Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Larita mở rộng sang hệ hành lý, đặt tham vọng trở thành thương hiệu phong cách sống hàng đầu

| | Doanh nghiệp giới thiệu

Larita mở rộng sang hệ hành lý, đặt tham vọng trở thành thương hiệu phong cách sống hàng đầu

Không chỉ ra mắt thêm sản phẩm, Larita đang tái định vị toàn bộ thương hiệu, từ hãng vali sang hệ hành lý cho nhịp sống hiện đại, đặt cược vào khoảng trống thị trường mà chưa thương hiệu nội địa nào lấp được.

Khoảng trống thị trường mà chưa thương hiệu nội địa nào lấp được

Thị trường balo và túi xách nội địa không thiếu lựa chọn nhưng mỗi thương hiệu chỉ phục vụ tốt một phân khúc riêng: giá rẻ đại trà, sinh viên tầm trung hay streetwear cá tính.

Hệ quả là người trẻ vẫn phải tự ghép từ nhiều nơi để đủ dùng cho một ngày di chuyển. Điều họ thực sự thiếu không phải thêm một chiếc balo mà là một thương hiệu đủ hiểu họ không muốn đổi 2, 3 túi trong một ngày di chuyển. Đó là khoảng trống Larita đang nhắm đến.

Larita mở rộng sang hệ hành lý, đặt tham vọng trở thành thương hiệu phong cách sống hàng đầu- Ảnh 1.

Tại sao Larita có lợi thế để làm điều này

Larita không bước vào thị trường balo và túi xách với tư cách người mới.

Larita là thương hiệu hành lý được biết đến qua nhiều năm đồng hành cùng người dùng Việt trong các chuyến đi xa với dòng vali du lịch và công tác. Đây là lợi thế mà các thương hiệu balo nội địa thuần túy không có: Larita hiểu người dùng cần gì trong cả hành trình di chuyển, không chỉ trong một danh mục sản phẩm đơn lẻ.

Lợi thế thứ hai nằm ở hệ thống phân phối. Trong khi phần lớn thương hiệu nội địa balo phụ thuộc vào Shopee, Larita có kênh phân phối riêng qua MIA.vn, nơi đã có sẵn tệp khách hàng quen thuộc với thương hiệu từ mảng vali.

Larita mở rộng sang hệ hành lý, đặt tham vọng trở thành thương hiệu phong cách sống hàng đầu- Ảnh 2.

Larita chính thức ra mắt hệ hành lý vali, balo, túi xách và phụ kiện

Sản phẩm được thiết kế từ điều kiện thực tế Việt Nam

Điểm khác biệt của hệ balo Larita không nằm ở thiết kế trên giấy, mà ở việc được phát triển từ điều kiện sử dụng thực tế tại Việt Nam.

Chất liệu chống mưa thực nghiệm trong thời tiết Việt Nam. Ngăn laptop chống sốc, tách đáy giúp máy đứng thẳng an toàn khi di chuyển bằng xe máy, phương tiện chính của người trẻ đô thị. Quai và đệm lưng tối ưu cho khí hậu nóng, đeo cả ngày không mỏi. Thiết kế tối giản, unisex, dễ phối đồ từ môi trường công sở đến những buổi hẹn sau giờ làm.

Larita mở rộng sang hệ hành lý, đặt tham vọng trở thành thương hiệu phong cách sống hàng đầu- Ảnh 3.

Túi tote Larita linh hoạt sáng đi làm, tối đi cà phê với bạn

Larita không chỉ là vali  

Đây là quá trình tái định vị toàn bộ thương hiệu: từ hãng vali được biết đến qua các chuyến đi xa, thành hệ hành lý cho mọi chuyển động của cuộc sống hiện đại. Khi nhìn từ góc độ này, vali, balo, túi xách và phụ kiện không phải là những nhóm sản phẩm riêng biệt. Chúng là những điểm chạm khác nhau trong cùng một hành trình di chuyển của người dùng, từ chuyến công tác dài ngày đến buổi sáng đi làm thường nhật.

Larita mở rộng sang hệ hành lý, đặt tham vọng trở thành thương hiệu phong cách sống hàng đầu- Ảnh 4.

Á hậu 1 Miss Universe Vietnam Quỳnh Anh với balo Larita

Tìm hiểu thêm về hệ hành lý mới bao gồm balo, túi xách, vali và phụ kiện tại Larita.vn

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
dn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Start Windows và bài toán 1.500m² cửa công nghiệp tại Khu công nghiệp Sóng Thần

Start Windows và bài toán 1.500m² cửa công nghiệp tại Khu công nghiệp Sóng Thần Nổi bật

Điều gì tạo nên sức hút của The Emerald Boulevard trên thị trường căn hộ cao cấp TP.HCM?

Điều gì tạo nên sức hút của The Emerald Boulevard trên thị trường căn hộ cao cấp TP.HCM? Nổi bật

Khang Phát Century ghi dấu ấn tại lễ công bố dự án

Khang Phát Century ghi dấu ấn tại lễ công bố dự án

13:30 , 11/06/2026
Tica Land chính thức khai trương văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh

Tica Land chính thức khai trương văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh

13:30 , 11/06/2026
Camera bảo vệ ngôi nhà, ai bảo vệ dữ liệu?

Camera bảo vệ ngôi nhà, ai bảo vệ dữ liệu?

11:30 , 11/06/2026
CEO NexZen AH: Khi vẻ đẹp, sức khỏe và khoa học tái tạo trở thành xu hướng mới

CEO NexZen AH: Khi vẻ đẹp, sức khỏe và khoa học tái tạo trở thành xu hướng mới

08:00 , 11/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên