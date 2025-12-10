Laptop AI nổi lên như lựa chọn mới của doanh nghiệp trước yêu cầu bảo mật

Trong khi AI mở ra nhiều tiềm năng tự động hóa và tăng năng suất, các doanh nghiệp vẫn dè chừng trước rủi ro bảo mật và quyền riêng tư khi đưa dữ liệu nội bộ vào hệ thống AI.

Báo cáo quý II/2025 của KPMG cho thấy 69% lãnh đạo lo ngại dữ liệu nhạy cảm có thể bị lộ khi tương tác với mô hình AI, tăng mạnh so với 43% cuối năm trước. Khảo sát của Thales cũng ghi nhận 64% chuyên gia bảo mật quan ngại về tính toàn vẹn dữ liệu và 57% cho rằng độ tin cậy của các hệ thống AI hiện chưa đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp.

Những lo ngại này đã xảy ra trên thực tế. Samsung từng cấm sử dụng ChatGPT sau khi kỹ sư vô tình đưa mã nguồn nội bộ lên chatbot. Apple cũng hạn chế nhân viên truy cập ChatGPT và GitHub Copilot vì sợ thông tin dự án bị thu thập trên máy chủ bên thứ ba. Nhiều tổ chức tài chính lớn như JPMorgan Chase, Bank of America hay Citigroup cũng áp dụng biện pháp tương tự để tránh rò rỉ dữ liệu và tuân thủ quy định nghiêm ngặt của ngành.

Xử lý AI trực tiếp trên thiết bị: Hướng đi phù hợp cho doanh nghiệp

Một hướng tiếp cận được nhiều doanh nghiệp xem là khả thi hơn là chuyển sang các giải pháp xử lý AI trực tiếp trên thiết bị, thay vì gửi dữ liệu lên đám mây. Trong vài năm gần đây, các nhà sản xuất đã tích hợp bộ xử lý AI chuyên dụng (NPU) vào laptop, mở đường cho thế hệ "laptop AI".

Xu hướng này được củng cố bởi dự báo thị trường: Gartner cho biết AI PC sẽ chiếm 43% lượng PC xuất xưởng toàn cầu năm 2025, tương đương hơn 114 triệu máy, tăng 165% so với năm trước. Gartner cũng dự đoán đến 2026, laptop AI sẽ trở thành lựa chọn "mặc định" của doanh nghiệp lớn. Counterpoint Research dự báo đến 2027, 3/4 laptop bán ra sẽ là laptop AI.

Trong hệ sinh thái Windows, Microsoft đã đưa ra chuẩn Copilot+ PC cho các thiết bị đủ năng lực xử lý AI cục bộ. Từ nền tảng này, nhiều tính năng AI được triển khai nhằm phục vụ trực tiếp nhu cầu doanh nghiệp.

Một trong nhu cầu phổ biến nhất của doanh nghiệp là tóm tắt và biên tập tài liệu. Click-to-Do cho phép trích xuất văn bản trên màn hình để tóm tắt hoặc viết lại nhanh, còn Co-creator trong Paint hỗ trợ tạo hình minh họa từ phác thảo tay. Với người xử lý nhiều tác vụ, Windows Recall giúp tìm lại mọi hoạt động bằng từ khóa, tiết kiệm thời gian lục tài liệu.

Tóm tắt văn bản với tính năng Click-to-Do trên laptop AI.

Trong bối cảnh họp trực tuyến thường xuyên, các tính năng video cũng quan trọng. Live Caption tạo phụ đề theo thời gian thực, Windows Studio Effects cải thiện hình ảnh, và nhiều hãng tích hợp lọc ồn AI để loại bỏ tạp âm. Một số nhà sản xuất như ASUS cung cấp bộ AI ExpertMeet cho dòng ExpertBook và ExpertCenter, hỗ trợ tạo biên bản, phụ đề, dịch song song và chèn watermark - toàn bộ xử lý offline và hỗ trợ tiếng Việt.

Laptop AI tăng cường chất lượng video/thoại, tạo phụ đề trong thời gian thực và tạo biên bản cuộc họp tự động.

Ngoài ra, người dùng có thể cài ứng dụng như LM Studio để chạy mô hình AI offline phục vụ phân tích và tổng hợp thông tin nội bộ. Dù không mạnh bằng mô hình đám mây, giải pháp cục bộ vẫn đáp ứng tốt nhu cầu xử lý văn bản và đảm bảo dữ liệu luôn nằm trên thiết bị.

