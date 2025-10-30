Lãnh đạo Masan Group: Wincommerce sẽ mở thêm 1.000-1.500 cửa hàng trong năm tới, Masan Consumer có thể lọt rổ VN30 sau khi niêm yết

Ngày 29/10, Ban Lãnh đạo Masan Group đã có buổi chia sẻ trực tuyến với nhà đầu tư cập nhật tình hình kinh doanh quý 3 của tập đoàn cùng các công ty thành viên.

Trong quý 3 , Masan Group đạt doanh thu 21.164 tỷ đồng , tăng gần 10 % so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 1.866 tỷ đồng, cao gấp 1,4 lần so với cùng kỳ , đồng thời đạt mức cao nhất kể từ quý 1/2022.

Xét 9 tháng đầu năm, d oanh thu đạt gần 58. 400 tỷ đồng , tăng 8% so với cùng kỳ, LNST đạt 4.468 tỷ đồng , tăng 64% so với cùng kỳ , tương đương hoàn thành hơn 90% kế hoạch cả năm.

Chia sẻ về kết quả kinh doanh khả quan quý 3, lãnh đạo Masan Group nhận định, tăng trưởng được thúc đẩy bởi hiệu quả lợi nhuận mạnh mẽ tại WinCommerce, Masan MeatLife và Phúc Long cùng với đóng góp lợi nhuận tốt hơn từ TCB và việc thoái hợp nhất H.C. Starck (HCS), dù Masan Consumer Corporation (MCH) đang trong giai đoạn đầu hoàn thiện mô hình phân phối mới cũng như sự gia tăng nhẹ của chi phí tài chính thuần.

Tại WinCommerce, việc dịch chuyển từ chợ truyền thống sang chợ hiện đại đang diễn ra cực kỳ mạnh, kéo theo thị phần siêu thị mini tăng trưởng, đây cũng là quý đầu tiên ghi nhận mô hình siêu thị mini và siêu thị lớn cùng đạt EBIT dương.

Cụ thể, doanh thu quý 3 đạt 10.544 tỷ đồng (tăng 22,6% so với cùng kỳ), LNST đạt 175 tỷ đồng (tăng 8,7 lần so với cùng kỳ), tương ứng biên lợi nhuận đạt 1,7%, được thúc đẩy bởi tăng trưởng doanh thu LFL đạt lần lượt 11% và 9,7% so với cùng kỳ đối với chuỗi siêu thị mini và siêu thị.

Ông Danny Le – Tổng Giám đốc Masan Group cho biết khu vực nông thôn đang là điểm sáng. Hiện, WinCommerce đã mở mới hơn 550 cửa hàng tính đến quý 3, cộng với 2 tháng còn lại năm 2025 , kế hoạch mở từ 700 cửa hàng trở lên được đánh giá hoàn toàn khả thi.

Với gần 4.300 cửa hàng, kết quả của WCM đang tốt lên qua từng quý, vượt mọi dự báo từ đầu năm với doanh thu và lợi nhuận bền vững. Đặc biệt, lợi nhuận của từng cửa hàng mở mới đang đạt từ 1-2%, tương đương với việc có lãi ngay từ năm đầu tiên vận hành.

Từ kết quả trên, công ty tự tin với kế hoạch phát triển thêm 1.000 đến 1.500 cửa hàng trong năm 2026, tập trung chủ yếu ở thị trường miền Bắc, miền Trung và sẽ mở rộng dần ở khu vực miền Nam, tiến tới cân bằng hoạt động ở cả 3 miền trong giai đoạn tới.

Tại Masan Consumer Corporation (MCH), doanh thu quý 3 đạt 7.517 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Kết quả tăng trưởng âm do bị ảnh hưởng bởi việc triển khai đồng bộ mô hình “Phân phối trực tiếp” trên toàn quốc trong kênh bán hàng truyền thống (GT), tuy nhiên , trong đó đã ghi nhận sự cải thiện theo từng tháng trong quý và theo quý, tạo đà tăng trưởng cho các giai đoạn tiếp theo. ﻿

Nói thêm về tiến độ chuyển giao dịch cổ phiếu từ sàn UpCOM sang HoSE của MCH, ông Micheal Hung Nguyen - Phó Tổng giám đốc Masan Group cho biết hiện đã chuẩn bị xong các tài liệu cần thiết. Công ty đang chờ đợi kết quả kinh doanh tốt hơn vào các quý tới đây của Masan Consumer , cũng như chờ thị trường xuất hiện nhiều thông tin tích cực để đảm bảo quá trình IPO thuận lợi.

Hiện tại , phía công ty chưa ấn định thời điểm chính thức thực hiện chuyển sàn cho MCH, nhưng ông Michael cho rằng , với quy mô vốn hóa của công ty, khi niêm yết trên HoSE thì cổ phiếu Masan Consumer sẽ có khả năng cao vào rổ chỉ số VN30.

Đối với Masan Hightech Materials (MHT) , mảng hoạt động nổi bật của tập đoàn cũng gặp nhiều thuận lợi khi giá vonfram đang lập đỉnh trong bối cảnh phía Trung Quốc cấm xuất khẩu.

Với doanh thu quý 3 đạt 2.041 tỷ đồng, LNST đạt 5 tỷ đồng (tăng 279 tỷ đồng so với cùng kỳ) , có nhiều nhà đầu tư tiềm năng đang dành sự quan tâm lớn vào MHT, điều này mở ra cơ hội sớm tìm được nhà đầu tư chiến. Phía doanh nghiệp bày tỏ kỳ vọng , trong năm nay hoặc đầu năm tới sẽ đón nhận tin vui để lan tỏa tới các cổ đông.