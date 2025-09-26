Lãnh đạo Tập đoàn Kido muốn bán ra hơn 400.000 cổ phiếu KDC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (MCK: KDC, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, ông Trần Quốc Nguyên- Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Kido vừa đăng ký bán ra 438.171 cổ phiếu nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức khớp lệnh trực tiếp trên sàn trong khoảng thời gian từ ngày 30/9/2025 đến ngày 29/10/2025.

Nếu giao dịch thành công, ông Nguyên sẽ giảm sở hữu KDC từ 627.914 cổ phiếu xuống còn 189.743 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,217% xuống còn 0,065% vốn tại Tập đoàn Kido.

Ảnh minh họa

Tạm tính giá cổ phiếu KDC theo phiên giao dịch sáng ngày 26/9/2025 là 52.600 đồng/cổ phiếu, ước tính ông Nguyễn sẽ thu về khoảng hơn 23 tỷ đồng nếu bán ra thành công số lượng cổ phiếu nêu trên.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn Kido mang về doanh thu thuần gần 4.156,8 tỷ đồng, tăng 18% so với 6 tháng đầu năm 2024. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 728,5 tỷ đồng, tăng 15,6%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn mang về 160,3 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 84,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng chiều diễn biến, chi phí tài chính cũng tăng từ 57,8 tỷ đồng lên 106,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 16,2%, lên mức gần 563,2 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp gần 244,5 tỷ đồng, tăng 21%.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Tập đoàn Kido báo lãi ròng đạt gần 57,4 tỷ đồng, tăng 80,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Tập đoàn Kido giảm nhẹ gần 240 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn 13.239,6 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận gần 3.599,6 tỷ đồng, chiếm 27,2% tổng tài sản; hàng tồn kho hơn 1.269,4 tỷ đồng, chiếm 9,6% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 6.019,4 tỷ đồng, giảm 195 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn hơn 4.377 tỷ đồng, chiếm 72,7% tổng nợ.