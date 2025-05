‘Lao đao’ sau khi ông Hồ Nam bị khởi tố, Bamboo Capital hẹn tháng 10 công bố BCTC quý 1/2025

Ngày 9/5/2024, CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (Mã CK: BCG) báo cáo về việc chậm nộp Báo cáo tài chính quý 1 năm 2025.

Trong công văn, Tổng giám đốc Hồ Viết Thủy cho biết thời gian vừa qua đã xảy ra nhiều biến động liên quan đến cổ đông lớn và nhân sự tại công ty cùng các công ty thành viên, dẫn đến công tác thực hiện báo cáo tài chính bị gián đoạn do phục vụ công tác điều tra.

Bên cạnh việc hoàn thành BCTC Quý 1, công ty đang nỗ lực ưu tiên phát hành BCTC kiểm toán năm 2024 và cam kết sẽ thực hiện công bố BCTC quý 1 sau khi BCTC kiểm toán năm 2024 được ban hành.

Dự kiến thời điểm ban hành trong tháng 10 năm 2025.

Về việc chậm công bố BCTC kiểm toán năm 2024, công ty nêu lý do tương tự và dự kiến phát hành vào đầu tháng 9/2025.

Tính đến ngày 21/4/2025, các công ty con và công ty liên kết của Bamboo Capital vẫn đang trong quá trình hoàn thiện BCTC; trong đó, mới chỉ có 4/45 công ty hoàn tất việc phát hành báo cáo.

Do chậm nộp báo cáo tài chính, cổ phiếu BCG của Bamboo Capital đã bị Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 13/5/2025.

Đồng thời, cổ phiếu TCD của CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi – một đơn vị thành viên trong hệ sinh thái Bamboo cũng bị chuyển sang diện kiểm soát với lý do tương tự.

Theo báo cáo tự lập, trong quý 4/2024, Bamboo Capital ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.134 tỷ đồng, tăng 3,7% so với quý 4/2023. Lãi sau thuế quý 4/2024 đạt 96,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lãi 3,36 tỷ đồng của quý 4/2023. Dù vậy, kết quả này suy giảm đáng kể so với 331 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đạt được trong quý 3/2024.

Lũy kế cả năm 2024, Bamboo Capital ghi nhận doanh thu đạt 4.372 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 845 tỷ đồng, tăng tương ứng 9,2% và 394% so với kết quả năm 2023.

Biến động nhân sự cấp cao của Bamboo Capital

Hệ sinh thái Bamboo Capital bắt đầu rơi vào khủng hoảng sau khi có thông tin về việc ông Nguyễn Hồ Nam bị khởi tố vào đầu tháng 3/2024. Bamboo Capital xác nhận ông Nam đã không còn đảm nhiệm bất kỳ vai trò nào trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành hay Ban kiểm soát kể từ ngày 27/4/2024.

Ông Nguyễn Hồ Nam.

Thời điểm đó, ông Nam cho biết bản thân từ nhiệm để giữ vị trí chủ tịch hội đồng chiến lược của Bamboo Capital, đồng thời ông Nam cũng giữ vị trí phó chủ tịch hội đồng quản trị của Ngân hàng Thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank). Tuy vậy, đại hội cổ đông bất thường của Eximbank trong năm 2024 đã miễn nhiệm vai trò phó chủ tịch hội đồng quản trị ông Nguyễn Hồ Nam.

Theo báo cáo quản trị công ty năm 2024, ông Nguyễn Hồ Nam vẫn là cổ đông lớn tại Bamboo Capital, sở hữu hơn 91,7 triệu cổ phiếu, tương đương 10,42% vốn điều lệ.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc Bamboo Capital là ông Nguyễn Tùng Lâm đã xin từ nhiệm với lý do để tập trung thực hiện nhiệm vụ mới. Công ty đã bổ nhiệm ông Hồ Viết Thuỳ làm Tổng giám đốc.

Vào ngày 19/3/2025, HĐQT Bamboo Capital đã thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Kou Kok Yiow do vị này qua đời vào ngày 8/3/2025. HĐQT cũng thống nhất bầu ông Tan Bo Quan Andy giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital.

Cùng ngày, Bamboo Capital đã công bố đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Hoàng Trung Thành và đơn từ nhiệm Thành viên độc lập HĐQT của ông Nguyễn Quốc Khánh từ ngày 20/3/2025 với lý do cá nhân.

Tại BCG Land - một công ty thuộc hệ sinh thái Bamboo Capital cũng thông báo miễn nhiệm vai trò Tổng giám đốc với ông Nguyễn Thanh Hùng từ ngày 20/3 để tập trung nhiệm vụ Phó chủ tịch HĐQT. Thay thế ông Hùng là ông Nguyễn Hoàng Tiến.

Bên cạnh đó, nhiều lãnh đạo cấp cao trong hệ sinh thái Bamboo Capital cũng muốn thoái sạch vốn.

Loạt cổ phiếu “họ” Bamboo đều nằm sàn nhiều phiên liên tiếp, đẩy thị giá nhiều cổ phiếu xuống đáy lịch sử. Kết thúc phiên 9/5, thị giá BCG còn 2.910 đồng/cp và TCD là 1.700 đồng/cp.