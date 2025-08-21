Lãnh đạo MWG hé lộ thời điểm mua cổ phiếu quỹ, giá lên tới "6 chữ số"

Tại buổi Investor Meeting quý 2/2025 của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG), Tổng giám đốc MWG Vũ Đăng Linh đã có những phát biểu liên quan tới hoạt động mua lại cổ phiếu quỹ của MWG.

Cụ thể, ông Linh cho biết quy định hiện hành cho phép doanh nghiệp thực hiện mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ tối thiểu 6 tháng sau khi phát hành cổ phiếu theo chương trình cho người lao động (ESOP). Do MWG vừa thực hiện việc phát hành ESOP trong tháng 4, do vậy ít nhất là đến tháng 10, công ty mới được nộp tờ trình lên cơ quan quản lý.

Tổng Giám đốc MWG cũng chia sẻ thêm doanh nghiệp đang thực hiện và hoàn tất hồ sơ, theo đó giá mua tối đa có thể là 100.000 đồng/cp. Hiện trên thị trường, cổ phiếu MWG đạt 69.400 đồng/cp (chốt phiên 20/8).

Trước đó, trong năm 2024, MWG đã lên kế hoạch mua cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ, tuy nhiên tới cuối chưa thể triển khai. Chủ tịch MWG Nguyễn Đức Tài đã giải thích lý do là trục trặc liên quan tới thủ tục giấy tờ và ban lãnh đạo không muốn triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.

Sang tới kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2025, cổ đông tiếp tục thông qua phương án mua lại tối đa 10 triệu cổ phiếu quỹ (khoảng 0,68% lượng cổ phiếu đang lưu hành). Nguồn vốn thực hiện dự kiến lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất. Thời điểm thực hiện giao dịch sẽ diễn ra sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và HĐQT sẽ quyết định thời điểm cụ thể phù hợp với tình hình thị trường.

Lãnh đạo MWG cho biết, động thái này phù hợp với tình hình kinh doanh ổn định hiện tại, doanh nghiệp tự tin cho việc thực hiện phương án này.

Động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới

Cũng tại cuộc họp, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài đã chia sẻ về định hướng kinh doanh chung của MWG trong giai đoạn mới.

Theo ông Tài, kể từ năm 2024, MWG bắt đầu chu trình phát triển mới với động lực tăng trưởng dựa vào chất. Giai đoạn đầu tăng trưởng doanh thu nhanh còn lợi nhuận tăng trưởng thấp hơn. Còn sau đó tăng trưởng lợi nhuận sẽ nhanh hơn tăng trưởng doanh thu.

"Lượng sẽ song hành với chất nhưng lượng sẽ là yếu tố được tập trung trong thời gian sắp tới để chiếm lĩnh nhanh, để tăng thị phần nhanh", ông Tài chia sẻ. Vì vậy, doanh thu của Bách Hóa Xanh được ông Tài dự báo sẽ tăng trưởng nhanh hơn lợi nhuận.

Trong khi đó, hai chuỗi Thế giới Di động và Điện máy Xanh vẫn đang đóng góp chủ yếu cho kết quả kinh doanh của MWG, kỳ vọng lợi nhuận sẽ tăng trưởng nhanh hơn so với doanh thu. Sự thay đổi về chất sẽ liên quan tới dịch vụ sau bán hàng. Những sản phẩm khách hàng nhận được từ những điểm kinh doanh kể cả online và offline sẽ hơn rất nhiều so với trước đây, vượt trội so với các đối thủ.

“Sản phẩm mà khách hàng còn đang sử dụng thì chúng tôi vẫn còn trách nhiệm. Ví dụ như một chiếc máy lạnh, khách hàng sử dụng trong vòng 4 năm có bất kỳ vấn đề gì chúng tôi sẽ xử lý; tức là cung cấp dịch vụ trọn đời cho sản phẩm. Điều này mang lại sự khách biệt và luồng doanh thu, lợi nhuận mới. Tất nhiên mô hình này không hề dễ xây dựng, phải chuẩn bị từ nguồn lực đến con người”, ông Tài cho hay.

Trong kế hoạch tương lai, MWG cũng đã lên kế hoạch IPO các chuỗi kinh doanh riêng, xác định điều này là cần thiết vì công ty kinh doanh nhiều ngành hàng khách biệt. Theo ông Tài, để có thế hệ F2 nhiệt huyết, thì IPO cũng là một con đường. Các chuỗi công nghệ, điện máy và chuỗi bách hoá đang vận hành bởi 2 đội ngũ khác nhau.