Các công cụ như LM Studio cho phép người dùng có một "ChatGPT offline" hoạt động hoàn toàn trên thiết bị.

Microsoft cho biết hãng đang tiếp tục mở rộng khả năng AI trên Windows trong các bản cập nhật tới, hướng tới việc biến Windows 11 thành "hệ điều hành AI" có thể vận hành AI agent, hỗ trợ nhiều tác vụ phức tạp trong nền mà vẫn đảm bảo riêng tư và bảo mật.

Laptop AI mang đến nhiều hơn là chỉ "AI"

Thực tế cho thấy không phải người dùng doanh nghiệp nào cũng thích nghi ngay với công cụ mới, và nhiều tổ chức vẫn đang thận trọng trước khi tích hợp AI sâu vào quy trình. Vì vậy, laptop AI được xem như khoản đầu tư cho tương lai: thiết bị sẵn sàng cho những bước chuyển đổi tiếp theo mà không buộc người dùng thay đổi thói quen ngay lập tức. Ngay cả khi chưa tận dụng toàn bộ tính năng AI, các tiêu chuẩn như Copilot+ PC vẫn đang định hình thế hệ laptop mới mạnh mẽ và cân bằng hơn.

Yêu cầu về NPU hiệu năng cao đã thúc đẩy Intel, AMD và Qualcomm đổi mới ở cấp kiến trúc, giúp laptop mỏng nhẹ hơn nhưng vẫn duy trì sức mạnh xử lý và cải thiện đáng kể thời lượng pin. Nhờ đó, thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu làm việc mọi lúc, mọi nơi của doanh nhân - điều vốn khó đạt được trước đây khi người dùng thường phải đánh đổi giữa hiệu năng, trọng lượng và pin.

Zenbook A14 - Mẫu laptop AI với thời lượng pin lâu tới 28 giờ, nhưng mỏng nhẹ chỉ 980g.

Một ví dụ đáng chú ý trong nhóm thiết bị mới này là ASUS Zenbook A14. Dù có trọng lượng chỉ 980g, nền tảng Snapdragon X trên Zenbook A14 vẫn đủ mạnh mẽ để xử lý AI cục bộ, đồng thời vẫn duy trì thời lượng pin lên tới 28 giờ khi xem video, màn hình OLED 14 inch và hệ thống cổng kết nối đầy đủ. Với sự cân bằng giữa tính di động, hiệu năng và trang bị, ASUS Zenbook A14 đã được hội đồng thẩm định và người dùng bình chọn là "Laptop đáng mua của năm" tại giải thưởng Better Choice Awards 2025.

Thị trường Việt Nam bước vào giai đoạn tăng tốc của xu hướng AI trên laptop

Tại Việt Nam, xu hướng laptop AI ngày càng rõ nét khi chuẩn Copilot+ PC đã xuất hiện trong danh mục của hầu hết các hãng lớn. Bên cạnh hệ sinh thái Windows, macOS cũng bắt kịp xu hướng khi Apple bổ sung hỗ trợ tiếng Việt cho Apple Intelligence từ đầu tháng 11.

Là đơn vị tiên phong đưa laptop đạt chuẩn này về thị trường, ASUS cho biết thị phần laptop AI chạy Windows tại Việt Nam đã tăng gấp năm lần kể từ khi ra mắt tháng 7/2024. Các hệ thống bán lẻ cũng ghi nhận thay đổi trong hành vi mua sắm: CellphoneS cho biết nhu cầu quan tâm laptop AI tăng mạnh, trong khi Phong Vũ cho hay phần lớn người dùng trẻ đều hỏi về khả năng AI khi chọn máy.

Song song đó, các trung tâm trải nghiệm như ASUS Exclusive Store và ASUS AI Innovation Hub góp phần đưa công nghệ AI đến gần hơn với người dùng trong nước, trong bối cảnh giá laptop AI ngày càng hợp lý hơn so với thế hệ đầu. Nếu 2025 là giai đoạn tạo đà, nhiều tín hiệu cho thấy 2026 sẽ là năm thị trường laptop AI bùng nổ tại Việt Nam.