn 121,6 triệu cổ phiếu HCM, tương ứng 16,88% vốn điều lệ của HSC. Ngoài là cổ đông lớn, HFIC cũng là tổ chức có liên quan đến người nội bộ của HSC.

Cụ thể, ông Trần Quốc Tú- Thành viên HĐQT HSC, hiện đang là Trưởng phòng Pháp chế HFIC, người đại diện hơn 57,6 triệu cổ phiếu HCM (8% vốn) của HFIC tại HSC.

Ngoài ra, bà Phan Quỳnh Anh- Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán HFIC, hiện cũng đang đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT HSC. Ngoài ra, bà cũng là người đại diện phần vốn hơn 43,2 triệu cổ phiếu HCM (tương ứng tỷ lệ 6% vốn điều lệ) của HFIC tại HSC.


