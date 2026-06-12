Start Windows và bài toán 1.500m² cửa công nghiệp tại Khu công nghiệp Sóng Thần

Với tổng cộng 60 bộ cửa, tương đương gần 1.500m² diện tích thi công, toàn bộ dự án được hoàn thiện chỉ trong vòng 20 ngày - đặt ra yêu cầu khắt khe về năng lực tổ chức sản xuất, độ chính xác lắp đặt và khả năng đồng bộ vận hành logistics.

Cửa cuốn công nghiệp: Hạng mục hoàn thiện đến giải pháp vận hành

Trong các công trình công nghiệp hiện đại, hệ cửa không còn là một hạng mục phụ trợ đơn thuần. Với nhà xưởng, kho vận và logistics, cửa là điểm giao thoa giữa kiến trúc, kết cấu, an toàn và vận hành. Mỗi vị trí cửa đều gắn với một chức năng cụ thể: kiểm soát luồng xe ra vào, hỗ trợ xuất nhập hàng, bảo vệ tài sản, phân khu an toàn, đồng thời đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất.

Tại dự án Sóng Thần, Start Windows triển khai đồng thời nhiều nhóm hạng mục, bao gồm cửa cuốn siêu trường, cửa cuốn tốc độ cao/ cửa cuốn nhanh (High Speed Door), cửa kho lạnh, cửa trượt trần, cửa cuốn kim loại, cửa chống cháy, cùng hệ thiết bị nâng hạ và phụ trợ loading dock như bàn nâng thủy lực, cầu dẫn xe nâng và sàn nâng thủy lực.

Sự đa dạng của các hạng mục này cho thấy tính phức tạp của dự án. Mỗi loại cửa có nguyên lý vận hành, yêu cầu lắp đặt và tiêu chuẩn nghiệm thu khác nhau. Một hệ cửa khẩu độ lớn cần được tính toán kỹ về kết cấu treo, ray dẫn hướng, trục cuốn, motor và khả năng cân bằng tải. Một cửa khu vực xuất nhập hàng lại cần phối hợp chặt chẽ với mặt bằng nền, cao độ sàn, hướng tiếp cận của xe nâng và thiết bị loading dock.

Các hạng mục cửa cuốn công nghiệp được Start Windows lắp đặt theo đúng cao độ, vị trí và yêu cầu kỹ thuật của mặt bằng nhà xưởng.

Bài toán 1.500m² cửa cuốn hoàn thiện trong 20 ngày

Với tổng diện tích cửa khoảng 1.500m² tương ứng 60 bộ cửa cuốn, dự án KCN Sóng Thần đặt ra yêu cầu cao về mặt năng lực tổ chức sản xuất, vận chuyển, lắp đặt và kiểm soát chất lượng tại công trường. Đặc biệt, thời gian hoàn thiện trong vòng 20 ngày đòi hỏi quy trình triển khai phải được tính toán kỹ ngay từ giai đoạn khảo sát và chốt thông số kỹ thuật.

Dự án thể hiện năng lực thi công đồng bộ của Start Windows trong các công trình nhà xưởng, kho vận và logistics hiện đại.

Đối với cửa công nghiệp, sai số nhỏ trong quá trình đo đạc hoặc lắp đặt có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng vận hành sau này. Ray dẫn hướng nếu không được cân chỉnh chuẩn có thể gây lệch hành trình. Trục cuốn nếu không được lắp đặt ổn định có thể làm cửa vận hành không đều. Motor, hệ truyền động và các chi tiết liên kết nếu không được kiểm tra kỹ có thể tạo ra rung lắc, tiếng ồn hoặc hao mòn sớm trong quá trình sử dụng.

Vì vậy, trong dự án này, Start Windows phải tổ chức song song nhiều đầu việc: Khảo sát mặt bằng, chuẩn hóa kích thước, sản xuất cấu kiện, điều phối vật tư, bố trí nhân sự thi công, phối hợp với các hạng mục xây dựng liên quan và hoàn thiện nghiệm thu. Việc bàn giao toàn bộ khối lượng trong 20 ngày cho thấy năng lực quản trị tiến độ, điều phối công trường và kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp.

Hệ cửa cuốn công nghiệp được Start Windows thi công tại nhà xưởng Khu công nghiệp Sóng Thần

Năng lực cung ứng và giải pháp đồng bộ cho các công trình nhà xưởng hiện đại

Trong bối cảnh các khu công nghiệp tại Việt Nam ngày càng phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn, những hạng mục như cửa công nghiệp, cửa siêu trường, cửa chống cháy và loading dock đang trở thành một phần quan trọng của quy trình vận hành nhà xưởng. Dự án tại Khu công nghiệp Sóng Thần cho thấy Start Windows đang định vị mình không chỉ là đơn vị cung cấp vật tư, mà là đối tác giải pháp đồng bộ cho các công trình công nghiệp hiện đại.

Nhà xưởng 20.000m2 hoàn thiện hệ cửa cuốn công nghiệp Start Windows thi công

Từ một hạng mục tưởng như nằm ở phần hoàn thiện, hệ cửa công nghiệp ngày nay đã trở thành một thành phần quan trọng trong năng lực vận hành của công trình. Và tại dự án Sóng Thần, Start Windows đã cho thấy vai trò của một đơn vị cung cấp giải pháp đồng bộ - nơi kỹ thuật, tiến độ và tính ứng dụng thực tế cùng được đặt trong một bài toán tổng thể.

Thông tin doanh nghiệp

Start Windows - Công ty TNHH Phan Huỳnh Gia Phát

Lĩnh vực: Chuyên cung cấp VLXD, thi công và hoàn thiện hạng mục cửa cuốn công nghiệp, cửa nhôm kính, hệ mặt dựng, trần nhôm & kim loại cho nhà xưởng sản xuất và kho logistics.

Website: https://startwindows.com.vn/

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