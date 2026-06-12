Larita mở rộng sang hệ hành lý, đặt tham vọng trở thành thương hiệu phong cách sống hàng đầu

Khoảng trống thị trường mà chưa thương hiệu nội địa nào lấp được

Thị trường balo và túi xách nội địa không thiếu lựa chọn nhưng mỗi thương hiệu chỉ phục vụ tốt một phân khúc riêng: giá rẻ đại trà, sinh viên tầm trung hay streetwear cá tính.

Hệ quả là người trẻ vẫn phải tự ghép từ nhiều nơi để đủ dùng cho một ngày di chuyển. Điều họ thực sự thiếu không phải thêm một chiếc balo mà là một thương hiệu đủ hiểu họ không muốn đổi 2, 3 túi trong một ngày di chuyển. Đó là khoảng trống Larita đang nhắm đến.

Tại sao Larita có lợi thế để làm điều này

Larita không bước vào thị trường balo và túi xách với tư cách người mới.

Larita là thương hiệu hành lý được biết đến qua nhiều năm đồng hành cùng người dùng Việt trong các chuyến đi xa với dòng vali du lịch và công tác. Đây là lợi thế mà các thương hiệu balo nội địa thuần túy không có: Larita hiểu người dùng cần gì trong cả hành trình di chuyển, không chỉ trong một danh mục sản phẩm đơn lẻ.

Lợi thế thứ hai nằm ở hệ thống phân phối. Trong khi phần lớn thương hiệu nội địa balo phụ thuộc vào Shopee, Larita có kênh phân phối riêng qua MIA.vn, nơi đã có sẵn tệp khách hàng quen thuộc với thương hiệu từ mảng vali.

Larita chính thức ra mắt hệ hành lý vali, balo, túi xách và phụ kiện

Sản phẩm được thiết kế từ điều kiện thực tế Việt Nam

Điểm khác biệt của hệ balo Larita không nằm ở thiết kế trên giấy, mà ở việc được phát triển từ điều kiện sử dụng thực tế tại Việt Nam.

Chất liệu chống mưa thực nghiệm trong thời tiết Việt Nam. Ngăn laptop chống sốc, tách đáy giúp máy đứng thẳng an toàn khi di chuyển bằng xe máy, phương tiện chính của người trẻ đô thị. Quai và đệm lưng tối ưu cho khí hậu nóng, đeo cả ngày không mỏi. Thiết kế tối giản, unisex, dễ phối đồ từ môi trường công sở đến những buổi hẹn sau giờ làm.

Túi tote Larita linh hoạt sáng đi làm, tối đi cà phê với bạn

Larita không chỉ là vali

Đây là quá trình tái định vị toàn bộ thương hiệu: từ hãng vali được biết đến qua các chuyến đi xa, thành hệ hành lý cho mọi chuyển động của cuộc sống hiện đại. Khi nhìn từ góc độ này, vali, balo, túi xách và phụ kiện không phải là những nhóm sản phẩm riêng biệt. Chúng là những điểm chạm khác nhau trong cùng một hành trình di chuyển của người dùng, từ chuyến công tác dài ngày đến buổi sáng đi làm thường nhật.

Á hậu 1 Miss Universe Vietnam Quỳnh Anh với balo Larita

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